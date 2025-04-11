https://uz.sputniknews.ru/20250411/mavzoley-samanidov-jemchujina-vostochnogo-renessansa-48776231.html

Мавзолей Саманидов: жемчужина Восточного Ренессанса

Мавзолей Саманидов: жемчужина Восточного Ренессанса

Sputnik Узбекистан

Скрытый в парке Саманидов неподалеку от Регистана, этот архитектурный шедевр IX века олицетворяет собой синтез зороастрийского наследия и исламской архитектуры. Мавзолей Саманидов — не только усыпальница великой династии, но и символ расцвета культуры Центральной Азии.

2025-04-11T19:30+0500

2025-04-11T19:30+0500

2025-04-11T19:30+0500

мавзолей

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памятник

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бухара

архитектура

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Жемчужина Бухары на перекрестке эпохТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik, Бахром Хатамов. Недалеко от легендарной площади Регистан, на месте древнего кладбища, сегодня раскинулся парк Саманидов — оазис истории, где под жарким солнцем сверкает одна из главных святынь исламского Востока. Это — мавзолей Саманидов, признанный одним из старейших сохранившихся образцов исламской архитектуры в Центральной Азии.По преданию мавзолей был возведен эмиром Исмаилом Самани — основателем одноименной династии — в память о своем отце Ахмаде ибн Асаде. Со временем он стал усыпальницей всей династии: здесь был погребен сам Исмаил, а позже и его внук, что подтверждают надписи у входа. Строительство памятника датируется промежутком между 892 и 943 годами.От зороастрийского храма до шедевра исламской архитектурыМавзолей Саманидов имеет уникальную архитектурную концепцию: в его основе — традиционная зороастрийская схема храма огня. Это подчеркивает преемственность доисламских традиций в культуре региона. Наряду с этим, сооружение отражает и новаторские для своего времени подходы, повлиявшие на дальнейшее развитие архитектурного стиля Средней Азии.Интересен и религиозный контекст: в раннем исламе строительство купольных мавзолеев не поощрялось, а потому мавзолей Исмаила Самани можно рассматривать как один из первых примеров отступления от канона — возможно, даже как первое подобное строение в исламской архитектуре.

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