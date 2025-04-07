https://uz.sputniknews.ru/20250407/natalya-kochanova-o-razvitii-sotrudnichestva-mejdu-belarusyu-i-uzbekistanom-48768858.html

Наталья Кочанова о развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном — видео

Наталья Кочанова о развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном — видео

Sputnik Узбекистан

Узбекистан для нас — близкий и добрый друг, а также партнер, в чем нет никакого сомнения, считает председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

2025-04-07T15:28+0500

2025-04-07T15:28+0500

2025-04-07T15:30+0500

видео

беларусь

узбекистан

победа

великая отечественная война

парламент

мультимедиа

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/07/48766930_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e554ade1e02a6daabbf0dc75e4450e3.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Глава верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова рассказала о сотрудничестве с Узбекистаном. Глава верхней палаты парламента Беларуси отметила, что акцентом III белорусско-узбекского женского форума станет региональное сотрудничество. В заключение было подчеркнуто, что молодежь Узбекистана в этом году также сможет принять участие в акции "Поезд Памяти". По словам Натальи Кочановой, в реализации молодежной политики большую роль играет сохранение общей памяти о борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Подробно – в видео Sputnik Узбекистан.

беларусь

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

беларусь узбекистан парламент победа великая отечественная война кочанова