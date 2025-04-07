https://uz.sputniknews.ru/20250407/tsifrovoy-profil-inostrantsev-v-rossii-48773501.html
В ЕЭК пояснили, каким будет цифровой профиль приезжающих в Россию иностранцев
В ЕЭК пояснили, каким будет цифровой профиль приезжающих в Россию иностранцев
Sputnik Узбекистан
В Евразийской экономической комиссии рассказали о цифровом профиле иностранного гражданина, внедряемого в миграционное законодательство.
2025-04-07T18:46+0500
2025-04-07T18:46+0500
2025-04-07T18:53+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Иностранцы, прибывающие в Россию, смогут самостоятельно заполнять цифровой профиль мигранта, сообщила Алтынай Омурбекова, руководитель Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).По словам Омурбековой, это нужно для формирования цифрового профиля.Это персональная электронная "карточка" с основной информацией об иностранном гражданине. На основании его заявления формируется цифровой профиль, в который включаются основные личные данные (ФИО, дата рождения, гражданство), биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографии, полученные при въезде), информация о статусе (сроки пребывания, документ, разрешающий пребывание в стране). Цифровой профиль формируется автоматически после сдачи биометрии на границе –тогда данные сразу попадают в цифровую базу.Если же у мигрантов есть доступ к "Госуслугам," они могут формировать его самостоятельно онлайн. Это позволит иностранцу ускорить регистрацию и не обращаться каждый раз в госорганы лично. Кроме того, поможет самому следить за своим миграционным статусом и обновлять необходимые документы.Представитель ЕЭК предупредила, что на начальном этапе могут быть технические сбои, поскольку система только внедряется.Кроме того, для тех, кто не владеет свободно русским, госорганы планируют ввести упрощенные интерфейсы.С февраля в российских аэропортах все иностранцы, в том числе граждане стран Евразийского экономического союза, должны сдавать биометрические данные. В июле требования будут распространяться на все пограничные пункты пропуска.
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мигрант цифровой профиль еэк еаэс россия
мигрант цифровой профиль еэк еаэс россия
В ЕЭК пояснили, каким будет цифровой профиль приезжающих в Россию иностранцев
18:46 07.04.2025 (обновлено: 18:53 07.04.2025)
В Евразийской экономической комиссии рассказали о цифровом профиле иностранного гражданина, внедряемого в миграционное законодательство.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Иностранцы, прибывающие в Россию, смогут самостоятельно заполнять цифровой профиль мигранта, сообщила
Алтынай Омурбекова, руководитель Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Иностранные граждане, планирующие въезд, должны заранее, не менее чем за 72 часа, на электронном портале заполнить о себе данные, заявления на въезд. Второй этап эксперимента будет предусматривать добровольность подачи этого заявления", –подчеркнула представитель ЕЭК.
По словам Омурбековой, это нужно для формирования цифрового профиля.
"Цифровой профиль — это совокупность сведений о въезжающем иностранном гражданине, где будет содержаться вся информация о нем", – пояснила Омурбекова.
Это персональная электронная "карточка" с основной информацией об иностранном гражданине. На основании его заявления формируется цифровой профиль, в который включаются основные личные данные (ФИО, дата рождения, гражданство), биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографии, полученные при въезде), информация о статусе (сроки пребывания, документ, разрешающий пребывание в стране).
Цифровой профиль формируется автоматически после сдачи биометрии на границе –тогда данные сразу попадают в цифровую базу.
Если же у мигрантов есть доступ к "Госуслугам," они могут формировать его самостоятельно онлайн. Это позволит иностранцу ускорить регистрацию и не обращаться каждый раз в госорганы лично. Кроме того, поможет самому следить за своим миграционным статусом и обновлять необходимые документы.
Представитель ЕЭК предупредила, что на начальном этапе могут быть технические сбои, поскольку система только внедряется.
Кроме того, для тех, кто не владеет свободно русским, госорганы планируют ввести упрощенные интерфейсы.
С февраля в российских аэропортах все иностранцы, в том числе граждане стран Евразийского экономического союза, должны сдавать биометрические данные. В июле требования будут распространяться на все пограничные пункты пропуска.