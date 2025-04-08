https://uz.sputniknews.ru/20250408/u-ekonomicheskoy-yadernoy-voyny-ssha-protiv-vsego-mira-est-tri-stsenariya-48776095.html

У экономической ядерной войны США против всего мира есть три сценария

У экономической ядерной войны США против всего мира есть три сценария

Sputnik Узбекистан

Трампу мало революции в США — и он устроил глобальный взрыв, пишет колумнист РИА Новости. 08.04.2025, Sputnik Узбекистан

2025-04-08T17:00+0500

2025-04-08T17:00+0500

2025-04-08T17:00+0500

колумнисты

экономика

сша

китай

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в мире

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Трампу мало революции в США — и он устроил глобальный взрыв, пишет колумнист РИА Новости. Впрочем, объявленная президентом Соединенных Штатов всему миру тотальная торговая война служит все той же цели — она должна преобразить Америку изнутри, обновить ее инфраструктуру, возродить промышленность, усилить экономику в целом и изменить ее место в мире. Он действительно хочет "сделать Америку снова великой" — даже если ради этого придется поставить весь мир на уши. Получится ли у него — и каковы будут последствия для страны и мира? Не просто экономические, а геополитические, потому что речь идет именно о будущем мироустройстве.И в случае успеха, и в случае провала мир уже не будет прежним — не потому, что Трамп поднял тарифы, а потому, что этим шагом он закрыл нынешний этап эпохи глобализации. Нет, она не умерла, как уже объявил британский премьер Стармер, но оказалась на развилке: процесс глобализации может быть отброшен назад, просто поставлен на паузу, и нельзя исключать даже его ускорения. Все сейчас возможно — потому что старый порядок сломался, а новый формируется в условиях повышенной турбулентности.Пока мировые рынки переживают обвал, сравнимый с началом пандемии, а также с глобальным кризисом 2008 года, преобладают пессимистические настроения — даже некоторые сторонники Трампа из числа американских миллиардеров предлагают сделать паузу на пути к тому, что они называют "экономической ядерной войной со всем миром". Но Трамп не отступит — жребий уже брошен и Рубикон перейден. Что ждет впереди?Если все пойдет по худшему для Трампа сценарию — он и Америка проиграют. Торговая война со всем миром станет реальностью, американский товарооборот сократится, начнется рецессия, резкий рост инфляции, экономика перейдет к падению — и популярность Трампа вместе с ней. Потом все перейдет в стадию кризиса, Штаты уйдут в глухую торговую оборону и полуавтаркию — и доллар начнет стремительно терять позиции в качестве торговой и резервной валюты. Трамп разгромно проиграет промежуточные выборы в следующем году, потеряет конгресс. А в 2028-м президентом будет избран левоориентированный демократ-глобалист, который попытается повернуть все вспять — восстановить единство Запада и возобновить процесс глобализации по-англосаксонски. Но мир к этому моменту еще больше изменится: экономическая война с США приведет к консолидации нескольких региональных центров силы (ЕС, АСЕАН, Южная Азия во главе с Индией), а Китай станет уже не просто главной торгово-экономической страной мира, но и локомотивом новой, многополярной версии глобализации. США будут вынуждены или вписываться в новую, формирующуюся систему — или пытаться ломать ее через военную силу (провоцируя уже не торговую войну с Китаем).Противоположный сценарий приведет к победе Трампа: большинство стран прогнутся под американские требования ради уменьшения пошлин. Штаты получат невиданный рост инвестиций в свою экономику, в первую очередь в производственный сектор — начнут строиться и возрождаться заводы и верфи. Вырастет американский экспорт — страны, вынужденные выравнивать свой торговый баланс с США, будут закупать все подряд, от продовольствия до оружия. Китай не сможет перенаправить свои экспортные потоки, что приведет к внутреннему экономическому кризису и заставит снизить внешнюю активность. Америка станет сильнее, ее зависимость от импорта минимизируется, влияние доллара еще укрепится, а внешнеполитические позиции восстановятся до уровня "почти гегемон". Параллельно Трамп будет перестраивать внутриполитическое устройство государства, успешно осушая "вашингтонское болото" и зачищая глобалистскую элиту. В 2028-м Джей Ди Вэнс станет президентом — и первым же указом повелит выбить изображение Трампа на горе Рашмор.Оба этих сценария почти максималистские, но это не значит, что невозможные. Да, не со стопроцентной точностью, но общие тенденции примерно таковы. Какой же из них сбудется?Никакой, потому что в реальности куда больше шансов на третий сценарий.По которому никакого мирового кризиса не будет, как не произойдет и падения американской экономики. Нынешняя модель глобализации действительно умрет — ну так она и так уже жила на искусственном дыхании, и Трамп лишь отключил аппарат. Он действительно сумеет прогнуть большинство стран на уступки ради сохранения доступа к американскому рынку, но и торговая война с Китаем будет набирать силу. Хотя Вашингтон и Пекин практически наверняка договорятся о снижении тарифов (с нынешнего фактически запретительного уровня), общая тенденция не изменится: процесс развода двух экономик станет набирать силу, товарооборот и инвестиции будут падать. Мир движется к созданию двух полюсов силы — экономической, торговой, финансовой, военной. США и Китай не поделят весь мир на двоих, потому что параллельно будет набирать силу процесс формирования многополярности (с упором на региональные объединения и державы-цивилизации), а сами США будут переходить от претензий на глобальное доминирование к статусу самой сильной державы мира.Это уже не претензии на мировое господство (являющиеся сутью англосаксонской модели глобализации), но и не автаркия (пусть и в пределах всего Западного полушария) американского изоляционизма. Штаты не смогут вернуть себе статус главной промышленной фабрики мира, но по большому счету он мог бы пригодиться им только в случае полномасштабной и затяжной войны. С кем? С Китаем (или даже сразу с Китаем и Россией), но проблема в том, что такая война не может быть затяжной, так как рискует быстро перерасти в ядерную. Поэтому развод США и Китая будет проходить мирно. Хотя провокации вокруг Тайваня (с американской стороны) все еще возможны, скорее всего, Трамп (а точнее — его преемник) согласится с передачей острова Пекину по супергонконгской схеме: особый статус на полвека, но без ввода китайских войск.Поэтому стратегически относительный успех революции Трампа выгоден всему миру, потому что, несмотря на кратковременные (или даже не очень) издержки для финансовых рынков, мировой торговли и экономики многих стран мира, она отражает реальную и очень правильную тенденцию: Америка отказывается от глобализации, обособляется и хочет "пожить для себя" (да, в том числе и за чужой счет, но за счет доллара это в еще большей степени есть и сейчас, вот только тратится он не на себя, а на контроль над миром).Этот процесс будет долгим, но он куда более правильный, чем попытки обреченного гегемона удержать свое положение военной силой. А альтернативой трамповской революции является именно такой, кровавый сценарий.

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2025

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Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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экономика сша ядерная война