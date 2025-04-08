https://uz.sputniknews.ru/20250408/uzbekistan-i-rf-podgotovyat-texniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-proekta-transafganskoy-jd-48782483.html

Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской жд

Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской жд

Sputnik Узбекистан

Определены два маршрута "Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман" и "Термез – Наибабад – Логар – Харлачи"

2025-04-08T18:10+0500

2025-04-08T18:10+0500

2025-04-08T18:10+0500

общество

россия

узбекистан

министерство транспорта республики узбекистан

трансафганская железная дорога

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ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. Министерства транспорта Узбекистана и России, а также ОАО "Российские железные дороги" и АО "Узбекистон темир йуллари" подписали комплект документов о начале практической реализации проекта Трансафганской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.Определены два маршрута Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман и Термез – Наибабад – Логар – Харлачи.Первая сессия обсуждения проекта с привлечением коллег из Пакистана и представительной афганской делегации пройдет в рамках форума Россия-Исламский мир в Казани 15-16 мая 2025 года.Проектируемая железнодорожная магистраль "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры, соединив крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии с рынками стран СНГ, КНР и Европы. В целом реализация проекта даст возможность сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30-40%. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн тонн в год, а к 2030 году — превысить 15 млн тонн в год.Протяженность магистрали — 573 км, пропускная способность — 20 млн тонн грузов в год.

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общество, россия, узбекистан, министерство транспорта республики узбекистан, трансафганская железная дорога