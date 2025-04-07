https://uz.sputniknews.ru/20250407/kak-razvivaetsya-sotrudnichestvo-mejparlamentskoy-assamblei-sng-uzbekistan-48770781.html
Как развивается сотрудничество Межпарламентской Ассамблеи СНГ с Узбекистаном — видео
Как развивается сотрудничество Межпарламентской Ассамблеи СНГ с Узбекистаном — видео
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik обсуждены инициативы, предложенные на юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, проходящей в Ташкенте, и их влияние на международное сотрудничество.
2025-04-07T17:15+0500
2025-04-07T17:15+0500
2025-04-07T17:15+0500
видео
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел брифинг о развитии сотрудничества Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) с Узбекистаном. В нем приняли участие генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Эркин Захидов. Участники обсудили инициативы, предложенные на юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, проходящей в Ташкенте, и их влияние на международное сотрудничество. МПА СНГ планирует провести конференцию по противодействию терроризму и конгресс, посвященный экологии. Дмитрий Кобицкий отметил успешное участие Узбекистана в проекте "Дети Содружества". Он также подчеркнул важность мероприятий, которые будут проведены в рамках 80-летия Победы. В завершение Кобицкий сообщил, что МПА СНГ разрабатывает новую редакцию концепции развития миграционного пространства. Подробно — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео сотрудничество межпарламентская ассамблея снг узбекистан пресс-центр
видео сотрудничество межпарламентская ассамблея снг узбекистан пресс-центр
Как развивается сотрудничество Межпарламентской Ассамблеи СНГ с Узбекистаном — видео
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik обсуждены инициативы, предложенные на юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, проходящей в Ташкенте, и их влияние на международное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел брифинг о развитии сотрудничества Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) с Узбекистаном.
В нем приняли участие генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Эркин Захидов.
Участники обсудили инициативы, предложенные на юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, проходящей в Ташкенте, и их влияние на международное сотрудничество.
МПА СНГ планирует провести конференцию по противодействию терроризму и конгресс, посвященный экологии. Дмитрий Кобицкий отметил успешное участие Узбекистана в проекте "Дети Содружества".
Он также подчеркнул важность мероприятий, которые будут проведены в рамках 80-летия Победы.
"Огромная благодарность странам Центральной Азии за эвакуированных людей. Я лично благодарен Узбекистану, в частности Самарканду, за спасение моей бабушки", — сказал он.
В завершение Кобицкий сообщил, что МПА СНГ разрабатывает новую редакцию концепции развития миграционного пространства.
Подробно — в видео Sputnik Узбекистан.