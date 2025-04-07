https://uz.sputniknews.ru/20250407/uzbekistan-i-malayziya-namereny-vmeste-razvivat-palomnicheskiy-turizm-48761602.html
Узбекистан и Малайзия обсуждают развитие паломнического туризма в республике
Узбекистан и Малайзия обсуждают развитие паломнического туризма в республике
Sputnik Узбекистан
Речь идет о запуске программы "Умра плюс" с мусульманскими странами, а также проведения пятого туристического фестиваля "Накшбандия" в Бухаре.
2025-04-07T10:52+0500
2025-04-07T10:52+0500
2025-04-07T10:52+0500
малайзия
туризм
узбекистан
паломничество
бухара
бахоуддин накшбанд
комитет по туризму
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан и Малайзия обсуждают вопросы развития паломнического туризма в Узбекистане. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с генеральным секретарем Всемирного центра суфиев Малайзии Абдул Каримом Саидом Хадаидом, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи ее участники обсудили вопросы развития паломнического туризма в Узбекистане, запуска программы "Умра плюс" с мусульманскими странами, а также проведения пятого туристического фестиваля "Накшбандия" в Бухаре.Абдул Карим Саид Хадаид выразил глубокий интерес к сотрудничеству с узбекской стороной в сфере развития зиёрат туризма в Узбекистане, отметив значительный опыт Малайзии в данной области.Также он поделился рядом предложений по совершенствованию деятельности туристических операторов и агентств, специализирующихся на паломническом туризме в Узбекистане.В ходе переговоров стороны договорились продолжить проработку обсужденных вопросов и предложений, в том числе по проведению пятого фестиваля "Накшбандия" в сентябре текущего года в Бухаре. Ожидается, что в реализации этого мероприятия будет участвовать Комитет по туризму Узбекистана.Всемирный центр суфиев, основанный в 2018 году и являющийся неправительственной организацией со штаб-квартирой в Куала-Лумпуре, в последние годы в тесном сотрудничестве с Посольством Узбекистана организовал фестиваль "Накшбандия" в Бухаре, Самарканде, Термезе и Ташкенте с участием последователей суфийского ордена Накшбандия из Малайзии, Индонезии, Бангладеш, Индии и Пакистана.
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узбекистан малайзия паломнический туризм бухара накшбандия умра плюс
узбекистан малайзия паломнический туризм бухара накшбандия умра плюс
Узбекистан и Малайзия обсуждают развитие паломнического туризма в республике
Речь идет о запуске программы "Умра плюс" с мусульманскими странами, а также проведении пятого туристического фестиваля "Накшбандия" в Бухаре.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik
. Узбекистан и Малайзия обсуждают вопросы развития паломнического туризма в Узбекистане. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с генеральным секретарем Всемирного центра суфиев Малайзии Абдул Каримом Саидом Хадаидом, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе встречи ее участники обсудили вопросы развития паломнического туризма в Узбекистане, запуска программы "Умра плюс" с мусульманскими странами, а также проведения пятого туристического фестиваля "Накшбандия" в Бухаре.
Абдул Карим Саид Хадаид выразил глубокий интерес к сотрудничеству с узбекской стороной в сфере развития зиёрат туризма в Узбекистане, отметив значительный опыт Малайзии в данной области.
"Генеральный секретарь выразил полную поддержку инициативе главы Узбекистана по реализации программы "Умра плюс" и подтвердил готовность активно способствовать продвижению этого проекта среди мусульманских стран через Всемирный центр суфиев", — отметили в агентстве.
Также он поделился рядом предложений по совершенствованию деятельности туристических операторов и агентств, специализирующихся на паломническом туризме в Узбекистане.
В ходе переговоров стороны договорились продолжить проработку обсужденных вопросов и предложений, в том числе по проведению пятого фестиваля "Накшбандия" в сентябре текущего года в Бухаре. Ожидается, что в реализации этого мероприятия будет участвовать Комитет по туризму Узбекистана.
Всемирный центр суфиев, основанный в 2018 году и являющийся неправительственной организацией со штаб-квартирой в Куала-Лумпуре, в последние годы в тесном сотрудничестве с Посольством Узбекистана организовал фестиваль "Накшбандия" в Бухаре, Самарканде, Термезе и Ташкенте с участием последователей суфийского ордена Накшбандия из Малайзии, Индонезии, Бангладеш, Индии и Пакистана.