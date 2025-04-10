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Как развивается проект "Российский учитель за рубежом" в Узбекистане — видео
Как развивается проект "Российский учитель за рубежом" в Узбекистане — видео
Sputnik Узбекистан
Проект был запущен в 2017 году по инициативе спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и стартовал в Таджикистане. С 2020 года к проекту присоединился Узбекистан
2025-04-10T18:25+0500
2025-04-10T18:25+0500
2025-04-10T18:25+0500
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг директора Центра международного сотрудничества Министерства просвещения РФ Сергея Малышева, посвященный развитию проекта "Российский учитель за рубежом" в Узбекистане.Малышев рассказал об истории проекта, его ключевой миссии, перспективах развития и расширения в Узбекистане.По его словам, проект был запущен в 2017 году по инициативе спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и стартовал в Таджикистане.С 2020 года к проекту присоединился и Узбекистан.Малышев добавил, что открытие здесь площадки Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, который по решению министерства просвещения РФ является основным оператором проекта и курирует взаимодействие с Узбекистаном, позволило максимально эффективно организовать методическое сопровождение программы "Российский учитель за рубежом" на территории республики.По его словам, советская система общего образования не только входила в тройку лучших в мире в период существования СССР, но и сегодня остается в пятерке лидеров, неизменно демонстрируя высокие результаты.Российская система образования сохранила базовые принципы, заложенные в советский период, благодаря чему школьники в РФ продолжают добиваться значительных успехов.Сергей Малышев также отметил уникальные достижения Узбекистана в области коррекционной педагогики.Полную запись смотрите по ссылке
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проект россия учитель узбекистан
проект россия учитель узбекистан
Как развивается проект "Российский учитель за рубежом" в Узбекистане — видео
Эксклюзив
Проект был запущен в 2017 году по инициативе спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и стартовал в Таджикистане. С 2020 года к проекту присоединился Узбекистан.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг директора Центра международного сотрудничества Министерства просвещения РФ Сергея Малышева, посвященный развитию проекта "Российский учитель за рубежом" в Узбекистане.
Малышев рассказал об истории проекта, его ключевой миссии, перспективах развития и расширения в Узбекистане.
По его словам, проект был запущен в 2017 году по инициативе спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и стартовал в Таджикистане.
"Тогда перед нами стояла простая задача — восполнить нехватку учителей, прежде всего русского языка и литературы, в дружественных нам странах", — отметил он.
С 2020 года к проекту присоединился и Узбекистан.
Малышев добавил, что открытие здесь площадки Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, который по решению министерства просвещения РФ является основным оператором проекта и курирует взаимодействие с Узбекистаном, позволило максимально эффективно организовать методическое сопровождение программы "Российский учитель за рубежом" на территории республики.
"У нас есть очень интересный пример сотрудничества с филиалом Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Ташкенте — в рамках создания так называемого предуниверсария. Это формат, при котором на базе национальной школы выстраивается углубленное преподавание базовых предметов — физики, математики, химии — необходимых для дальнейшего обучения в этом филиале", — пояснил Малышев.
По его словам, советская система общего образования не только входила в тройку лучших в мире в период существования СССР, но и сегодня остается в пятерке лидеров, неизменно демонстрируя высокие результаты.
Российская система образования сохранила базовые принципы, заложенные в советский период, благодаря чему школьники в РФ продолжают добиваться значительных успехов.
Сергей Малышев также отметил уникальные достижения Узбекистана в области коррекционной педагогики.
Полную запись смотрите по ссылке