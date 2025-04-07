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Наталья Кочанова о развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном — видео
Наталья Кочанова о развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном — видео
Sputnik Узбекистан
Узбекистан для нас — близкий и добрый друг, а также партнер, в чем нет никакого сомнения, считает председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
2025-04-07T15:28+0500
2025-04-07T15:28+0500
2025-04-07T15:30+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Глава верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова рассказала о сотрудничестве с Узбекистаном. Глава верхней палаты парламента Беларуси отметила, что акцентом III белорусско-узбекского женского форума станет региональное сотрудничество. В заключение было подчеркнуто, что молодежь Узбекистана в этом году также сможет принять участие в акции "Поезд Памяти". По словам Натальи Кочановой, в реализации молодежной политики большую роль играет сохранение общей памяти о борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Подробно – в видео Sputnik Узбекистан.
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беларусь узбекистан парламент победа великая отечественная война кочанова
Наталья Кочанова о развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном — видео
15:28 07.04.2025 (обновлено: 15:30 07.04.2025)
Эксклюзив
Узбекистан для нас — близкий и добрый друг, а также партнер, в чем нет никакого сомнения, считает председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Глава верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова рассказала о сотрудничестве с Узбекистаном.
"Партнерство вышло на стратегический уровень, и мы понимаем, что Узбекистан для нас — близкий и добрый друг, а также партнер, в чем нет никакого сомнения", — сказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан.
Глава верхней палаты парламента Беларуси отметила, что акцентом III белорусско-узбекского женского форума станет региональное сотрудничество.
В заключение было подчеркнуто, что молодежь Узбекистана в этом году также сможет принять участие в акции "Поезд Памяти".
По словам Натальи Кочановой, в реализации молодежной политики большую роль играет сохранение общей памяти о борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
"В год 80-летия Великой Победы мы должны сделать все, чтобы эта история не повторилась никогда. Слишком дорогую цену заплатили наши народы за эту свободу", — добавила она.
Подробно – в видео Sputnik Узбекистан.