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https://uz.sputniknews.ru/20250411/mavzoley-samanidov-jemchujina-vostochnogo-renessansa-48776231.html
Мавзолей Саманидов: жемчужина Восточного Ренессанса
Мавзолей Саманидов: жемчужина Восточного Ренессанса
Sputnik Узбекистан
Скрытый в парке Саманидов неподалеку от Регистана, этот архитектурный шедевр IX века олицетворяет собой синтез зороастрийского наследия и исламской архитектуры. Мавзолей Саманидов — не только усыпальница великой династии, но и символ расцвета культуры Центральной Азии.
2025-04-11T19:30+0500
2025-04-11T19:30+0500
мавзолей
юнеско
памятник
культура
культурное наследие
бухара
архитектура
фото
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Жемчужина Бухары на перекрестке эпохТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik, Бахром Хатамов. Недалеко от легендарной площади Регистан, на месте древнего кладбища, сегодня раскинулся парк Саманидов — оазис истории, где под жарким солнцем сверкает одна из главных святынь исламского Востока. Это — мавзолей Саманидов, признанный одним из старейших сохранившихся образцов исламской архитектуры в Центральной Азии.По преданию мавзолей был возведен эмиром Исмаилом Самани — основателем одноименной династии — в память о своем отце Ахмаде ибн Асаде. Со временем он стал усыпальницей всей династии: здесь был погребен сам Исмаил, а позже и его внук, что подтверждают надписи у входа. Строительство памятника датируется промежутком между 892 и 943 годами.От зороастрийского храма до шедевра исламской архитектурыМавзолей Саманидов имеет уникальную архитектурную концепцию: в его основе — традиционная зороастрийская схема храма огня. Это подчеркивает преемственность доисламских традиций в культуре региона. Наряду с этим, сооружение отражает и новаторские для своего времени подходы, повлиявшие на дальнейшее развитие архитектурного стиля Средней Азии.Интересен и религиозный контекст: в раннем исламе строительство купольных мавзолеев не поощрялось, а потому мавзолей Исмаила Самани можно рассматривать как один из первых примеров отступления от канона — возможно, даже как первое подобное строение в исламской архитектуре.
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мавзолей саманидов жемчужина восточного ренессанса бухара фотографии регистан
мавзолей саманидов жемчужина восточного ренессанса бухара фотографии регистан

Мавзолей Саманидов: жемчужина Восточного Ренессанса

19:30 11.04.2025
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Скрытый в парке Саманидов неподалеку от Регистана, этот архитектурный шедевр IX века олицетворяет собой синтез зороастрийского наследия и исламской архитектуры. Мавзолей Саманидов — не только усыпальница великой династии, но и символ расцвета культуры Центральной Азии.
Жемчужина Бухары на перекрестке эпох
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik, Бахром Хатамов. Недалеко от легендарной площади Регистан, на месте древнего кладбища, сегодня раскинулся парк Саманидов — оазис истории, где под жарким солнцем сверкает одна из главных святынь исламского Востока. Это — мавзолей Саманидов, признанный одним из старейших сохранившихся образцов исламской архитектуры в Центральной Азии.
По преданию мавзолей был возведен эмиром Исмаилом Самани — основателем одноименной династии — в память о своем отце Ахмаде ибн Асаде. Со временем он стал усыпальницей всей династии: здесь был погребен сам Исмаил, а позже и его внук, что подтверждают надписи у входа. Строительство памятника датируется промежутком между 892 и 943 годами.
От зороастрийского храма до шедевра исламской архитектуры
Мавзолей Саманидов имеет уникальную архитектурную концепцию: в его основе — традиционная зороастрийская схема храма огня. Это подчеркивает преемственность доисламских традиций в культуре региона. Наряду с этим, сооружение отражает и новаторские для своего времени подходы, повлиявшие на дальнейшее развитие архитектурного стиля Средней Азии.
Интересен и религиозный контекст: в раннем исламе строительство купольных мавзолеев не поощрялось, а потому мавзолей Исмаила Самани можно рассматривать как один из первых примеров отступления от канона — возможно, даже как первое подобное строение в исламской архитектуре.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мавзолей Саманидов — уникальный архитектурный шедевр, построенный более тысячи лет назад, не только воплощает в себе эстетические каноны исламской архитектуры, но и отражает глубокую связь с зороастрийскими традициями.

