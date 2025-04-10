https://uz.sputniknews.ru/20250410/nato-trevojat-novye-avianostsy-rossii-48809264.html

НАТО тревожат новые авианосцы России

НАТО тревожат новые авианосцы России

Sputnik Узбекистан

Москва никому не позволит ослабить российские позиции в Черном море. Даже в условиях специальной военной операции, Черноморский флот России постоянно обновляется, и наращивает боевое могущество

2025-04-10T13:20+0500

2025-04-10T13:20+0500

2025-04-10T13:20+0500

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На Западе растут панические настроения, ведь русские в Крыму ускоренно строят два огромных и очень опасных универсальных десантных корабля (УДК) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Якобы на смену тяжелому авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов".За керченским заводом "Залив" постоянно присматривают разведывательные космические аппараты США и НАТО, спутниковые снимки регулярно публикуются в специализированных изданиях.По прогнозу Military Watch Magazine, на борту российских УДК будут развернуты истребители вертикального взлета и посадки типа Як-141 – с гиперзвуковыми ракетами. Самолетов такого типа у ВМФ России, вроде бы, нет, однако к первому выходу авианосных кораблей в море (не позднее 2028 года) вероятен технологический сюрприз и на этом направлении.Корпуса кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" на Западе сравнивают с авианосцами класса "Америка" ВМС США, французским атомным авианосцем "Шарль де Голль". Американские специалисты считают, что российский УДК проекта 23900 "может стать крупнейшим в мире ударным авианосцем – тяжелее большинства авианосцев, включая самый тяжелый в континентальной Европе 40 000-тонный Charles De Gaulle и самый тяжелый в Японии 27 000-тонный Izumo".Два универсальных десантных корабля проекта 23900 водоизмещением 40 000 тонн заложены в Керчи 20 июля 2020 года на судостроительном заводе "Залив" (расположен в восьми километрах от Крымского моста). И, действительно, российский УДК превосходит французский вертолетоносец Mistral по всем параметрам: корабль способен действовать любом районе Мирового океана – на удалении 6000 морских миль от родных берегов, нести на борту около 20 разведывательно-ударных вертолетов Ка-27, Ка-65 "Минога", десантные суда, а также беспилотные летательные аппараты.Проект 23900 считается самой амбициозной программой строительства надводных кораблей ВМФ России за весь постсоветский период.Большому кораблю – большое будущееКрымская верфь добилась заметного (даже из космоса) прогресса в строительстве авианесущих УДК. Успех особенно значим на фоне СВО.Заметим, что ракетные удары ВСУ (с поддержкой НАТО) по заводу "Залив" оказались безрезультатными. Как и введенные правительством США и Евросоюзом санкции против "Залива". После возвращения Крыма в Россию завод получил заказы на строительство 22 кораблей и судов ВМФ, работы – на много лет вперед.Сухой док позволяет строить на керченском заводе корабли и суда длиной до 350 метров и шириной до 58 метров, водоизмещением до 300 тысяч тонн, два–три корпуса одновременно. По плану первым выйдет в море УДК "Иван Рогов".С началом спецоперации у кого-то могло сложиться впечатление, что программы финансирования и строительства крупных надводных кораблей ВМФ России отошли на второй план (приоритет – перевооружение Сухопутных войск и ВКС). Очевидная реальность в виде растущих исполинов УДК вгоняет противника в отчаяние.Издание The War Zone на днях опубликовало спутниковые снимки Maxar Technologies, на которых американские специалисты рассмотрели в корпусе одного из кораблей проекта 23900 "два больших прямоугольных зазора, которые могут быть предназначены для лифтов перемещения самолетов и другого имущества между полетной палубой и подпалубными ангарами". У страха глаза велики. И все же, стремительное технологическое лидерство российской "оборонки" обещает Пентагону и НАТО в ближайшие годы немало "открытий чудных".Заметим, по версии западных пропагандистов (включая киевский информационный "марафон"), за три года войны от Черноморского флота РФ мало что осталось. Однако, ежесуточные групповые удары ВС России по объектам противника на всей территории Украины – с традиционным участием ракетных кораблей и субмарин ЧФ – убедительно опровергают дезинформацию. В боевом строю Черноморского флота РФ сегодня – 49 ударных кораблей и подводных лодок без учета двухсот других кораблей и судов.Ранее TWZ сообщил, что два новых больших УДК дадут российскому флоту важное усиление возможностей в нескольких областях: "Десантный корабль гораздо более гибок, даже без обычных самолетов.Ожидается, что проект 23900 сможет принять на борт шесть десантных судов для транспортировки около 75 единиц бронетехники, 900 военнослужащих и вспомогательного оборудования на плацдарм во время десантной операции, а также подойдет в качестве флагманов для прибрежных операций или для плавучих госпиталей.С некоторыми модификациями или с индивидуальной авиагруппой на борту эти военные корабли также могут выполнять функции противолодочной или минной войны. Кроме того, десантные суда такого типа не раз доказывали свою ценность в небоевых сценариях, включая операции ликвидации последствий стихийных бедствий".Россия планирует продолжать строительство (серию) авианосных УДК проекта 23900, решение будет принято по результатам "практики применения". И речь идет о применении во всех широтах, включая арктические. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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нато авианосцы россия черное море