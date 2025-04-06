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Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в Бразилии
Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в Бразилии
Sputnik Узбекистан
Боксеры также взяли 2 серебра и 1 бронзу, завершив турнир на первом месте в общекомандном зачете
2025-04-06T11:00+0500
2025-04-06T11:00+0500
2025-04-06T11:00+0500
спорт
бокс
узбекистанцы
кубок мира
бразилия
золотая медаль
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в бразильском городе Фос-ду-Игуасу, сообщает НОК.Чемпионами стали:Боксеры также взяли 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, завершив турнир на первом месте в общекомандном зачете, добавили в пресс-службе.Серебряная медальБронзовая медальСледующий этап Кубка мира по боксу пройдет в Казахстане.
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узбекистанцы золото серебро бронза кубок мира бокс бразилия
узбекистанцы золото серебро бронза кубок мира бокс бразилия
Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в Бразилии
Боксеры также взяли 2 серебра и 1 бронзу, завершив турнир на первом месте в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в бразильском городе Фос-ду-Игуасу, сообщает
НОК.
Боксеры также взяли 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, завершив турнир на первом месте в общекомандном зачете, добавили в пресс-службе.
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“На соревнованиях, организованных World Boxing, сборная Узбекистана успешно выступила, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Несомненно, благодаря такому результату наши ребята заняли первое место в общекомандном зачете”, — говорится в сообщении.
Следующий этап Кубка мира по боксу пройдет в Казахстане.