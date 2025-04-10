https://uz.sputniknews.ru/20250410/kak-unichtojayut-ukrainskie-geksakoptery-48821207.html

Как уничтожают украинские гексакоптеры: российский военный раскрыл подробности

Как уничтожают украинские гексакоптеры: российский военный раскрыл подробности

Sputnik Узбекистан

Российский дроновод за месяц сбил пять гексакоптеров ВСУ над Часовым Яром

2025-04-10T15:09+0500

2025-04-10T15:09+0500

2025-04-10T15:09+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

всу

украина

россия

безопасность

вооружение

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0a/48821038_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f152d9bd48744a4ad3f6d81b36fd11e1.jpg

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Российский военный рассказал, как уничтожает украинские гексакоптеры, сообщает РИА Новости.Ас-дроновод с позывным "Тони" из 98-й гвардейской дивизии ВДВ за месяц сбил пять тяжелых гексакоптеров ВСУ "Баба-Яга" над Часовым Яром с помощью более легких дронов-камикадзе.Для справки: военнослужащие РФ называют "Бабой-Ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов: они, как правило, несут 82-миллиметровые минометные мины и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом около 20 килограммов.Кроме того, "Бабу-Ягу" оснащают ретрансляторами, помогающими противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему дальность полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-Яги" может ослепить украинских операторов FPV-дронов.

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия военный уничтожение дроны всу