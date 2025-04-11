https://uz.sputniknews.ru/20250411/sotrudnichestvo-audit-finansy-knr-ruz-senat-48827928.html

Аудит, финпрозрачность, ресурсы: в Сенате обсудили сотрудничество РУз и КНР

Аудит, финпрозрачность, ресурсы: в Сенате обсудили сотрудничество РУз и КНР

Sputnik Узбекистан

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с руководителем Национального управления по аудиту Китайской Народной Республики Хоу Каем, находящимся с визитом в Узбекистане.

2025-04-11T10:45+0500

2025-04-11T10:45+0500

2025-04-11T10:45+0500

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

узбекистан

китай

сотрудничество

финансы

аудит

экономика

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекистан и Китай намерены запустить совместные программные проекты, направленные на усиление парламентского контроля в процессе формирования местных бюджетов, для совершенствования финансового управления на местах и обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Об этом шла речь на встрече председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с руководителем Национального управления по аудиту Китайской Народной Республики Хоу Каем, находящимся с визитом в Узбекистане. В ходе беседы отмечалось, что Китай является одним из ключевых стратегических партнеров Узбекистана. Во время встречи стороны обсудили текущие направления и перспективы узбекско-китайского сотрудничества, включая вопросы активизации межпарламентского взаимодействия, а также взаимодействия в области аудита и финансовой прозрачности.Кроме того, был затронут вопрос важности гендерного подхода при формировании государственного бюджета, в том числе в сферах образования, здравоохранения и развития женского предпринимательства. Подчеркивалась необходимость учета гендерных аспектов для создания более справедливых и эффективных экономических и социальных структур.По итогам встречи, стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему углублению узбекско-китайского сотрудничества и обеспечению устойчивого социально-экономического развития обеих стран.

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