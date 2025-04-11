https://uz.sputniknews.ru/20250411/v-nukuse-otkrylas-ekspozitsiya-mir-igorya-savitskogo-veschi-figury-mesta-48837298.html
В Нукусе открылась экспозиция "Мир Игоря Савицкого: вещи, фигуры, места"
В Нукусе открылась экспозиция "Мир Игоря Савицкого: вещи, фигуры, места"
Sputnik Узбекистан
Новая выставка главного музея Каракалпакстана включает в себя 350 работ, 180 из которых художественные — живопись и графика, а остальные — предметы прикладного искусства, а также находки археологических раскопок.
2025-04-11T18:30+0500
2025-04-11T18:30+0500
2025-04-11T18:30+0500
государственный музей искусств имени игоря савицкого
нукус
каракалпакстан
искусство
общество
выставка
живопись
археологические раскопки
выставка прикладного искусства
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Корреспондент Александра Терехина. В рамках Аральского культурного саммита в Нукусе прошло открытие новой экспозиции в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. Она называется "Мир Игоря Савицкого: вещи, фигуры, места" и приурочена к 110-летию со дня рождения основателя музея. В рамках выставки издан научный каталог с выставленными здесь работами. В экспозиции демонстрируются картины многих русских художников-авангардистов. Организатор выставки Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
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нукус музей искусств савицкий каракалпакстан арал экспозиция живопись графика культурное наследие
нукус музей искусств савицкий каракалпакстан арал экспозиция живопись графика культурное наследие
В Нукусе открылась экспозиция "Мир Игоря Савицкого: вещи, фигуры, места"
Эксклюзив
Новая выставка главного музея Каракалпакстана включает в себя 350 работ, 180 из которых художественные — живопись и графика, а остальные — предметы прикладного искусства, а также находки археологических раскопок.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Корреспондент Александра Терехина. В рамках Аральского культурного саммита в Нукусе прошло открытие новой экспозиции в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. Она называется "Мир Игоря Савицкого: вещи, фигуры, места" и приурочена к 110-летию со дня рождения основателя музея.
"На данной выставке представлены 350 работ, 180 из которых художественные — живопись и графика, а остальные — предметы прикладного искусства, а также находки археологических раскопок. Здесь представлены картины таких художников, как Александр Волков, Урал Тансыкбаев, Оганес Тативасян, Виктор Уфимцев, Александр Николаев и других. В рамках выставки французскими и местными специалистами были отреставрированы более 40 работ", — отметил начальник управления координации музеев Агентства культурного наследия Узбекистана Бобур Саёмов.
В рамках выставки издан научный каталог с выставленными здесь работами. В экспозиции демонстрируются картины многих русских художников-авангардистов.
"Наш музей считается вторым после Русского музея по значимости и количеству русского авангарда и поставангарда. Здесь представлены очень многие художники, имена которых даже в России не знают. Благодаря Игорю Савицкому эти произведения и имена очень многих русских художников были спасены", — сказала Гульбахор Изентаева, директор Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.
Организатор выставки Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.