https://uz.sputniknews.ru/20250407/gimnastki-iz-uzbekistana-zavoevali-4-medali-na-kubke-mira-v-bolgarii-48768454.html
Гимнастки из Узбекистана завоевали 4 медали на Кубке мира в Болгарии
Гимнастки из Узбекистана завоевали 4 медали на Кубке мира в Болгарии
Sputnik Узбекистан
С 4 по 6 апреля в столице Болгарии Софии прошел первый этап Кубка мира по художественной гимнастике.
2025-04-07T14:56+0500
2025-04-07T14:56+0500
2025-04-07T15:02+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекские гимнастки завоевали 4 медали на первом этапе Кубка мира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В столице Болгарии Софии прошел первый этап Кубка мира по художественной гимнастике. За медали боролись представительницы из 50 стран мира, в том числе и грации сборной Узбекистана. Серебряная медаль: Бронзовая медаль: После Софии этапы Кубка мира пройдут в Ташкенте, Баку и Милане. Медали на каждом из этих соревнований будут разыграны в личном и групповом многоборье и отдельных видах упражнений.
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кобук мира художественная гимнастика икромова болгария спорт серебро бронза медали
кобук мира художественная гимнастика икромова болгария спорт серебро бронза медали
Гимнастки из Узбекистана завоевали 4 медали на Кубке мира в Болгарии
14:56 07.04.2025 (обновлено: 15:02 07.04.2025)
С 4 по 6 апреля в столице Болгарии Софии прошел первый этап Кубка мира по художественной гимнастике.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекские гимнастки завоевали 4 медали на первом этапе Кубка мира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В столице Болгарии Софии прошел первый этап Кубка мира по художественной гимнастике. За медали боролись представительницы из 50 стран мира, в том числе и грации сборной Узбекистана.
"По итогам соревнований наши соотечественницы завоевали по две серебряные и бронзовые медали", – отметили в НОК.
Тахмина Икромова (булавы);
Групповое упражнение (3 мяча и 2 обруча).
Тахмина Икромова (многоборье);
После Софии этапы Кубка мира пройдут в Ташкенте, Баку и Милане. Медали на каждом из этих соревнований будут разыграны в личном и групповом многоборье и отдельных видах упражнений.