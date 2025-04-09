https://uz.sputniknews.ru/20250409/vitse-spiker-sovfeda-rf-kosachev-o-razvitii-otnosheniy-s-uzbekistanom-48803728.html

Вице-спикер Совфеда РФ Косачев о развитии отношений с Узбекистаном — видео

Вице-спикер Совфеда РФ Косачев о развитии отношений с Узбекистаном — видео

Sputnik Узбекистан

Сенатор подчеркнул, что республика прорабатывает подключение к некоторым соглашениям в рамках ЕАЭС без оформления полномасштабного членства

2025-04-09T19:00+0500

2025-04-09T19:00+0500

2025-04-09T19:00+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

узбекистан

россия

сотрудничество

пресс-центр

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг заместителя председателя Совета Федерации РФ Константина Косачева.Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам рассказал, как прошла юбилейная 150-я Ассамблея Межпарламентского союза в Ташкенте.Отмечено, что на Ассамблее единогласно принято заявление о 80-летии Великой Победы.В МПС создадут седьмую геополитическую группу с условным названием "БРИКС+".Он также выразил уверенность, что Узбекистан может присоединиться к данной платформе.По словам Константина Косачева, Запад выступил против дискуссии о ситуации на Ближнем Востоке в рамках ассамблеи.Сенатор подчеркнул, что Узбекистан прорабатывает подключение к некоторым соглашениям в рамках ЕАЭС без оформления полномасштабного членства.Полную запись смотрите по ссылке

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