https://uz.sputniknews.ru/20250408/uzbekistan-i-rf-podgotovyat-texniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-proekta-transafganskoy-jd-48782483.html
Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской жд
Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской жд
Sputnik Узбекистан
Определены два маршрута "Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман" и "Термез – Наибабад – Логар – Харлачи"
2025-04-08T18:10+0500
2025-04-08T18:10+0500
2025-04-08T18:10+0500
общество
россия
узбекистан
министерство транспорта республики узбекистан
трансафганская железная дорога
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ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. Министерства транспорта Узбекистана и России, а также ОАО "Российские железные дороги" и АО "Узбекистон темир йуллари" подписали комплект документов о начале практической реализации проекта Трансафганской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.Определены два маршрута Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман и Термез – Наибабад – Логар – Харлачи.Первая сессия обсуждения проекта с привлечением коллег из Пакистана и представительной афганской делегации пройдет в рамках форума Россия-Исламский мир в Казани 15-16 мая 2025 года.Проектируемая железнодорожная магистраль "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры, соединив крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии с рынками стран СНГ, КНР и Европы. В целом реализация проекта даст возможность сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30-40%. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн тонн в год, а к 2030 году — превысить 15 млн тонн в год.Протяженность магистрали — 573 км, пропускная способность — 20 млн тонн грузов в год.
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общество, россия, узбекистан, министерство транспорта республики узбекистан, трансафганская железная дорога
общество, россия, узбекистан, министерство транспорта республики узбекистан, трансафганская железная дорога
Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской жд
Определены два маршрута Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман и Термез – Наибабад – Логар – Харлачи.
ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik.
Министерства транспорта Узбекистана и России, а также ОАО "Российские железные дороги" и АО "Узбекистон темир йуллари" подписали комплект документов о начале практической реализации проекта Трансафганской железной дороги. Об этом сообщает
пресс-служба Минтранса РФ.
“Специализированные российские проектные организации в 2025 году вместе с узбекскими коллегами обеспечат подготовку разделов технико-экономического обоснования проекта строительства Трансафганской железной дороги по согласованным маршрутам, в том числе в части определения прогноза объемов грузопотоков, экономической эффективности”, — говорится в сообщении.
Определены два маршрута Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман и Термез – Наибабад – Логар – Харлачи.
Первая сессия обсуждения проекта с привлечением коллег из Пакистана и представительной афганской делегации пройдет в рамках форума Россия-Исламский мир в Казани 15-16 мая 2025 года.
Проектируемая железнодорожная магистраль "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры, соединив крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии с рынками стран СНГ, КНР и Европы. В целом реализация проекта даст возможность сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30-40%. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн тонн в год, а к 2030 году — превысить 15 млн тонн в год.
Протяженность магистрали — 573 км, пропускная способность — 20 млн тонн грузов в год.