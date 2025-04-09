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Своей мировой известностью Самарканд прежде всего обязан Амиру Темуру
Своей мировой известностью Самарканд прежде всего обязан Амиру Темуру
Sputnik Узбекистан
В Самарканде отмечают 689-летие со дня рождения великого полководца и правителя
2025-04-09T18:00+0500
2025-04-09T18:00+0500
2025-04-09T18:04+0500
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ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. Своей мировой известностью Самарканд прежде всего обязан Амиру Темуру. Об этом и многом другом в день рождения Сахибкирана говорили в самаркандских вузах и школах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Традиционно 9 апреля в древнем городе началось с возложения цветов к подножию памятника Амира Темура. Отдать дань уважения пришли не только представители госучреждений и военнослужащие, но и преподаватели, студенты и школьники.В этот день как никогда многолюдно было и в мавзолее Гур-Эмир, где покоятся Амир Темур и его родные. Местные жители читали молитвы, а иностранные гости с интересом слушали рассказы гидов.Традиционно в этот день юные художники устроили пленэр с видом на памятник Амира Темура, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби Ханум, молодые поэты декламировали стихотворения, а военнослужащие Нацгвардии состязались в знаниях истории и тактики ведения боя при Амире Темуре.
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Своей мировой известностью Самарканд прежде всего обязан Амиру Темуру
18:00 09.04.2025 (обновлено: 18:04 09.04.2025)
Эксклюзив
В Самарканде отмечают 689-летие со дня рождения великого полководца и правителя.
ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik.
Своей мировой известностью Самарканд прежде всего обязан Амиру Темуру. Об этом и многом другом в день рождения Сахибкирана говорили в самаркандских вузах и школах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Традиционно 9 апреля в древнем городе началось с возложения цветов к подножию памятника Амира Темура. Отдать дань уважения пришли не только представители госучреждений и военнослужащие, но и преподаватели, студенты и школьники.
"И хотя Самарканд издревле занимал особое место в Средней Азии, наивысший расцвет он обрел в годы правления Амира Темура, который сделал наш город столицей одной из крупнейших империй средневековья. При Сахибкиране Самарканд процветал в области науки, архитектуры, изобразительного и прикладного искусства, литературы и музыки. Сегодняшнее и последующие поколения должны не только помнить об этом, но и быть достойными потомками", — отметила преподаватель истории общеобразовательной школы № 51 города Самарканда Виолетта Асабекова.
В этот день как никогда многолюдно было и в мавзолее Гур-Эмир, где покоятся Амир Темур и его родные. Местные жители читали молитвы, а иностранные гости с интересом слушали рассказы гидов.
"Всегда мечтала посетить город, которым правил великий Амир Темур. Рада, что наконец-то мне это удалось. Поездка в Самарканд совпала с памятной датой — днем рождения великого полководца. Поэтому вместе с гидом мы обошли не только всемирно известные архитектурные сооружения, построенные во время его правления, но и его сад с инжирными деревьями", — рассказала туристка из России Елена Титова.
Традиционно в этот день юные художники устроили пленэр с видом на памятник Амира Темура, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби Ханум, молодые поэты декламировали стихотворения, а военнослужащие Нацгвардии состязались в знаниях истории и тактики ведения боя при Амире Темуре.