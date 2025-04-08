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https://uz.sputniknews.ru/20250408/raketa-pobedy-vyvela-na-orbitu-soyuz-ms-27-48778180.html
"Ракета Победы” вывела на орбиту "Союз МС-27" с двумя россиянами и американцем
"Ракета Победы” вывела на орбиту "Союз МС-27" с двумя россиянами и американцем
Sputnik Узбекистан
Российская ракета "Союз-2.1А" стартовала с космодрома Байконур. Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне
2025-04-08T14:18+0500
2025-04-08T14:29+0500
космос
ракета
байконур
земля
мкс
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Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, которые летят на Международную космическую станцию."Союз-2.1а" стартовал в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.Полет корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме занял 3 часа 17 минут, после чего "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".Планируют, что продолжительность полета экипажа на МКС составит 245 суток. Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" назван "Ракетой Победы" и украшен соответствующей символикой.
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россия ракета победа байконур орбита
россия ракета победа байконур орбита

"Ракета Победы” вывела на орбиту "Союз МС-27" с двумя россиянами и американцем

14:18 08.04.2025 (обновлено: 14:29 08.04.2025)
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Российская ракета "Союз-2.1А" стартовала с космодрома Байконур. Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, которые летят на Международную космическую станцию.
"Союз-2.1а" стартовал в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.
Полет корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме занял 3 часа 17 минут, после чего "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".
Планируют, что продолжительность полета экипажа на МКС составит 245 суток.
Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" назван "Ракетой Победы" и украшен соответствующей символикой.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

Запуск ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с кораблем &quot;Союз МС-27&quot; с космодрома Байконур - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Filippov
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

© Sputnik / Sergey Savostyanov/POOL / Перейти в фотобанк

Члены основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавты "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким на стартовой площадке ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" на космодроме Байконур

Члены основного экипажа пилотируемого корабля &quot;Союз МС-27&quot; космонавты &quot;Роскосмоса&quot; Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким на стартовой площадке ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с кораблем &quot;Союз МС-27&quot; на космодроме Байконур - Sputnik Узбекистан
2/8
© Sputnik / Sergey Savostyanov/POOL
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Члены основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавты "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким на стартовой площадке ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" на космодроме Байконур

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Люди во время запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

Люди во время запуска ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с кораблем &quot;Союз МС-27&quot; с космодрома Байконур - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Filippov
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Люди во время запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавты "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким (справа налево) во время доклада председателю Государственной комиссии перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Космонавты Роскосмоса Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким во время доклада председателю Государственной комиссии перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Filippov
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Члены основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавты "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким (справа налево) во время доклада председателю Государственной комиссии перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Астронавт NASA Джонатан Ким в автобусе перед выездом на стартовую площадку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

Астронавт NASA Джонатан Ким в автобусе перед выездом на стартовую площадку ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с кораблем &quot;Союз МС-27&quot; с космодрома Байконур - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Alexey Filippov
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Астронавт NASA Джонатан Ким в автобусе перед выездом на стартовую площадку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

Запуск ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с кораблем &quot;Союз МС-27&quot; с космодрома Байконур - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik / Alexey Filippov
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Член основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков в автобусе перед выездом на стартовую площадку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

Член основного экипажа пилотируемого корабля &quot;Союз МС-27&quot; космонавт &quot;Роскосмоса&quot; Сергей Рыжиков в автобусе перед выездом на стартовую площадку ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с кораблем &quot;Союз МС-27&quot; с космодрома Байконур - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Alexey Filippov
/
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Член основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков в автобусе перед выездом на стартовую площадку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

Запуск ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с кораблем &quot;Союз МС-27&quot; с космодрома Байконур - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik / Alexey Filippov
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур

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