Мавзолей Саманидов — уникальный архитектурный шедевр, построенный более тысячи лет назад, не только воплощает в себе эстетические каноны исламской архитектуры, но и отражает глубокую связь с зороастрийскими традициями. - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мавзолей Саманидов — уникальный архитектурный шедевр, построенный более тысячи лет назад, не только воплощает в себе эстетические каноны исламской архитектуры, но и отражает глубокую связь с зороастрийскими традициями.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Центральным элементом мавзолея является его главная символическая композиция, которая находится в арках здания и трактуется как космическая диаграмма — космограмма. Эта композиция отражена в характерных квадратных знаках, расположенных симметрично по обе стороны от входа. Каждый из этих знаков состоит из четырех вложенных друг в друга квадратов, самый внутренний из которых заключает в себе круг — символическое представление единства неба (круг) и земли (квадрат). Внешний край этих квадратов украшен 40 "жемчужными кольцами", которые соответствуют 40 арочным проемам в верхней части стен. Кроме того, в квадратах есть большие и малые "двукрылые" знаки, точное значение которых и сегодня является предметом исследований.

Центральным элементом мавзолея является его главная символическая композиция, которая находится в арках здания и трактуется как космическая диаграмма — космограмма. Эта композиция отражена в характерных квадратных знаках, расположенных симметрично по обе стороны от входа. Каждый из этих знаков состоит из четырех вложенных друг в друга квадратов, самый внутренний из которых заключает в себе круг — символическое представление единства неба (круг) и земли (квадрат). Внешний край этих квадратов украшен 40 &quot;жемчужными кольцами&quot;, которые соответствуют 40 арочным проемам в верхней части стен. Кроме того, в квадратах есть большие и малые &quot;двукрылые&quot; знаки, точное значение которых и сегодня является предметом исследований. - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Центральным элементом мавзолея является его главная символическая композиция, которая находится в арках здания и трактуется как космическая диаграмма — космограмма. Эта композиция отражена в характерных квадратных знаках, расположенных симметрично по обе стороны от входа. Каждый из этих знаков состоит из четырех вложенных друг в друга квадратов, самый внутренний из которых заключает в себе круг — символическое представление единства неба (круг) и земли (квадрат). Внешний край этих квадратов украшен 40 "жемчужными кольцами", которые соответствуют 40 арочным проемам в верхней части стен. Кроме того, в квадратах есть большие и малые "двукрылые" знаки, точное значение которых и сегодня является предметом исследований.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мавзолей Саманидов сочетает в своей структуре множество символов, указывающих на более глубокий космический порядок. Ключевым мотивом является "квадрат в квадрате", который можно интерпретировать как представление "единства макрокосма и микрокосма". Движение от внутреннего квадрата к внешнему символизирует расширение Вселенной, а обратное движение — путешествие внутрь и духовный путь.

Мавзолей Саманидов сочетает в своей структуре множество символов, указывающих на более глубокий космический порядок. Ключевым мотивом является &quot;квадрат в квадрате&quot;, который можно интерпретировать как представление &quot;единства макрокосма и микрокосма&quot;. Движение от внутреннего квадрата к внешнему символизирует расширение Вселенной, а обратное движение — путешествие внутрь и духовный путь. - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мавзолей Саманидов сочетает в своей структуре множество символов, указывающих на более глубокий космический порядок. Ключевым мотивом является "квадрат в квадрате", который можно интерпретировать как представление "единства макрокосма и микрокосма". Движение от внутреннего квадрата к внешнему символизирует расширение Вселенной, а обратное движение — путешествие внутрь и духовный путь.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Эта символическая гробница — святое место, посвященное памяти великого правителя Исмаила Сомани, его отца и внука". Настоящие могилы находятся под этим мавзолеем.

&quot;Эта символическая гробница — святое место, посвященное памяти великого правителя Исмаила Сомани, его отца и внука&quot;. Настоящие могилы находятся под этим мавзолеем. - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Эта символическая гробница — святое место, посвященное памяти великого правителя Исмаила Сомани, его отца и внука". Настоящие могилы находятся под этим мавзолеем.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая из четырех стен имеет портал, обрамленный в сложные арки. Только входы украшены терракотовыми деталями, а вся остальная декоративность здания достигается исключительно мастерством кирпичной кладки. Внутри мавзолея арки образуют восьмиугольное помещение с декоративными колоннами и куполом, опирающимся на шестнадцатиугольный фриз.

