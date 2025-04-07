https://uz.sputniknews.ru/20250407/gimnastki-iz-uzbekistana-zavoevali-4-medali-na-kubke-mira-v-bolgarii-48768454.html

Гимнастки из Узбекистана завоевали 4 медали на Кубке мира в Болгарии

Гимнастки из Узбекистана завоевали 4 медали на Кубке мира в Болгарии

Sputnik Узбекистан

С 4 по 6 апреля в столице Болгарии Софии прошел первый этап Кубка мира по художественной гимнастике.

2025-04-07T14:56+0500

2025-04-07T14:56+0500

2025-04-07T15:02+0500

гимнастика

нок узбекистана

спорт

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бронза

тахмина икромова

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекские гимнастки завоевали 4 медали на первом этапе Кубка мира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В столице Болгарии Софии прошел первый этап Кубка мира по художественной гимнастике. За медали боролись представительницы из 50 стран мира, в том числе и грации сборной Узбекистана. Серебряная медаль: Бронзовая медаль: После Софии этапы Кубка мира пройдут в Ташкенте, Баку и Милане. Медали на каждом из этих соревнований будут разыграны в личном и групповом многоборье и отдельных видах упражнений.

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