https://uz.sputniknews.ru/20250409/vitse-spiker-sovfeda-rf-rasskazala-o-sotrudnichestve-s-uzbekistanom-48784803.html

Вице-спикер Совфеда РФ рассказала о сотрудничестве с Узбекистаном — видео

Вице-спикер Совфеда РФ рассказала о сотрудничестве с Узбекистаном — видео

Sputnik Узбекистан

Инна Святенко поделилась впечатлениями о юбилейной Ассамблее МПС, прошедшей в Ташкенте

2025-04-09T09:54+0500

2025-04-09T09:54+0500

2025-04-09T10:21+0500

пресс-центр

пресс-центр

узбекистан

россия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг заместителя председателя Совета Федерации РФ Инны Святенко. Она поделилась впечатлениями о юбилейной Ассамблее МПС, отметив, что речь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева произвела неизгладимое впечатление благодаря конкретным предложениям. Святенко также отметила большое уважение президента РУз к общей победе советского народа в Великой Отечественной войне и заявила, что искренне рада предстоящему визиту Мирзиёева в Москву. Акцент в работе Ассамблеи был сделан на экологические вопросы, включая климат, недра и бережное отношение к планете. Также обсудили кризисы в Мьянме, палестино-израильский и украинский конфликты. Сенатор подчеркнула, что россияне ценят сельскохозяйственную продукцию Узбекистана за ее высокое качество и вкус, а также отметила активное сотрудничество с республикой в сфере образования — многие узбекские специалисты гордятся тем, что являются выпускниками российских вузов. Полную запись смотрите по ссылке.

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