https://uz.sputniknews.ru/20250409/vitse-spiker-sovfeda-rf-rasskazala-o-sotrudnichestve-s-uzbekistanom-48784803.html
Вице-спикер Совфеда РФ рассказала о сотрудничестве с Узбекистаном — видео
Вице-спикер Совфеда РФ рассказала о сотрудничестве с Узбекистаном — видео
Sputnik Узбекистан
Инна Святенко поделилась впечатлениями о юбилейной Ассамблее МПС, прошедшей в Ташкенте
2025-04-09T09:54+0500
2025-04-09T09:54+0500
2025-04-09T10:21+0500
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг заместителя председателя Совета Федерации РФ Инны Святенко. Она поделилась впечатлениями о юбилейной Ассамблее МПС, отметив, что речь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева произвела неизгладимое впечатление благодаря конкретным предложениям. Святенко также отметила большое уважение президента РУз к общей победе советского народа в Великой Отечественной войне и заявила, что искренне рада предстоящему визиту Мирзиёева в Москву. Акцент в работе Ассамблеи был сделан на экологические вопросы, включая климат, недра и бережное отношение к планете. Также обсудили кризисы в Мьянме, палестино-израильский и украинский конфликты. Сенатор подчеркнула, что россияне ценят сельскохозяйственную продукцию Узбекистана за ее высокое качество и вкус, а также отметила активное сотрудничество с республикой в сфере образования — многие узбекские специалисты гордятся тем, что являются выпускниками российских вузов. Полную запись смотрите по ссылке.
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вице-спикер совет федерации рф узбекистан сотрудничество ассамблея мпс
вице-спикер совет федерации рф узбекистан сотрудничество ассамблея мпс
Вице-спикер Совфеда РФ рассказала о сотрудничестве с Узбекистаном — видео
09:54 09.04.2025 (обновлено: 10:21 09.04.2025)
Эксклюзив
Инна Святенко поделилась впечатлениями о юбилейной Ассамблее МПС, прошедшей в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг заместителя председателя Совета Федерации РФ Инны Святенко.
Она поделилась впечатлениями о юбилейной Ассамблее МПС, отметив, что речь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева произвела неизгладимое впечатление благодаря конкретным предложениям.
"Я была тронута тем, что в речи прозвучали вопросы, которые находят отклик и в России. Это вопросы воспитания детей, патриотического воспитания, любви к Родине, взаимоотношений старшего поколения с младшим", — подчеркнула вице-спикер СФ.
Святенко также отметила большое уважение президента РУз к общей победе советского народа в Великой Отечественной войне и заявила, что искренне рада предстоящему визиту Мирзиёева в Москву.
Акцент в работе Ассамблеи был сделан на экологические вопросы, включая климат, недра и бережное отношение к планете. Также обсудили кризисы в Мьянме, палестино-израильский и украинский конфликты.
Сенатор подчеркнула, что россияне ценят сельскохозяйственную продукцию Узбекистана за ее высокое качество и вкус, а также отметила активное сотрудничество с республикой в сфере образования — многие узбекские специалисты гордятся тем, что являются выпускниками российских вузов.
Полную запись смотрите по ссылке
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