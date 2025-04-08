https://uz.sputniknews.ru/20250408/svo-rossiyskiy-udar-po-kievu--signal-mirotvortsam-es-48776684.html

СВО: российский удар по Киеву — сигнал "миротворцам" ЕС

СВО: российский удар по Киеву — сигнал "миротворцам" ЕС

Sputnik Узбекистан

Воскресный высокоточный групповой удар крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, беспилотниками по важным объектам в Киеве и окрестностям – последнее российское предупреждение европейским "миротворцам" на Украине

2025-04-08T13:20+0500

2025-04-08T13:20+0500

2025-04-08T13:20+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

сво

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/08/48776843_0:14:1733:989_1920x0_80_0_0_cd86bc41ed1627db158069e10f9d3dad.jpg

Заграница бандеровцам не поможет. Капитуляция киевского режима – безоговорочная или в форме мирного договора – неизбежна, на условиях Москвы. Альтернативных вариантов завершения прокси-войны США с Россией история объективно не предусматривает.Вооруженные Силы РФ 6 апреля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА – по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, предприятиям ВПК и другим объектам в глубоком оперативном тылу противника. Включая Киев, который считается "наиболее защищенным" западными средствами ПВО. Цели удара достигнуты.По украинским данным, Россия применила крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М", ударные беспилотники "Герань-2" и "Гербера". Поражены объекты в Киевской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Сумской и Черкасской областях. "Прилетело" по авиабазам ВСУ в районах населенных пунктов Белая Церковь, Гайсин, Васильков, Староконстантинов, Озерное, Умань. Украинские средства ПВО западного производства из-за нехватки зенитных ракет лишь "обозначали" присутствие на позициях.В Киеве крупные пожары зафиксированы в Соломенском, Оболонском, Дарницком районах. Эффективность российских ракет отметила в Telegram-канале посол США на Украине Бриджит Бринк, и этим "неприятно удивила" марионетку Зеленского. Сокрушительный удар по "самому защищенному" в Европе городу показал Брюсселю, Парижу и Лондону, что будет с войсками "миротворцев" ЕС в случае их появления на Украине. Испуганная уничтожением объектов ВСУ на западе Украины Варшава привела в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки, вместе с союзниками по НАТО подняла в воздух дежурные истребители.После такого масштабного удара российские и зарубежные аналитики пришли к выводу, что Москва решила на украинском ТВД "ракет не жалеть", и способна предложить Западу "мир через силу" в российской версии исполнения. Финальная "многоходовка" СВО может начаться 18 апреля, когда истечет срок моратория РФ на удары по украинским энергообъектам. Летом 2025 года вероятно значительное продвижение российских войск по направлениям: Харьков, Сумы, Николаев, Одесса. Российский контроль над упомянутыми городами практически обнулит геополитическую ценность Украины для западных "инвесторов-рабовладельцев".Мифотворцы и бедоносцыНачальники генштабов вооруженных сил Великобритании и Франции Тони Радакин и Тьерри Буркхард 5 апреля в Киеве обсудили с "пианистом" Зеленским возможности ввода международных "миротворческих" войск. Речь шла о долгосрочной стратегии восстановления и преобразования модели украинской армии – "главной гарантии безопасности страны", а также о поддержке Лондона и Парижа "сразу после прекращения огня". При этом Буркхард отметил: "Вместе мы хотим гарантировать прочный и надежный мир на Украине, который является важнейшим условием безопасности европейского континента".Совершенно невозможно представить безопасность европейского альянса "жалких нахлебников" – за счет и в ущерб исполинской, самодостаточной, термоядерной России. Однако, в силу традиционного политического слабоумия западноевропейской элиты, безопасность России 5 апреля в Киеве не рассматривалась. Как и днем ранее в Брюсселе, где министры иностранных дел стран НАТО обсуждали "безопасность посредством силы", варианты ослабления "военной машины России", выделение 20 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году. Киевский режим продолжает ежедневные односторонние атаки по энергетической инфраструктуре РФ – в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 суток ударов по энергообъектам. Массированный российский удар по Киеву в ночь на 6 апреля напомнил европейским мифотворцам и бедоносцам о суровой реальности многополярного мира, системе равной и неделимой безопасности.И еще одно напоминание. Опубликовано видео большой воронки от "Искандера" на месте ресторана "Магеллан" в Кривом Роге, где вечером 4 апреля проходило совещание командиров украинских бригад и западных инструкторов. Российский высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении ликвидировал в ресторане до 85 офицеров ВСУ и НАТО. Показательно, что дежурные (фальшивые) вопли киевских пропагандистов о жертвах среди мирного населения не вызвали ожидаемой реакции Запада. Ведь натовские специалисты твердо знают, что российские "Искандеры" куда попало не летают, и никогда не промахиваются. Модернизированная баллистическая ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" может нести боевую нагрузку до 800 кг, круговое вероятное отклонение от цели – всего 2 метра.Гипотетическим войскам миротворцев ЕС на Украине будет представлен широкий выбор вариантов "геенны огненной" – неотразимые гиперзвуковые удары комплексами "Искандер", "Кинжал", "Циркон" или "Орешник".Президент РФ Владимир Путин ранее напомнил мифотворцам и бедоносцам Европы и США, что российское оружие может поражать цели и на территории стран Запада: "На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон"… В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Заметим, это лишь начало списка смертельно-неотразимых неприятностей Запада на поле конфронтации с Россией. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сво россия киев ес