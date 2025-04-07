https://uz.sputniknews.ru/20250407/deputat-erkin-zaxidov-o-znachimosti-150-y-assamblei-mps-48773134.html
Депутат Эркин Захидов о значимости 150-й Ассамблеи МПС — видео
Депутат Эркин Захидов о значимости 150-й Ассамблеи МПС — видео
Sputnik Узбекистан
В международном пресс-центре Sputnik Узбекистан эксперты обсудили роль межпарламентских связей между странами. 07.04.2025, Sputnik Узбекистан
2025-04-07T19:25+0500
2025-04-07T19:25+0500
2025-04-07T19:25+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Межпарламентские связи играют ключевую роль в развитии отношений между странами, — отметил депутат Олий Мажлиса Узбекистана Эркин Захидов, рассказывая о значимости 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте на брифинге в МПЦ Sputnik Узбекистан. Он также подчеркнул, что недавно были приняты важные модельные законы в сфере информации, культуры и туризма, которые положительно повлияли на законодательную практику страны. Кроме того, Захидов отметил, что в новой редакции Конституции Узбекистана, принятой в прошлом году, страна провозглашена социальным государством, и решение социальных задач стало высшим приоритетом. Подробно — в видео Sputnik Узбекистан.
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депутат захидов ассамблеи мпс видео
депутат захидов ассамблеи мпс видео
Депутат Эркин Захидов о значимости 150-й Ассамблеи МПС — видео
Эксклюзив
В международном пресс-центре Sputnik Узбекистан эксперты обсудили роль межпарламентских связей между странами.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Межпарламентские связи играют ключевую роль в развитии отношений между странами, — отметил депутат Олий Мажлиса Узбекистана Эркин Захидов, рассказывая о значимости 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте на брифинге в МПЦ Sputnik Узбекистан.
Он также подчеркнул, что недавно были приняты важные модельные законы в сфере информации, культуры и туризма, которые положительно повлияли на законодательную практику страны.
Кроме того, Захидов отметил, что в новой редакции Конституции Узбекистана, принятой в прошлом году, страна провозглашена социальным государством, и решение социальных задач стало высшим приоритетом.
Подробно — в видео Sputnik Узбекистан.