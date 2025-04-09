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https://uz.sputniknews.ru/20250409/kitayskaya-kompaniya-postroit-9-mini-ges-v-andijanskoy-oblasti-48788461.html
Китайская компания построит 9 мини-ГЭС в Андижанской области
Китайская компания построит 9 мини-ГЭС в Андижанской области
Sputnik Узбекистан
Стороны подписали инвестиционное соглашение по реализации проекта
2025-04-09T14:30+0500
2025-04-09T17:03+0500
узбекистан
андижанская область
сотрудничество
компания
китай
строительство
гэс
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ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. Китайская компания "Xinjiang Qianyuan Kunyu Construction Engineering" построит 9 мини-ГЭС на реке Карадарья в Андижанской области, сообщает пресс-служба МИПТ РУз. Компания занимается строительством систем передачи, распределения электроэнергии, разработкой, инвестированием и управлением проектами в области возобновляемых источников энергии.Представители узбекистанского ведомства обсудили перспективы сотрудничества с ее гендиректором Хоу Хуэем.Речь шла о технических деталях и дальнейших шагах по возведению каскадов малых ГЭС на водных артериях в регионах Узбекистана.
узбекистан
андижанская область
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китай компания строительство мини-гэс андижанская область инвестиции соглашение
китай компания строительство мини-гэс андижанская область инвестиции соглашение

Китайская компания построит 9 мини-ГЭС в Андижанской области

14:30 09.04.2025 (обновлено: 17:03 09.04.2025)
© Sputnik / Александр МакаровГЭС в Ефрате
ГЭС в Ефрате - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Александр Макаров
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Стороны подписали инвестиционное соглашение по реализации проекта.
ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. Китайская компания "Xinjiang Qianyuan Kunyu Construction Engineering" построит 9 мини-ГЭС на реке Карадарья в Андижанской области, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.
Компания занимается строительством систем передачи, распределения электроэнергии, разработкой, инвестированием и управлением проектами в области возобновляемых источников энергии.
Представители узбекистанского ведомства обсудили перспективы сотрудничества с ее гендиректором Хоу Хуэем.
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВстреча с генеральным директором китайской компании "Xinjiang Qianyuan Kunyu Construction Engineering" Хоу Хуэем
Встреча с генеральным директором китайской компании Xinjiang Qianyuan Kunyu Construction Engineering Хоу Хуэем - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2025
Встреча с генеральным директором китайской компании "Xinjiang Qianyuan Kunyu Construction Engineering" Хоу Хуэем
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Речь шла о технических деталях и дальнейших шагах по возведению каскадов малых ГЭС на водных артериях в регионах Узбекистана.

"По итогам встречи было подписано Инвестиционное соглашение по реализации проекта "Строительство 9 мини-ГЭС на реке Карадарья в Андижанской области", — говорится в сообщении.

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