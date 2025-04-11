https://uz.sputniknews.ru/20250411/v-uzbekistane-budut-shtrafovat-za-dvijenie-po-avtobusnym-polosam-i-trotuaram-48838501.html
В Узбекистане будут штрафовать за движение по автобусным полосам и тротуарам
В Узбекистане будут штрафовать за движение по автобусным полосам и тротуарам
Sputnik Узбекистан
Административная ответственность устанавливается и за движение транспортных средств по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам и зеленым насаждениям.
2025-04-11T17:55+0500
2025-04-11T17:55+0500
2025-04-11T17:55+0500
дорога
штраф
узбекистан
новый закон
административное правонарушение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/03/48715869_0:143:2717:1671_1920x0_80_0_0_e6c3865cab3867ccf5616c5b0f80e016.jpg
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане вводят штрафы для водителей за движение транспортных средств по полосам, выделенным для движения общественного транспорта. Также запрещено движение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, сообщает министерство юстиции.В Кодекс об административной ответственности внесли поправки, направленные на обеспечение безопасности движения на дорогах и повышение эффективности использования общественного транспорта.Новые нормы предусматривают введение ответственности для водителей автотранспорта за движение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, "зеленым" зонам, прилегающим к указанным объектам, на выделенных полосах для общественного транспорта.Согласно дополнениям, водителей, выезжающих на полосы, выделенные для курсирования автобусов и маршрутных такси, будут штрафовать на 1 БРВ — 375 тысяч сумов за первое нарушение.В случае повторного правонарушения в течение одного года после административного взыскания будет накладываться штраф в размере 3 БРВ (1,13 млн сумов).Вместе с тем административная ответственность устанавливается за движение транспортных средств по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам и зеленым насаждениям. Также предусматривается установление административной ответственности за установку незаконных заграждений и иных устройств, препятствующих движению участников дорожного движения.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/03/48715869_151:0:2567:1812_1920x0_80_0_0_36f1205553daa82e0308ad5c191329b5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дорога штраф закон узбекистан тротуар
дорога штраф закон узбекистан тротуар
В Узбекистане будут штрафовать за движение по автобусным полосам и тротуарам
Административная ответственность устанавливается и за движение транспортных средств по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам и зеленым насаждениям.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
В Узбекистане вводят штрафы для водителей за движение транспортных средств по полосам, выделенным для движения общественного транспорта. Также запрещено движение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, сообщает
министерство юстиции.
В Кодекс об административной ответственности внесли поправки, направленные на обеспечение безопасности движения на дорогах и повышение эффективности использования общественного транспорта.
Новые нормы предусматривают введение ответственности для водителей автотранспорта за движение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, "зеленым" зонам, прилегающим к указанным объектам, на выделенных полосах для общественного транспорта.
Согласно дополнениям, водителей, выезжающих на полосы, выделенные для курсирования автобусов и маршрутных такси, будут штрафовать на 1 БРВ — 375 тысяч сумов за первое нарушение.
В случае повторного правонарушения в течение одного года после административного взыскания будет накладываться штраф в размере 3 БРВ (1,13 млн сумов).
Вместе с тем административная ответственность устанавливается за движение транспортных средств по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам и зеленым насаждениям.
Также предусматривается установление административной ответственности за установку незаконных заграждений и иных устройств, препятствующих движению участников дорожного движения.