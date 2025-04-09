https://uz.sputniknews.ru/20250409/uzbekistan-renovatsiya-mirziyoyev-prezentatsiya-48792544.html

Реновация в Узбекистане: на первом этапе планируют построить 20 тысяч квартир

Реновация в Узбекистане: на первом этапе планируют построить 20 тысяч квартир

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с презентацией программы. Благодаря проекту в стране получится сэкономить 20 тыс. га земли

2025-04-09T16:00+0500

2025-04-09T16:00+0500

2025-04-09T17:03+0500

общество

узбекистан

строительство

жилой дом

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ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. В Узбекистане на первом этапе реновации планируют построить 20 тыс. квартир. Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения по формированию правовых основ градостроительной реновации, сообщает пресс-служба президента РУз.По прогнозам в ближайшие годы численность населения республики достигнет 40 млн. При таких темпах роста ежегодно будет возникать потребность в 140–150 тыс. новых квартир. А это значит, что ежегодно дополнительно потребуется около 2 тыс. гектаров земли. Между тем, земельные ресурсы ограничены.Эффективным решением становится программа реновации. В стране насчитывается около 17 тыс. старых двух- и трехэтажных домов. Условия проживания в них не соответствуют современным требованиям. Сети электро-, газо- и водоснабжения, а также другая инфраструктура значительно изношены, во многих домах отсутствует система канализации.Если на их месте построить современные семи-девятиэтажки, то там смогут проживать втрое больше людей. В новых квартирах будут предусмотрены современные коммуникации. Благодаря этому повысится уровень жизни тысяч семей.Кроме того, при компактной застройке инфраструктурные сети и энергоресурсы будут использовать гораздо эффективнее. Однако, пока в этой сфере не существует единого нормативного документа. В связи с этим на основе международного опыта разработали проект закона "О градостроительной реновации".В ходе презентации обсудили правовые, финансовые и организационные аспекты системы реновации.Реализация таких программ будет проходить в три этапа:Как отмечалось, экономический потенциал районов, охваченных реновацией, также возрастет.Глава республики подчеркнул важность реализации подобных проектов в первую очередь с учетом интересов местных жителей, на основе четко выстроенной и справедливой системы.Для этого ответственные руководители, хокимы районов и их заместители по соответствующим направлениям пройдут дополнительное обучение по порядку проведения реновации и вопросам эффективной организации этой работы.В фокусе внимания также находились вопросы инфраструктурного обеспечения зон реновации, развития торговли и сферы услуг вокруг новых жилых массивов.

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