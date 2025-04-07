https://uz.sputniknews.ru/20250407/deputat-erkin-zaxidov-o-znachimosti-150-y-assamblei-mps-48773134.html

Депутат Эркин Захидов о значимости 150-й Ассамблеи МПС — видео

Депутат Эркин Захидов о значимости 150-й Ассамблеи МПС — видео

Sputnik Узбекистан

В международном пресс-центре Sputnik Узбекистан эксперты обсудили роль межпарламентских связей между странами. 07.04.2025, Sputnik Узбекистан

2025-04-07T19:25+0500

2025-04-07T19:25+0500

2025-04-07T19:25+0500

пресс-центр

видео

парламент

узбекистан

конституция

пресс-центр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/07/48772882_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_564e142cfc888b80a0a430f55de89b8a.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Межпарламентские связи играют ключевую роль в развитии отношений между странами, — отметил депутат Олий Мажлиса Узбекистана Эркин Захидов, рассказывая о значимости 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте на брифинге в МПЦ Sputnik Узбекистан. Он также подчеркнул, что недавно были приняты важные модельные законы в сфере информации, культуры и туризма, которые положительно повлияли на законодательную практику страны. Кроме того, Захидов отметил, что в новой редакции Конституции Узбекистана, принятой в прошлом году, страна провозглашена социальным государством, и решение социальных задач стало высшим приоритетом. Подробно — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

депутат захидов ассамблеи мпс видео