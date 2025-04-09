https://uz.sputniknews.ru/20250409/v-muynake-proydet-festival-elektronnoy-muzyki-stixiya--data-chto-v-programme-48803287.html
В Муйнаке пройдет фестиваль электронной музыки "Стихия" — дата, что в программе
В Муйнаке пройдет фестиваль электронной музыки "Стихия" — дата, что в программе
Sputnik Узбекистан
Ежегодное мероприятие концентрирует вокруг экологической повестки неравнодушных художников, талантливых музыкантов, спикеров и экспертов, юных и взрослых, помогая получить гостям уникальный опыт
2025-04-09T18:30+0500
2025-04-09T18:30+0500
2025-04-09T18:30+0500
культура
каракалпакстан
муйнак
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ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. В Муйнаке с 29 по 31 мая этого года пройдет фестиваль электронной музыки, науки и искусства “Стихия”, сообщают организаторы мероприятия.Мультидисциплинарный фестиваль на берегу высохшего Арала — место взаимодействия и смешения разных культур.Центральная идея фестиваля этого года обращена к гостям. Она отражает их опыт, рассказывает, что происходило с ними и вокруг них на прошлых “Стихиях”, “подсвечивает” истории местных жителей, проживающих в зоне экологического бедствия, но воплощающих стойкий дух и неиссякаемый оптимизм.Исполнители электронной музыки из разных стран, авангардные композиторы и ведущие представители узбекского и центральноазиатского андеграунда выступят на четырех сценах.Помимо музыкальной программы в рамках фестиваля пройдут:Фестиваль организуют при поддержке Государственного Комитета Узбекистана по развитию туризма.
каракалпакстан
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культура, каракалпакстан, муйнак, аральское море
культура, каракалпакстан, муйнак, аральское море
В Муйнаке пройдет фестиваль электронной музыки "Стихия" — дата, что в программе
Ежегодное мероприятие концентрирует вокруг экологической повестки неравнодушных художников, талантливых музыкантов, спикеров и экспертов, юных и взрослых, помогая получить гостям уникальный опыт.
ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. В Муйнаке с 29 по 31 мая этого года пройдет фестиваль электронной музыки, науки и искусства “Стихия”, сообщают организаторы мероприятия.
Мультидисциплинарный фестиваль на берегу высохшего Арала — место взаимодействия и смешения разных культур.
Центральная идея фестиваля этого года обращена к гостям. Она отражает их опыт, рассказывает, что происходило с ними и вокруг них на прошлых “Стихиях”, “подсвечивает” истории местных жителей, проживающих в зоне экологического бедствия, но воплощающих стойкий дух и неиссякаемый оптимизм.
Исполнители электронной музыки из разных стран, авангардные композиторы и ведущие представители узбекского и центральноазиатского андеграунда выступят на четырех сценах.
Помимо музыкальной программы в рамках фестиваля пройдут:
форум STIHIA N+1, посвященный историям местных жителей об их регионе и других спикеров;
ярмарка эко-брендов, а также местных ремесленников;
мастер-классы, воркшопы, йога, игры и развлечения;
Фестиваль организуют при поддержке Государственного Комитета Узбекистана по развитию туризма.