https://uz.sputniknews.ru/20250406/uzbekistan-vetnam-plan-ekonomicheskoye-sotrudnichestvo-48755290.html

Узбекистан и Вьетнам приняли двухлетний план экономического сотрудничества

Узбекистан и Вьетнам приняли двухлетний план экономического сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Документ предусматривает проведение восьмого заседания узбекско-вьетнамской Межправкомиссии в третьем квартале этого года

2025-04-06T17:20+0500

2025-04-06T17:20+0500

2025-04-06T17:20+0500

узбекистан

вьетнам

план

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистан и Вьетнам приняли план по развитию экономического сотрудничества на 2025-2026 годы, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.Его принятию предшествовали переговоры замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзата Касымова с заместителем министра промышленности и торговли Вьетнама Фан Тхи Тхангом.В фокусе внимания находились вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, отмечалось успешное взаимодействие с крупными вьетнамскими компаниями "Mareven Food Holdings" по производству продовольственной продукции в Ахангаранском районе Ташобласти и "ROX Group" по созданию многофункциональных жилых комплексов. Отмечена важность расширения кооперации в сферах энергетики, геологии, транспорта и туризма.Документ также включает меры по качественной подготовке предстоящих визитов на различных уровнях.

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