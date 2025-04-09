Амир Темур: девиз, армия и сады великого полководца
15:05 09.04.2025 (обновлено: 15:35 09.04.2025)
CC BY 2.0 / Adam Jones / Statue of Amir Tamur (Tamerlane) - Downtown Samarkand - UzbekistanПамятник Амиру Темуру, Самарканд
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Более 600 лет назад 9 апреля родился великий полководец, основатель сильного государства Мавераннахр и династии Тимуридов — Амир Темур.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Знаменитый тюркский правитель Амир Темур сыграл большую роль не только в истории Центральной Азии, но и в судьбе Кавказа, Поволжья и Руси.
Образ Амира Темура нашел свое отражение в литературных произведениях многих авторов, в том числе Эдгара Аллана По, Михаила Лебедева, Сергея Бородина, в опере Генделя "Тамерлан", премьера которой состоялась в Лондоне в 1724 году, а также в художественных и документальных фильмах.
Всем известна легенда о его большой любви к своей жене Сарай Мульк Ханум (Биби-ханум), покровительнице науки и культуры: ей единственной было дозволено встречать правителя после его военных походов и даже править от его имени во время длительного отсутствия полководца.
Но немногим известно, как была организована армия Амира Темура, какими принципами в жизни он руководствовался и дошли ли до наших дней сады, созданные Тамерланом. Детали узнал корреспондент Sputnik Узбекистан.
Герб, девиз, принципы правления Амира Темура
Правитель Мавераннахра имел множество титулов, его наделяли разными прозвищами и эпитетами. Самые распространенные из них — Тамерлан (что означает "хромец") и Сахибкиран ("обладатель счастливого созвездия"). Первое прозвище он получил после тяжелого ранения в ногу. При этом на Руси его называли несколько иначе — Темир Аксак, что означает "Железный хромец". Сахибкиран означало "рожденный под счастливой звездой", то есть "счастливец".
Будучи правителем, Амир Темур имел свой герб и свой девиз.
Сила в справедливости: герб, девиз, принципы правления Амира Тимура
Сила в справедливости: герб, девиз, принципы правления Амира Тимура
Три круга на гербе означали три части света, правителем которых в то время считался Тамерлан. Этот герб также изображали на монетах.
Девизом правления Сахибкирана стало персидское выражение, которое многие востоковеды переводят как "Справедливость — сила" или "Сила — в справедливости". Это изречение украшало печать и перстень Амира Темура.
В основу правления Тамерлана легли три принципа: династический, религиозный и военный.
Династический принцип подразумевал неприкосновенность жизни потомков и ближайших родственников Амира Темура.
Религиозный принцип был основан на открытом уважении к религии и ее представителям (в данном случае — к исламу).
В основу военного принципа легли монгольские порядки. Амир Темур вел завоевательную политику и большую часть своей жизни посвятил военным походам.
Армия Амира Темура
Армия Амира Тимура
Армия Амира Тимура
Главную военную силу его войска по большей части составляли чагатаи, внешне похожие на монголов. Испанский дипломат и путешественник Руй Гансалес де Клавихо в своих дневниках описал внешность одного из чагатаев-военачальников Амира Темура: "Он был одет в платье из голубого сутими (шелковая китайская ткань) с золотым шитьем, а на голове носил высокий колпак, отделанный жемчугом и драгоценными камнями. Верх колпака имел золотое навершие, с которого спускались две косы из красных волос, сплетенных в три пряди, ниспадавших сзади и доходящих до плеч. Эти волосы, так сплетенные, и есть знак отличия воинов Темур-бека".
Ополчение состояло исключительно из конницы и строилось по десятичной системе, то есть делилось на тумены (десять тысяч), тысячи, сотни и десятки. Главными в подразделениях были эмиры туменов, тысяцкие, сотники, десятские. Имелась также пехота — ополчения оседлых, которые участвовали, в основном, в осадах крепостей.
Сады Амира Темура
Столицей своей империи Амир Темур выбрал Самарканд. Помимо экономического и политического процветания, средневековый Самарканд цвел в прямом смысле. Тамерлан уделял особое внимание озеленению страны. Именно при нем его родной город Кеш стали называть Шахрисабз, что означает "зеленый город". В самом Самарканде и в его пригородах Амир Темур создавал большие парки и сады. Эту традицию продолжил и внук Темура — Мирзо Улугбек. Доподлинно известно о четырнадцати садах, 9 или 10 из которых заложил Амир Темур. К сожалению, ни один из садов до наших дней не сохранился, однако известно примерное их расположение. Подробности о шести из них собрал Sputnik Узбекистан.
Сады Амира Тимура
Сады Амира Тимура
Баг-и Баланд (Высокий сад) располагался около мавзолея и возвышенности Чупан-ата.
Баг-и Дилкушо (Сад пленяющий душу) по некоторым данным находился в 5 км к юго-востоку от Самарканда, в правой части дороги, ведущей в Пенджикент, вблизи кишлака Хиндуван. Построен сад был в честь Тукель-Ханум, одной из жен Амира Темура. Ныне на месте сада располагается кишлак Дилкушо.
Баг-и Майдан (Садовая площадь) был разбит у подножия возвышенности Чупан-ата, практически рядом с Высоким садом. Интересно, что местность, где находился этот сад, до сих пор так и называется "Боги майдон".
Баг-и Чинар (Сад чинар) приказал возвести Амир Темур в восточной части Самарканда, к юго-востоку от местности Конигил.
Баг-и Шамол (Сад ветра) был возведен в 1404 году в западной части Самарканда. Его получила в подарок внучка Амира Темура, дочь Мираншаха. Место, где находился сад, по-прежнему называется "Богишамол".
Боги Давлат-Абад (Сад цветущего царства или Сад благоустроенного государства) заложен после возвращения Амира Темура из Индии. Сад с поэтическим названием находился к югу от Самарканда возле канала Даргом.
Примечательно, что жители столицы тоже имели право посещать парки и некоторые сады Амира Темура. Во время отсутствия правителя (он часто уходил в военные походы на несколько лет) в садах Самарканда гуляли как богатые, так и бедные жители города.
По прошествии веков память о Тамерлане жива. В его честь называют улицы, о нем снимают кино и пишут книги. Так, например, российский автор презентовал в Москве свою книгу об Амире Темуре. Жители и гости Ташкента могут посетить государственный музей Тимуридов и окунуться в эпоху правления могущественной династии.