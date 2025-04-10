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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250410/kak-unichtojayut-ukrainskie-geksakoptery-48821207.html
Как уничтожают украинские гексакоптеры: российский военный раскрыл подробности
Как уничтожают украинские гексакоптеры: российский военный раскрыл подробности
Sputnik Узбекистан
Российский дроновод за месяц сбил пять гексакоптеров ВСУ над Часовым Яром
2025-04-10T15:09+0500
2025-04-10T15:09+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Российский военный рассказал, как уничтожает украинские гексакоптеры, сообщает РИА Новости.Ас-дроновод с позывным "Тони" из 98-й гвардейской дивизии ВДВ за месяц сбил пять тяжелых гексакоптеров ВСУ "Баба-Яга" над Часовым Яром с помощью более легких дронов-камикадзе.Для справки: военнослужащие РФ называют "Бабой-Ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов: они, как правило, несут 82-миллиметровые минометные мины и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом около 20 килограммов.Кроме того, "Бабу-Ягу" оснащают ретрансляторами, помогающими противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему дальность полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-Яги" может ослепить украинских операторов FPV-дронов.
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россия военный уничтожение дроны всу
россия военный уничтожение дроны всу

Как уничтожают украинские гексакоптеры: российский военный раскрыл подробности

15:09 10.04.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Российский дроновод за месяц сбил пять гексакоптеров ВСУ над Часовым Яром.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Российский военный рассказал, как уничтожает украинские гексакоптеры, сообщает РИА Новости.
Ас-дроновод с позывным "Тони" из 98-й гвардейской дивизии ВДВ за месяц сбил пять тяжелых гексакоптеров ВСУ "Баба-Яга" над Часовым Яром с помощью более легких дронов-камикадзе.

"На часовяровском направлении противник активно использует агрокоптеры типа "Баба-Яга" для доставки провизии, минирования, боевых сбросов. Мы противодействуем данному виду БПЛА с помощью своих дронов. Это достаточно нетривиальная задача", — поделился "Тони".

Для справки: военнослужащие РФ называют "Бабой-Ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов: они, как правило, несут 82-миллиметровые минометные мины и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом около 20 килограммов.
Кроме того, "Бабу-Ягу" оснащают ретрансляторами, помогающими противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему дальность полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-Яги" может ослепить украинских операторов FPV-дронов.
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