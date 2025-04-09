Китайская компания построит 9 мини-ГЭС в Андижанской области
14:30 09.04.2025 (обновлено: 17:03 09.04.2025)
© Sputnik / Александр МакаровГЭС в Ефрате
© Sputnik / Александр Макаров
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Стороны подписали инвестиционное соглашение по реализации проекта.
ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. Китайская компания "Xinjiang Qianyuan Kunyu Construction Engineering" построит 9 мини-ГЭС на реке Карадарья в Андижанской области, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.
Компания занимается строительством систем передачи, распределения электроэнергии, разработкой, инвестированием и управлением проектами в области возобновляемых источников энергии.
Представители узбекистанского ведомства обсудили перспективы сотрудничества с ее гендиректором Хоу Хуэем.
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВстреча с генеральным директором китайской компании "Xinjiang Qianyuan Kunyu Construction Engineering" Хоу Хуэем
Встреча с генеральным директором китайской компании "Xinjiang Qianyuan Kunyu Construction Engineering" Хоу Хуэем
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Речь шла о технических деталях и дальнейших шагах по возведению каскадов малых ГЭС на водных артериях в регионах Узбекистана.
"По итогам встречи было подписано Инвестиционное соглашение по реализации проекта "Строительство 9 мини-ГЭС на реке Карадарья в Андижанской области", — говорится в сообщении.