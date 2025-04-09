Реновация в Узбекистане: на первом этапе планируют построить 20 тысяч квартир
16:00 09.04.2025 (обновлено: 17:03 09.04.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖилой дом для переселения по программе реновации в Москве
© Sputnik / Евгений Биятов/
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Глава республики ознакомился с презентацией программы. Благодаря проекту в стране получится сэкономить 20 тыс. га земли.
ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. В Узбекистане на первом этапе реновации планируют построить 20 тыс. квартир. Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения по формированию правовых основ градостроительной реновации, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По прогнозам в ближайшие годы численность населения республики достигнет 40 млн. При таких темпах роста ежегодно будет возникать потребность в 140–150 тыс. новых квартир. А это значит, что ежегодно дополнительно потребуется около 2 тыс. гектаров земли. Между тем, земельные ресурсы ограничены.
Эффективным решением становится программа реновации. В стране насчитывается около 17 тыс. старых двух- и трехэтажных домов. Условия проживания в них не соответствуют современным требованиям. Сети электро-, газо- и водоснабжения, а также другая инфраструктура значительно изношены, во многих домах отсутствует система канализации.
Если на их месте построить современные семи-девятиэтажки, то там смогут проживать втрое больше людей. В новых квартирах будут предусмотрены современные коммуникации. Благодаря этому повысится уровень жизни тысяч семей.
Кроме того, при компактной застройке инфраструктурные сети и энергоресурсы будут использовать гораздо эффективнее.
Однако, пока в этой сфере не существует единого нормативного документа. В связи с этим на основе международного опыта разработали проект закона "О градостроительной реновации".
В ходе презентации обсудили правовые, финансовые и организационные аспекты системы реновации.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Реализация таких программ будет проходить в три этапа:
на первом этапе в городах и районах определят подходящие территории и разработают соответствующие проекты. Собственникам жилья предложат либо новое жилье, либо компенсацию. Все соглашения будут заключать индивидуально с каждым собственником и заверять нотариально;
на втором этапе программу реновации рассмотрят региональные и республиканские советы, определят строительную организацию;
на третьем этапе осуществят строительство и ввод в эксплуатацию новых домов.
Как отмечалось, экономический потенциал районов, охваченных реновацией, также возрастет.
“На первых и вторых этажах новых домов разместятся торговые точки, предприятия сферы услуг и небольшие производственные цеха. Кроме того, согласно расчетам, благодаря реализации этой системы можно сэкономить 20 тысяч гектаров земли. В частности, на первом этапе реновации планируется построить 20 тысяч квартир”, — говорится в сообщении.
Глава республики подчеркнул важность реализации подобных проектов в первую очередь с учетом интересов местных жителей, на основе четко выстроенной и справедливой системы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по формированию правовых основ градостроительной реновации.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для этого ответственные руководители, хокимы районов и их заместители по соответствующим направлениям пройдут дополнительное обучение по порядку проведения реновации и вопросам эффективной организации этой работы.
В фокусе внимания также находились вопросы инфраструктурного обеспечения зон реновации, развития торговли и сферы услуг вокруг новых жилых массивов.