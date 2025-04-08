https://uz.sputniknews.ru/20250408/kak-kultura-iskusstvo-dizayn-i-nauka-budut-pomogat-regionu-priaralya-48782676.html

Как культура, искусство, дизайн и наука будут помогать региону Приаралья

Как культура, искусство, дизайн и наука будут помогать региону Приаралья

Sputnik Узбекистан

В Нукусе на протяжение двух дней региональные и международные эксперты предлагали решения для социального и экологического преобразования Приаральского региона

2025-04-08T18:40+0500

2025-04-08T18:40+0500

2025-04-08T18:40+0500

видео

эксклюзив

каракалпакстан

нукус

приаралье

саммит

культура

искусство

экология

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/08/48782906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73a38b4613a67b9ed1e195f2f38f9b4d.jpg

В Нукусе в рамках Самаркандского международного климатического форума прошел первый Аральский культурный саммит. Он объединил более 50 спикеров из разных стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие открыла помощник президента РУз Саида Мирзиёева. Она отметила важность привлечения внимания к региону Приаралья для сохранения уникальной культуры и самобытности края и обеспечения достойного будущего для тех, кто живет в этих сложных условиях.На открытии выступили председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев, председатель Фонда культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова, помощник Генерального секретаря ООН, помощник администратора Программы развития ООН (ПРООН) и директора Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ Ивана Живкович, а также советник президента Турсинхан Худайбергенов.После церемонии открытия работа саммита продолжилась в экспертных сессиях.В числе спикеров саммита был Бахытжан Хабибуллаев, директор Международного инновационного центра Приаралья при Минэкологии Узбекистана.В программу саммита вошли 12 панельных дискуссий и 3 ключевых выступления. Участники говорили об устойчивом развитии, искусстве, дизайне и экологии, восстановлении окружающей среды, креативной экономике и культурной дипломатии.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

каракалпакстан

нукус

приаралье

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

культура искусство дизайн наука приаралье