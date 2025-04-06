https://uz.sputniknews.ru/20250406/uzbekistantsy-medali-kubok-mira-boks-braziliya-48749354.html

Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в Бразилии

Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в Бразилии

Sputnik Узбекистан

Боксеры также взяли 2 серебра и 1 бронзу, завершив турнир на первом месте в общекомандном зачете

2025-04-06T11:00+0500

2025-04-06T11:00+0500

2025-04-06T11:00+0500

спорт

бокс

узбекистанцы

кубок мира

бразилия

золотая медаль

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в бразильском городе Фос-ду-Игуасу, сообщает НОК.Чемпионами стали:Боксеры также взяли 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, завершив турнир на первом месте в общекомандном зачете, добавили в пресс-службе.Серебряная медальБронзовая медальСледующий этап Кубка мира по боксу пройдет в Казахстане.

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