https://uz.sputniknews.ru/20250407/vse-gromche-o-problemax-ekologii-v-samarkande-proshel-mejdunarodnyy-klimaticheskiy-forum-48771042.html
Все громче о проблемах экологии: в Самарканде прошел международный климатический форум
Все громче о проблемах экологии: в Самарканде прошел международный климатический форум
Sputnik Узбекистан
На протяжении двух дней в туристическом центре Самарканда более двух тысяч делегатов обсуждали ключевые вопросы: зеленую энергетику, водные ресурсы, устойчивое городское развитие и управление.
2025-04-07T18:05+0500
2025-04-07T18:05+0500
2025-04-07T18:05+0500
форум
самарканд
климат
экология
центральная азия
аральское море
охрана окружающей среды
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Решение климатических проблем внутри одной страны невозможно. Страны Центральной Азии, особенно уязвимые к засухам и деградации земель, прекрасно понимают это. Поэтому на климатический форум в Самарканд прибыли лидеры всех стран региона, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие собрало не только представителей "пятерки", но и политиков, ученых и экспертов со всего мира. На протяжении двух дней в туристическом центре Самарканда более двух тысяч делегатов обсуждали ключевые вопросы: зеленую энергетику, водные ресурсы, устойчивое городское развитие и управление. Одним из важнейших заявлений стало стремление Узбекистана увеличить долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 54% в течение ближайших пяти лет. Это позволит сократить выбросы парниковых газов на почти 16 миллионов тонн. Эксперты отмечали, что изменение климата, рост парниковых газов и загрязнение атмосферы влияют на снижение потока трансграничных рек и сокращение биоразнообразия в Центральной Азии. Стоит отметить, что водные ресурсы в Центральной Азии координирует Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия, работающая над тем, чтобы вода использовалась рационально и справедливо для всех стран региона.Профессор НИИ лесного хозяйства Зиновий Новицкий, также участвовавший в работе форума, дополнил слова Динары Зиганшиной, отметив, что в прошлом году в порядке эксперимента на дне осушенного моря было высажено новое растение — Арундо тростниковый, которое способно вырастать до 4 метров за год. По его словам, эти растения помогут противостоять ветрам и соляным бурям, а также могут быть использованы в строительстве. Форумы, в которых участвуют политики, характерны не только обсуждениями, но и достигнутыми договоренностями о финансировании проектов. К примеру, Всемирный банк, в лице регионального директора ВБ по Центральной Азии Татьяны Проскуряковой, пообещал выделить Узбекистану $153 миллиона на восстановление лесов и деградированных земель страны.Она отметила, что данный проект положительно скажется не только на развитии Узбекистана, но и всей Центральной Азии. Кыргызстан, в свою очередь, предложил расширить доступ к климатическому финансированию. В частности, учитывать интересы горных стран наряду с малыми островными государствами. Туркменистан представил инициативу по декарбонизации и сокращению метановых выбросов, а Казахстан предложил создать Центральноазиатское водно-энергетическое партнерство и Международный фонд биоразнообразия для защиты уникальных видов региона. По завершении форума министры стран "пятерки" подписали заявление по "Программе взаимосвязи между водными и земельными ресурсами в Центральной Азии", а также ряд соглашений о взаимопонимании. Весомые соглашения также были достигнуты между Узбекистаном и другими странами мира.Словом, самаркандский форум показал, что, лишь объединившись, страны способны справиться с глобальными экологическими вызовами и позаботиться об устойчивом будущем.
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форум климат самарканд центральная азия экология
форум климат самарканд центральная азия экология
Все громче о проблемах экологии: в Самарканде прошел международный климатический форум
Эксклюзив
На протяжении двух дней в туристическом центре Самарканда более двух тысяч делегатов обсуждали ключевые вопросы: зеленую энергетику, водные ресурсы, устойчивое городское развитие и управление.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Решение климатических проблем внутри одной страны невозможно. Страны Центральной Азии, особенно уязвимые к засухам и деградации земель, прекрасно понимают это. Поэтому на климатический форум в Самарканд прибыли лидеры всех стран региона, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие собрало не только представителей "пятерки", но и политиков, ученых и экспертов со всего мира. На протяжении двух дней в туристическом центре Самарканда более двух тысяч делегатов обсуждали ключевые вопросы: зеленую энергетику, водные ресурсы, устойчивое городское развитие и управление.
Одним из важнейших заявлений стало стремление Узбекистана увеличить долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 54% в течение ближайших пяти лет. Это позволит сократить выбросы парниковых газов на почти 16 миллионов тонн.
"Ресурсосберегающая и экологически чистая модель экономического развития позволит Узбекистану не только решить проблемы энергоснабжения, но и стать примером для других стран", — отметил заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Искандар Кутбиддинов.
Эксперты отмечали, что изменение климата, рост парниковых газов и загрязнение атмосферы влияют на снижение потока трансграничных рек и сокращение биоразнообразия в Центральной Азии.
"Наш регион сильно зависит от трансграничных рек. Повышение температуры, дефицит осадков и таяние ледников влияют на объем и качество воды, усугубляя и без того сложную ситуацию. В условиях этих изменений единственным решением является совместное управление водными ресурсами и адаптация к новым условиям", — подчеркнул Кутбиддинов.
Стоит отметить, что водные ресурсы в Центральной Азии координирует Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия, работающая над тем, чтобы вода использовалась рационально и справедливо для всех стран региона.
"Водные вопросы особенно остры для стран Центральной Азии. Амударья и Сырдарья — две ключевые трансграничные реки, разделяющиеся между государствами "пятерки". Наша комиссия активно работает с этими вопросами, проводя исследования и анализируя данные. Кроме того, за годы работы было проведено 11 совместных научных экспедиций на осушенном дне Аральского моря, что позволило выбрать подходящие растения для восстановления экосистемы", — рассказала директор научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии Динара Зиганшина.
Профессор НИИ лесного хозяйства Зиновий Новицкий, также участвовавший в работе форума, дополнил слова Динары Зиганшиной, отметив, что в прошлом году в порядке эксперимента на дне осушенного моря было высажено новое растение — Арундо тростниковый, которое способно вырастать до 4 метров за год. По его словам, эти растения помогут противостоять ветрам и соляным бурям, а также могут быть использованы в строительстве.
Форумы, в которых участвуют политики, характерны не только обсуждениями, но и достигнутыми договоренностями о финансировании проектов. К примеру, Всемирный банк, в лице регионального директора ВБ по Центральной Азии Татьяны Проскуряковой, пообещал выделить Узбекистану $153 миллиона на восстановление лесов и деградированных земель страны.
Она отметила, что данный проект положительно скажется не только на развитии Узбекистана, но и всей Центральной Азии. Кыргызстан, в свою очередь, предложил расширить доступ к климатическому финансированию. В частности, учитывать интересы горных стран наряду с малыми островными государствами.
Туркменистан представил инициативу по декарбонизации и сокращению метановых выбросов, а Казахстан предложил создать Центральноазиатское водно-энергетическое партнерство и Международный фонд биоразнообразия для защиты уникальных видов региона.
По завершении форума министры стран "пятерки" подписали заявление по "Программе взаимосвязи между водными и земельными ресурсами в Центральной Азии", а также ряд соглашений о взаимопонимании. Весомые соглашения также были достигнуты между Узбекистаном и другими странами мира.
Словом, самаркандский форум показал, что, лишь объединившись, страны способны справиться с глобальными экологическими вызовами и позаботиться об устойчивом будущем.