https://uz.sputniknews.ru/20250409/kitayskaya-kompaniya-postroit-9-mini-ges-v-andijanskoy-oblasti-48788461.html

Китайская компания построит 9 мини-ГЭС в Андижанской области

Китайская компания построит 9 мини-ГЭС в Андижанской области

Sputnik Узбекистан

Стороны подписали инвестиционное соглашение по реализации проекта

2025-04-09T14:30+0500

2025-04-09T14:30+0500

2025-04-09T17:03+0500

узбекистан

андижанская область

сотрудничество

компания

китай

строительство

гэс

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ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. Китайская компания "Xinjiang Qianyuan Kunyu Construction Engineering" построит 9 мини-ГЭС на реке Карадарья в Андижанской области, сообщает пресс-служба МИПТ РУз. Компания занимается строительством систем передачи, распределения электроэнергии, разработкой, инвестированием и управлением проектами в области возобновляемых источников энергии.Представители узбекистанского ведомства обсудили перспективы сотрудничества с ее гендиректором Хоу Хуэем.Речь шла о технических деталях и дальнейших шагах по возведению каскадов малых ГЭС на водных артериях в регионах Узбекистана.

узбекистан

андижанская область

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китай компания строительство мини-гэс андижанская область инвестиции соглашение