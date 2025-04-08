https://uz.sputniknews.ru/20250408/tyumenskaya-oblast-planiruet-otkryt-predstavitelstvo-v-uzbekistane-48777100.html
Тюменская область планирует открыть представительство в Узбекистане
Тюменская область планирует открыть представительство в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Российский регион выразил готовность совместно работать с отраслевыми узбекскими предприятиями на проектах нефтегазовых компаний РФ.
2025-04-08T12:10+0500
2025-04-08T12:10+0500
2025-04-08T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Тюменская область планирует открыть представительство в Узбекистане, сообщает Торгпредство РФ в республике.В Ташкенте в эти дни находится делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым.Члены делегации провели переговоры с представителями нефтегазовых компаний и отраслевых научных организаций республики.Как отмечалось, российский регион обладает значительными компетенциями в сфере производства и переработки углеводородов.В этой связи Тюменская область готова предложить отраслевым узбекским предприятиям совместную работу на проектах российских нефтегазовых компаний.
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тюменская область планы открытие представительство узбекистан
тюменская область планы открытие представительство узбекистан
Тюменская область планирует открыть представительство в Узбекистане
Российский регион выразил готовность совместно работать с отраслевыми узбекскими предприятиями на проектах нефтегазовых компаний РФ.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Тюменская область планирует открыть представительство в Узбекистане, сообщает
Торгпредство РФ в республике.
В Ташкенте в эти дни находится делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым.
Члены делегации провели переговоры с представителями нефтегазовых компаний и отраслевых научных организаций республики.
“Состоялась встреча в офисе Торгового представительства России в Узбекистане, в ходе которой были обсуждены особенности работы российских компаний на рынке республики и перспективы открытия представительства региона в Узбекистане”, — говорится в сообщении.
Как отмечалось, российский регион обладает значительными компетенциями в сфере производства и переработки углеводородов.
В этой связи Тюменская область готова предложить отраслевым узбекским предприятиям совместную работу на проектах российских нефтегазовых компаний.