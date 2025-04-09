https://uz.sputniknews.ru/20250409/vitse-spiker-sovfeda-rf-kosachev-o-razvitii-otnosheniy-s-uzbekistanom-48803728.html
Вице-спикер Совфеда РФ Косачев о развитии отношений с Узбекистаном — видео
Вице-спикер Совфеда РФ Косачев о развитии отношений с Узбекистаном — видео
Sputnik Узбекистан
Сенатор подчеркнул, что республика прорабатывает подключение к некоторым соглашениям в рамках ЕАЭС без оформления полномасштабного членства
2025-04-09T19:00+0500
2025-04-09T19:00+0500
2025-04-09T19:00+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг заместителя председателя Совета Федерации РФ Константина Косачева.Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам рассказал, как прошла юбилейная 150-я Ассамблея Межпарламентского союза в Ташкенте.Отмечено, что на Ассамблее единогласно принято заявление о 80-летии Великой Победы.В МПС создадут седьмую геополитическую группу с условным названием "БРИКС+".Он также выразил уверенность, что Узбекистан может присоединиться к данной платформе.По словам Константина Косачева, Запад выступил против дискуссии о ситуации на Ближнем Востоке в рамках ассамблеи.Сенатор подчеркнул, что Узбекистан прорабатывает подключение к некоторым соглашениям в рамках ЕАЭС без оформления полномасштабного членства.Полную запись смотрите по ссылке
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вице-спикер совет федерации рф отношения узбекистан
вице-спикер совет федерации рф отношения узбекистан
Вице-спикер Совфеда РФ Косачев о развитии отношений с Узбекистаном — видео
Эксклюзив
Сенатор подчеркнул, что республика прорабатывает подключение к некоторым соглашениям в рамках ЕАЭС без оформления полномасштабного членства.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг заместителя председателя Совета Федерации РФ Константина Косачева.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам рассказал, как прошла юбилейная 150-я Ассамблея Межпарламентского союза в Ташкенте.
Отмечено, что на Ассамблее единогласно принято заявление о 80-летии Великой Победы.
В МПС создадут седьмую геополитическую группу с условным названием "БРИКС+".
"Это будет широкая платформа не только для парламентов стран БРИКС, а для всех, кто разделяет принципы многополярности", — рассказал Косачев.
Он также выразил уверенность, что Узбекистан может присоединиться к данной платформе.
По словам Константина Косачева, Запад выступил против дискуссии о ситуации на Ближнем Востоке в рамках ассамблеи.
"Израиль входит в геополитическую группу 12+, поэтому группа пытается защитить его, не давая арабским странам поставить этот вопрос в качестве чрезвычайного пункта повестки дня", — отметил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что Узбекистан прорабатывает подключение к некоторым соглашениям в рамках ЕАЭС без оформления полномасштабного членства.
Полную запись смотрите по ссылке