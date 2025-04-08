https://uz.sputniknews.ru/20250408/tyumenskaya-oblast-planiruet-otkryt-predstavitelstvo-v-uzbekistane-48777100.html

Тюменская область планирует открыть представительство в Узбекистане

Тюменская область планирует открыть представительство в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Российский регион выразил готовность совместно работать с отраслевыми узбекскими предприятиями на проектах нефтегазовых компаний РФ.

2025-04-08T12:10+0500

2025-04-08T12:10+0500

2025-04-08T12:10+0500

узбекистан

россия

тюменская область

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Тюменская область планирует открыть представительство в Узбекистане, сообщает Торгпредство РФ в республике.В Ташкенте в эти дни находится делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым.Члены делегации провели переговоры с представителями нефтегазовых компаний и отраслевых научных организаций республики.Как отмечалось, российский регион обладает значительными компетенциями в сфере производства и переработки углеводородов.В этой связи Тюменская область готова предложить отраслевым узбекским предприятиям совместную работу на проектах российских нефтегазовых компаний.

узбекистан

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тюменская область

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