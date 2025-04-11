https://uz.sputniknews.ru/20250411/chislennost-postoyannogo-naseleniya-uzbekistan-48834608.html
Численность постоянного населения Узбекистана — инфографика
Численность постоянного населения Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Численность населения с начала года увеличилась на 154,6 тысяч человек.
2025-04-11T15:30+0500
2025-04-11T15:30+0500
2025-04-11T15:46+0500
инфографика
население
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По данным Национального комитета по статистике, по состоянию на 1 апреля 2025 года численность постоянного населения Узбекистана составляла около 37,7 млн человек.Численность населения с начала года увеличилась на 154,6 тысячи человек.В конце прошлого года специалисты Национального комитета по статистике отмечали, что ежемесячный прирост населения составляет 61,7 тысячи человек, ежедневный — 2 тысячи.Подробнее о постоянном населении республики по регионам – в инфографике Sputnik Узбекистан.
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численность постоянное население узбекистан инфографика
численность постоянное население узбекистан инфографика
Численность постоянного населения Узбекистана — инфографика
15:30 11.04.2025 (обновлено: 15:46 11.04.2025)
Численность населения с начала года увеличилась на 154,6 тысячи человек.
По данным Национального комитета по статистике, по состоянию на 1 апреля 2025 года численность постоянного населения Узбекистана составляла около 37,7 млн человек.
Численность населения с начала года увеличилась на 154,6 тысячи человек.
В конце прошлого года специалисты Национального комитета по статистике отмечали
, что ежемесячный прирост населения составляет 61,7 тысячи человек, ежедневный — 2 тысячи.
Подробнее о постоянном населении республики по регионам – в инфографике Sputnik Узбекистан
.