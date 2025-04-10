https://uz.sputniknews.ru/20250410/kak-razvivaetsya-proekt-rossiyskiy-uchitel-za-rubejom-v-uzbekistane-48825583.html

Как развивается проект "Российский учитель за рубежом" в Узбекистане — видео

Как развивается проект "Российский учитель за рубежом" в Узбекистане — видео

Sputnik Узбекистан

Проект был запущен в 2017 году по инициативе спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и стартовал в Таджикистане. С 2020 года к проекту присоединился Узбекистан

2025-04-10T18:25+0500

2025-04-10T18:25+0500

2025-04-10T18:25+0500

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг директора Центра международного сотрудничества Министерства просвещения РФ Сергея Малышева, посвященный развитию проекта "Российский учитель за рубежом" в Узбекистане.Малышев рассказал об истории проекта, его ключевой миссии, перспективах развития и расширения в Узбекистане.По его словам, проект был запущен в 2017 году по инициативе спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и стартовал в Таджикистане.С 2020 года к проекту присоединился и Узбекистан.Малышев добавил, что открытие здесь площадки Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, который по решению министерства просвещения РФ является основным оператором проекта и курирует взаимодействие с Узбекистаном, позволило максимально эффективно организовать методическое сопровождение программы "Российский учитель за рубежом" на территории республики.По его словам, советская система общего образования не только входила в тройку лучших в мире в период существования СССР, но и сегодня остается в пятерке лидеров, неизменно демонстрируя высокие результаты.Российская система образования сохранила базовые принципы, заложенные в советский период, благодаря чему школьники в РФ продолжают добиваться значительных успехов.Сергей Малышев также отметил уникальные достижения Узбекистана в области коррекционной педагогики.Полную запись смотрите по ссылке

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