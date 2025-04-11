https://uz.sputniknews.ru/20250411/v-nukuse-otkrylas-ekspozitsiya-mir-igorya-savitskogo-veschi-figury-mesta-48837298.html

В Нукусе открылась экспозиция "Мир Игоря Савицкого: вещи, фигуры, места"

В Нукусе открылась экспозиция "Мир Игоря Савицкого: вещи, фигуры, места"

Sputnik Узбекистан

Новая выставка главного музея Каракалпакстана включает в себя 350 работ, 180 из которых художественные — живопись и графика, а остальные — предметы прикладного искусства, а также находки археологических раскопок.

2025-04-11T18:30+0500

2025-04-11T18:30+0500

2025-04-11T18:30+0500

государственный музей искусств имени игоря савицкого

нукус

каракалпакстан

искусство

общество

выставка

живопись

археологические раскопки

выставка прикладного искусства

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Корреспондент Александра Терехина. В рамках Аральского культурного саммита в Нукусе прошло открытие новой экспозиции в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. Она называется "Мир Игоря Савицкого: вещи, фигуры, места" и приурочена к 110-летию со дня рождения основателя музея. В рамках выставки издан научный каталог с выставленными здесь работами. В экспозиции демонстрируются картины многих русских художников-авангардистов. Организатор выставки Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

нукус

каракалпакстан

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