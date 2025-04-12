https://uz.sputniknews.ru/20250412/48815964.html

Sputnik 2200: Революция космической журналистики – фото

Sputnik 2200: Революция космической журналистики – фото

Sputnik Узбекистан

Первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту вывели на земную орбиту 12 апреля 1961 года. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в космос

2025-04-12T13:54+0500

2025-04-12T13:54+0500

2025-04-12T18:29+0500

фото

космос

день космонавтики

россия

sputnik

журналистика

фотолента

искусственный интеллект

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Сегодня исполняется 64 года с того дня, когда Юрий Гагарин на корабле "Восток" совершил первый в истории человечества полет в космос. В далеком 1961 году прошлого столетия корабль-спутник "Восток" был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту. Старт корабля прошел успешно. После этого полета советский космонавт стал символом покорения космоса и одним из самых известных людей 20-го века. Его полет вызвал огромное восхищение во всем мире. Многие страны начали разрабатывать свои космические программы. За прошедшие годы на околоземной орбите побывали более 600 человек из почти 40 стран мира.Мы решили представить, как в 2200 году журналисты Sputnik работают не только на Земле, но и в самых отдаленных уголках освоенного космоса. От марсианских хроник до гонок на Европе, от прямых эфиров с TRAPPIST-1e до редакции на Kepler-442b — эта серия иллюстраций показывает, как изменится новостная индустрия, когда человечество расселится по другим мирам.Как это будет выглядеть в далеком будущем, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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