Каждая из четырех стен имеет портал, обрамленный в сложные арки. Только входы украшены терракотовыми деталями, а вся остальная декоративность здания достигается исключительно мастерством кирпичной кладки. Внутри мавзолея арки образуют восьмиугольное помещение с декоративными колоннами и куполом, опирающимся на шестнадцатиугольный фриз. - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая из четырех стен имеет портал, обрамленный в сложные арки. Только входы украшены терракотовыми деталями, а вся остальная декоративность здания достигается исключительно мастерством кирпичной кладки. Внутри мавзолея арки образуют восьмиугольное помещение с декоративными колоннами и куполом, опирающимся на шестнадцатиугольный фриз.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Одна из самых захватывающих тайн мавзолея Саманидов кроется в его витиеватой кирпичной отделке. Искусно выполненные кирпичные узоры являются не просто декоративными элементами, а скрывают в себе более глубокие символические значения. Многие ученые видят в этих орнаментах сильное влияние доисламской культуры древней Согдианы, что породило предположения о еще более раннем происхождении мавзолея. Некоторые толкователи даже называют здание бывшим зороастрийским храмом солнца — гипотеза, которая и сегодня вызывает споры.

Одна из самых захватывающих тайн мавзолея Саманидов кроется в его витиеватой кирпичной отделке. Искусно выполненные кирпичные узоры являются не просто декоративными элементами, а скрывают в себе более глубокие символические значения. Многие ученые видят в этих орнаментах сильное влияние доисламской культуры древней Согдианы, что породило предположения о еще более раннем происхождении мавзолея. Некоторые толкователи даже называют здание бывшим зороастрийским храмом солнца — гипотеза, которая и сегодня вызывает споры. - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Одна из самых захватывающих тайн мавзолея Саманидов кроется в его витиеватой кирпичной отделке. Искусно выполненные кирпичные узоры являются не просто декоративными элементами, а скрывают в себе более глубокие символические значения. Многие ученые видят в этих орнаментах сильное влияние доисламской культуры древней Согдианы, что породило предположения о еще более раннем происхождении мавзолея. Некоторые толкователи даже называют здание бывшим зороастрийским храмом солнца — гипотеза, которая и сегодня вызывает споры.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Особое очарование придает зданию способность менять свой облик в зависимости от освещения — игра света и тени на поверхности делает мавзолей "живым", будто он дышит вместе с солнцем.

Особое очарование придает зданию способность менять свой облик в зависимости от освещения — игра света и тени на поверхности делает мавзолей &quot;живым&quot;, будто он дышит вместе с солнцем. - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Особое очарование придает зданию способность менять свой облик в зависимости от освещения — игра света и тени на поверхности делает мавзолей "живым", будто он дышит вместе с солнцем.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Внутри здания четыре угловые арки придают залу восьмиугольную форму. По углам восьмиугольника расположены малые декоративные колонны с капителями. Поверх колонн расположен узкий шестнадцатиугольный фриз, который переходит в свод купола.

Внутри здания четыре угловые арки придают залу восьмиугольную форму. По углам восьмиугольника расположены малые декоративные колонны с капителями. Поверх колонн расположен узкий шестнадцатиугольный фриз, который переходит в свод купола. - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Внутри здания четыре угловые арки придают залу восьмиугольную форму. По углам восьмиугольника расположены малые декоративные колонны с капителями. Поверх колонн расположен узкий шестнадцатиугольный фриз, который переходит в свод купола.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Саманидов - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Если угол падения света выбран правильно, то в верхних углах интерьера мавзолея появляется лицо льва".

&quot;Если угол падения света выбран правильно, то в верхних углах интерьера мавзолея появляется лицо льва&quot;. - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Если угол падения света выбран правильно, то в верхних углах интерьера мавзолея появляется лицо льва".

© Sputnik / Бахром Хатамов

Государство Саманидов в пору своего расцвета в Х в. включало почти всю территорию современных Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также северо-восток и основную часть территории современного Афганистана. А столица Саманидов Бухара стала одним из крупнейших городов мусульманского мира. Время Саманидов оказалось периодом расцвета экономики, культуры.

