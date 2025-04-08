https://uz.sputniknews.ru/20250408/raketa-pobedy-vyvela-na-orbitu-soyuz-ms-27-48778180.html

"Ракета Победы” вывела на орбиту "Союз МС-27" с двумя россиянами и американцем

"Ракета Победы” вывела на орбиту "Союз МС-27" с двумя россиянами и американцем

Sputnik Узбекистан

Российская ракета "Союз-2.1А" стартовала с космодрома Байконур. Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне

2025-04-08T14:18+0500

2025-04-08T14:18+0500

2025-04-08T14:29+0500

космос

ракета

байконур

земля

мкс

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Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, которые летят на Международную космическую станцию."Союз-2.1а" стартовал в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.Полет корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме занял 3 часа 17 минут, после чего "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".Планируют, что продолжительность полета экипажа на МКС составит 245 суток. Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" назван "Ракетой Победы" и украшен соответствующей символикой.

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