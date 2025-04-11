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https://uz.sputniknews.ru/20250411/sotrudnichestvo-audit-finansy-knr-ruz-senat-48827928.html
Аудит, финпрозрачность, ресурсы: в Сенате обсудили сотрудничество РУз и КНР
Аудит, финпрозрачность, ресурсы: в Сенате обсудили сотрудничество РУз и КНР
Sputnik Узбекистан
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с руководителем Национального управления по аудиту Китайской Народной Республики Хоу Каем, находящимся с визитом в Узбекистане.
2025-04-11T10:45+0500
2025-04-11T10:45+0500
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
узбекистан
китай
сотрудничество
финансы
аудит
экономика
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекистан и Китай намерены запустить совместные программные проекты, направленные на усиление парламентского контроля в процессе формирования местных бюджетов, для совершенствования финансового управления на местах и обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Об этом шла речь на встрече председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с руководителем Национального управления по аудиту Китайской Народной Республики Хоу Каем, находящимся с визитом в Узбекистане. В ходе беседы отмечалось, что Китай является одним из ключевых стратегических партнеров Узбекистана. Во время встречи стороны обсудили текущие направления и перспективы узбекско-китайского сотрудничества, включая вопросы активизации межпарламентского взаимодействия, а также взаимодействия в области аудита и финансовой прозрачности.Кроме того, был затронут вопрос важности гендерного подхода при формировании государственного бюджета, в том числе в сферах образования, здравоохранения и развития женского предпринимательства. Подчеркивалась необходимость учета гендерных аспектов для создания более справедливых и эффективных экономических и социальных структур.По итогам встречи, стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему углублению узбекско-китайского сотрудничества и обеспечению устойчивого социально-экономического развития обеих стран.
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сенат олий мажлис нарбаева узбекистан китай хоу кай парламент финаансы экономика аудит
сенат олий мажлис нарбаева узбекистан китай хоу кай парламент финаансы экономика аудит

Аудит, финпрозрачность, ресурсы: в Сенате обсудили сотрудничество РУз и КНР

10:45 11.04.2025
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая
В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2025
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с руководителем Национального управления по аудиту Китайской Народной Республики Хоу Каем, находящимся с визитом в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекистан и Китай намерены запустить совместные программные проекты, направленные на усиление парламентского контроля в процессе формирования местных бюджетов, для совершенствования финансового управления на местах и обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Об этом шла речь на встрече председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с руководителем Национального управления по аудиту Китайской Народной Республики Хоу Каем, находящимся с визитом в Узбекистане.
В ходе беседы отмечалось, что Китай является одним из ключевых стратегических партнеров Узбекистана.

"Благодаря открытому и доверительному диалогу между лидерами двух стран двусторонние отношения достигли уровня всестороннего, долгосрочного стратегического партнерства", — подчеркнули собеседники.

© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая
В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2025
В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Во время встречи стороны обсудили текущие направления и перспективы узбекско-китайского сотрудничества, включая вопросы активизации межпарламентского взаимодействия, а также взаимодействия в области аудита и финансовой прозрачности.
Кроме того, был затронут вопрос важности гендерного подхода при формировании государственного бюджета, в том числе в сферах образования, здравоохранения и развития женского предпринимательства. Подчеркивалась необходимость учета гендерных аспектов для создания более справедливых и эффективных экономических и социальных структур.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая
В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2025
В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса

"В рамках развития межрегионального диалога также достигнута договоренность о запуске программных проектов, направленных на усиление парламентского контроля в процессе формирования местных бюджетов, что позволит улучшить финансовое управление на местах и обеспечить более эффективное использование ресурсов", — отметили в Сенате.

© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая
В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2025
В Сенате обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана и Китая
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
По итогам встречи, стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему углублению узбекско-китайского сотрудничества и обеспечению устойчивого социально-экономического развития обеих стран.
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