Государство Саманидов в пору своего расцвета в Х в. включало почти всю территорию современных Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также северо-восток и основную часть территории современного Афганистана. А столица Саманидов Бухара стала одним из крупнейших городов мусульманского мира. Время Саманидов оказалось периодом расцвета экономики, культуры. - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Государство Саманидов в пору своего расцвета в Х в. включало почти всю территорию современных Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также северо-восток и основную часть территории современного Афганистана. А столица Саманидов Бухара стала одним из крупнейших городов мусульманского мира. Время Саманидов оказалось периодом расцвета экономики, культуры.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание полностью выполнено из жженого кирпича и имеет почти идеальную квадратную форму со стороной 10 метров. На углах расположены мощные трехчетвертные колонны, поддерживающие изящную аркаду из сорока арок — по десять с каждой стороны. Углы кровли украшены малыми куполами, смещенными к центру, а в ее середине возвышается главный купол с фонарем.

Здание полностью выполнено из жженого кирпича и имеет почти идеальную квадратную форму со стороной 10 метров. На углах расположены мощные трехчетвертные колонны, поддерживающие изящную аркаду из сорока арок — по десять с каждой стороны. Углы кровли украшены малыми куполами, смещенными к центру, а в ее середине возвышается главный купол с фонарем. - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание полностью выполнено из жженого кирпича и имеет почти идеальную квадратную форму со стороной 10 метров. На углах расположены мощные трехчетвертные колонны, поддерживающие изящную аркаду из сорока арок — по десять с каждой стороны. Углы кровли украшены малыми куполами, смещенными к центру, а в ее середине возвышается главный купол с фонарем.

© Sputnik / Бахром Хатамов

В зависимости от освещения внешний облик мавзолея Саманидов меняется благодаря искусно выполненной декоративной кирпичной кладке. Здание хорошо сохранилось до нашего времени и поддерживается в прекрасном состоянии.

В зависимости от освещения внешний облик мавзолея Саманидов меняется благодаря искусно выполненной декоративной кирпичной кладке. Здание хорошо сохранилось до нашего времени и поддерживается в прекрасном состоянии. - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

В зависимости от освещения внешний облик мавзолея Саманидов меняется благодаря искусно выполненной декоративной кирпичной кладке. Здание хорошо сохранилось до нашего времени и поддерживается в прекрасном состоянии.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Существует альтернативная версия происхождения мавзолея, основанная на преданиях. После арабского завоевания Бухары почти все зороастрийские святыни были уничтожены, кроме Храма Солнца и Храма Луны. По некоторым данным, храм Луны превратили в мечеть Магоки-Аттари, а храм Солнца — в мавзолей Саманидов. Историки спорят, но факт остается: архитектурные формы мавзолея поражают своим символизмом и геометрической гармонией.

Существует альтернативная версия происхождения мавзолея, основанная на преданиях. После арабского завоевания Бухары почти все зороастрийские святыни были уничтожены, кроме Храма Солнца и Храма Луны. По некоторым данным, храм Луны превратили в мечеть Магоки-Аттари, а храм Солнца — в мавзолей Саманидов. Историки спорят, но факт остается: архитектурные формы мавзолея поражают своим символизмом и геометрической гармонией. - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Существует альтернативная версия происхождения мавзолея, основанная на преданиях. После арабского завоевания Бухары почти все зороастрийские святыни были уничтожены, кроме Храма Солнца и Храма Луны. По некоторым данным, храм Луны превратили в мечеть Магоки-Аттари, а храм Солнца — в мавзолей Саманидов. Историки спорят, но факт остается: архитектурные формы мавзолея поражают своим символизмом и геометрической гармонией.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Саманидов - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Саманидов - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

В 1993 году мавзолей Саманидов был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный памятник культуры, объединивший древние традиции и исламскую идентичность. Он по-прежнему сохраняется в отличном состоянии и продолжает вдохновлять архитекторов, историков и путешественников со всего мира.

В 1993 году мавзолей Саманидов был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный памятник культуры, объединивший древние традиции и исламскую идентичность. Он по-прежнему сохраняется в отличном состоянии и продолжает вдохновлять архитекторов, историков и путешественников со всего мира. - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

В 1993 году мавзолей Саманидов был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный памятник культуры, объединивший древние традиции и исламскую идентичность. Он по-прежнему сохраняется в отличном состоянии и продолжает вдохновлять архитекторов, историков и путешественников со всего мира.

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