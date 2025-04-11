https://uz.sputniknews.ru/20250411/chislennost-postoyannogo-naseleniya-uzbekistan-48834608.html

Численность постоянного населения Узбекистана — инфографика

Численность постоянного населения Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Численность населения с начала года увеличилась на 154,6 тысяч человек.

2025-04-11T15:30+0500

2025-04-11T15:30+0500

2025-04-11T15:46+0500

инфографика

население

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узбекистан

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По данным Национального комитета по статистике, по состоянию на 1 апреля 2025 года численность постоянного населения Узбекистана составляла около 37,7 млн ​​человек.Численность населения с начала года увеличилась на 154,6 тысячи человек.В конце прошлого года специалисты Национального комитета по статистике отмечали, что ежемесячный прирост населения составляет 61,7 тысячи человек, ежедневный — 2 тысячи.Подробнее о постоянном населении республики по регионам – в инфографике Sputnik Узбекистан.

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