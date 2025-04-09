https://uz.sputniknews.ru/20250409/svoey-mirovoy-izvestnostyu-samarkand-obyazan-amiru-temuru-48800002.html

Своей мировой известностью Самарканд прежде всего обязан Амиру Темуру

Своей мировой известностью Самарканд прежде всего обязан Амиру Темуру

Sputnik Узбекистан

В Самарканде отмечают 689-летие со дня рождения великого полководца и правителя

2025-04-09T18:00+0500

2025-04-09T18:00+0500

2025-04-09T18:04+0500

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ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. Своей мировой известностью Самарканд прежде всего обязан Амиру Темуру. Об этом и многом другом в день рождения Сахибкирана говорили в самаркандских вузах и школах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Традиционно 9 апреля в древнем городе началось с возложения цветов к подножию памятника Амира Темура. Отдать дань уважения пришли не только представители госучреждений и военнослужащие, но и преподаватели, студенты и школьники.В этот день как никогда многолюдно было и в мавзолее Гур-Эмир, где покоятся Амир Темур и его родные. Местные жители читали молитвы, а иностранные гости с интересом слушали рассказы гидов.Традиционно в этот день юные художники устроили пленэр с видом на памятник Амира Темура, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби Ханум, молодые поэты декламировали стихотворения, а военнослужащие Нацгвардии состязались в знаниях истории и тактики ведения боя при Амире Темуре.

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