https://uz.sputniknews.ru/20250409/abr-povysil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2025-godu-48787106.html

АБР повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году — подробности

АБР повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году — подробности

Sputnik Узбекистан

Одним из ключевых факторов, способствующих увеличению ВВП республики, стало ускорение роста в ключевых отраслях экономики, таких как промышленность и строительство

2025-04-09T12:10+0500

2025-04-09T12:10+0500

2025-04-09T12:10+0500

узбекистан

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экономика

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году до 6,6% против 6,2%, ожидавшихся в сентябре прошлого года, сообщает представительство АБР в республике. Банк прогнозирует укрепление позиций страны в 2026-м: рост ВВП в этот период достигнет 6,7%. По данным АБР, в 2024 году экономика Узбекистана выросла на 6,5%. Она добавила, что благодаря постоянным усилиям по улучшению инфраструктуры и региональной интеграции страна имеет все возможности для достижения устойчивого и сбалансированного роста в ближайшие годы. В отчете также речь идет о снижении инфляции в республике: она продолжит замедляться и достигнет 8% в 2025 году и 7% в 2026 году против 9,4% по итогам 2024-го. Эксперты банка прогнозируют, что промышленный сектор будет расти на 7% в год, что обусловлено внешним спросом на продукты питания, нефтехимическую продукцию и текстиль, а также внутренним спросом на продукцию горнодобывающей промышленности и разработки карьеров. Кроме того, они ожидают, что сектор услуг продолжит восходящую динамику, прогнозируя его рост на уровне 7,8% в 2025 году и 7,9% в 2026-м. В этом году партнерству между Узбекистаном и АБР исполняется 30 лет. С момента присоединения республики к АБР (в 1995 году), банк выделил стране займы, гранты и техническое содействие государственному сектору на общую сумму $14,5 млрд.

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