https://uz.sputniknews.ru/20250408/kak-kultura-iskusstvo-dizayn-i-nauka-budut-pomogat-regionu-priaralya-48782676.html
Как культура, искусство, дизайн и наука будут помогать региону Приаралья
Как культура, искусство, дизайн и наука будут помогать региону Приаралья
Sputnik Узбекистан
В Нукусе на протяжение двух дней региональные и международные эксперты предлагали решения для социального и экологического преобразования Приаральского региона
2025-04-08T18:40+0500
2025-04-08T18:40+0500
2025-04-08T18:40+0500
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В Нукусе в рамках Самаркандского международного климатического форума прошел первый Аральский культурный саммит. Он объединил более 50 спикеров из разных стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие открыла помощник президента РУз Саида Мирзиёева. Она отметила важность привлечения внимания к региону Приаралья для сохранения уникальной культуры и самобытности края и обеспечения достойного будущего для тех, кто живет в этих сложных условиях.На открытии выступили председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев, председатель Фонда культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова, помощник Генерального секретаря ООН, помощник администратора Программы развития ООН (ПРООН) и директора Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ Ивана Живкович, а также советник президента Турсинхан Худайбергенов.После церемонии открытия работа саммита продолжилась в экспертных сессиях.В числе спикеров саммита был Бахытжан Хабибуллаев, директор Международного инновационного центра Приаралья при Минэкологии Узбекистана.В программу саммита вошли 12 панельных дискуссий и 3 ключевых выступления. Участники говорили об устойчивом развитии, искусстве, дизайне и экологии, восстановлении окружающей среды, креативной экономике и культурной дипломатии.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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культура искусство дизайн наука приаралье
культура искусство дизайн наука приаралье
Как культура, искусство, дизайн и наука будут помогать региону Приаралья
Эксклюзив
В Нукусе на протяжение двух дней региональные и международные эксперты предлагали решения для социального и экологического преобразования Приаральского региона.
В Нукусе в рамках Самаркандского международного климатического форума прошел первый Аральский культурный саммит. Он объединил более 50 спикеров из разных стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие открыла помощник президента РУз Саида Мирзиёева. Она отметила важность привлечения внимания к региону Приаралья для сохранения уникальной культуры и самобытности края и обеспечения достойного будущего для тех, кто живет в этих сложных условиях.
На открытии выступили председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев, председатель Фонда культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова, помощник Генерального секретаря ООН, помощник администратора Программы развития ООН (ПРООН) и директора Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ Ивана Живкович, а также советник президента Турсинхан Худайбергенов.
После церемонии открытия работа саммита продолжилась в экспертных сессиях.
В числе спикеров саммита был Бахытжан Хабибуллаев, директор Международного инновационного центра Приаралья при Минэкологии Узбекистана.
"Наш центр открыт в 2018 году по инициативе президента Шавката Мирзиёева. Основными нашими задачами являются решение экологических проблем в сотрудничестве с международными организациями и трансфер существующих технологий. Сегодня мы имеем партнеров в более чем 60 странах мира, среди которых ведущие исследовательские и научные институты. В том числе мы сотрудничаем с Россией", — отметил он.
В программу саммита вошли 12 панельных дискуссий и 3 ключевых выступления. Участники говорили об устойчивом развитии, искусстве, дизайне и экологии, восстановлении окружающей среды, креативной экономике и культурной дипломатии.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.