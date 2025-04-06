https://uz.sputniknews.ru/20250406/uzbekistan-vetnam-plan-ekonomicheskoye-sotrudnichestvo-48755290.html
Узбекистан и Вьетнам приняли двухлетний план экономического сотрудничества
Узбекистан и Вьетнам приняли двухлетний план экономического сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Документ предусматривает проведение восьмого заседания узбекско-вьетнамской Межправкомиссии в третьем квартале этого года
2025-04-06T17:20+0500
2025-04-06T17:20+0500
2025-04-06T17:20+0500
узбекистан
вьетнам
план
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистан и Вьетнам приняли план по развитию экономического сотрудничества на 2025-2026 годы, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.Его принятию предшествовали переговоры замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзата Касымова с заместителем министра промышленности и торговли Вьетнама Фан Тхи Тхангом.В фокусе внимания находились вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, отмечалось успешное взаимодействие с крупными вьетнамскими компаниями "Mareven Food Holdings" по производству продовольственной продукции в Ахангаранском районе Ташобласти и "ROX Group" по созданию многофункциональных жилых комплексов. Отмечена важность расширения кооперации в сферах энергетики, геологии, транспорта и туризма.Документ также включает меры по качественной подготовке предстоящих визитов на различных уровнях.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан вьетнам план экономика сотрудничество
узбекистан вьетнам план экономика сотрудничество
Узбекистан и Вьетнам приняли двухлетний план экономического сотрудничества
Документ предусматривает проведение восьмого заседания узбекско-вьетнамской Межправкомиссии в третьем квартале этого года.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Узбекистан и Вьетнам приняли план по развитию экономического сотрудничества на 2025-2026 годы, сообщает
пресс-служба МИПТ РУз.
Его принятию предшествовали переговоры замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзата Касымова с заместителем министра промышленности и торговли Вьетнама Фан Тхи Тхангом.
В фокусе внимания находились вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, отмечалось успешное взаимодействие с крупными вьетнамскими компаниями "Mareven Food Holdings" по производству продовольственной продукции в Ахангаранском районе Ташобласти и "ROX Group" по созданию многофункциональных жилых комплексов. Отмечена важность расширения кооперации в сферах энергетики, геологии, транспорта и туризма.
“По итогам переговоров был подписан План практических мероприятий по развитию торговли и экономического сотрудничества на 2025-2026 гг., предусматривающий проведение восьмого заседания Узбекско-Вьетнамской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в третьем квартале этого года”, — говорится в сообщении.
Документ также включает меры по качественной подготовке предстоящих визитов на различных уровнях.