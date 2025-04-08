"Ракета Победы” вывела на орбиту "Союз МС-27" с двумя россиянами и американцем

Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, которые летят на Международную космическую станцию."Союз-2.1а" стартовал в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.Полет корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме занял 3 часа 17 минут, после чего "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".Планируют, что продолжительность полета экипажа на МКС составит 245 суток. Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" назван "Ракетой Победы" и украшен соответствующей символикой.
Российская ракета "Союз-2.1А" стартовала с космодрома Байконур. Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, которые летят на Международную космическую станцию.
"Союз-2.1а" стартовал в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.
Полет корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме занял 3 часа 17 минут, после чего "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".
Планируют, что продолжительность полета экипажа на МКС составит 245 суток.
Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" назван "Ракетой Победы" и украшен соответствующей символикой.
Члены основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавты "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким на стартовой площадке ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" на космодроме Байконур
Члены основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавты "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким на стартовой площадке ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" на космодроме Байконур
Члены основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавты "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким (справа налево) во время доклада председателю Государственной комиссии перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Член основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков в автобусе перед выездом на стартовую площадку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Член основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-27" космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков в автобусе перед выездом на стартовую площадку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур