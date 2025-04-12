Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250412/48815964.html
Sputnik 2200: Революция космической журналистики – фото
Sputnik 2200: Революция космической журналистики – фото
Sputnik Узбекистан
Первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту вывели на земную орбиту 12 апреля 1961 года. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в космос
2025-04-12T13:54+0500
2025-04-12T18:29+0500
фото
космос
день космонавтики
россия
sputnik
журналистика
фотолента
искусственный интеллект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0a/48816142_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_0cd2254fa2e4146d9b3fb8f84a7b3352.jpg
Сегодня исполняется 64 года с того дня, когда Юрий Гагарин на корабле "Восток" совершил первый в истории человечества полет в космос. В далеком 1961 году прошлого столетия корабль-спутник "Восток" был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту. Старт корабля прошел успешно. После этого полета советский космонавт стал символом покорения космоса и одним из самых известных людей 20-го века. Его полет вызвал огромное восхищение во всем мире. Многие страны начали разрабатывать свои космические программы. За прошедшие годы на околоземной орбите побывали более 600 человек из почти 40 стран мира.Мы решили представить, как в 2200 году журналисты Sputnik работают не только на Земле, но и в самых отдаленных уголках освоенного космоса. От марсианских хроник до гонок на Европе, от прямых эфиров с TRAPPIST-1e до редакции на Kepler-442b — эта серия иллюстраций показывает, как изменится новостная индустрия, когда человечество расселится по другим мирам.Как это будет выглядеть в далеком будущем, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0a/48816142_0:0:1232:925_1920x0_80_0_0_6530d49c2f6113d07c6514db468fb477.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnik революция космос журналистики фото
sputnik революция космос журналистики фото

Sputnik 2200: Революция космической журналистики – фото

13:54 12.04.2025 (обновлено: 18:29 12.04.2025)
Подписаться
Эксклюзив
Первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту вывели на земную орбиту 12 апреля 1961 года. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в космос.
Сегодня исполняется 64 года с того дня, когда Юрий Гагарин на корабле "Восток" совершил первый в истории человечества полет в космос. В далеком 1961 году прошлого столетия корабль-спутник "Восток" был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту. Старт корабля прошел успешно.
После этого полета советский космонавт стал символом покорения космоса и одним из самых известных людей 20-го века. Его полет вызвал огромное восхищение во всем мире. Многие страны начали разрабатывать свои космические программы. За прошедшие годы на околоземной орбите побывали более 600 человек из почти 40 стран мира.
Мы решили представить, как в 2200 году журналисты Sputnik работают не только на Земле, но и в самых отдаленных уголках освоенного космоса. От марсианских хроник до гонок на Европе, от прямых эфиров с TRAPPIST-1e до редакции на Kepler-442b — эта серия иллюстраций показывает, как изменится новостная индустрия, когда человечество расселится по другим мирам.
Как это будет выглядеть в далеком будущем, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Журналист Международного информационное агентство и радио Sputnik на Марсе. На ней модный многослойный уличный костюм для Марса: свободная парка с магнитными застежками, под которой — компрессионный термокомбинезон. Респиратор-трансформер с узором в виде созвездий фильтрует пыль. Сапоги на гибкой подошве, адаптированные для ходьбы по реголиту. На спине — прозрачный рюкзак с марсианскими растениями, купленными в оранжерее, чтобы поставить себе на рабочий стол.

Журналист Международного информационное агентство и радио Sputnik на Марсе. На ней модный многослойный уличный костюм для Марса: свободная парка с магнитными застежками, под которой — компрессионный термокомбинезон. Респиратор-трансформер с узором в виде созвездий фильтрует пыль. Сапоги на гибкой подошве, адаптированные для ходьбы по реголиту. На спине — прозрачный рюкзак с марсианскими растениями, купленными в оранжерее, чтобы поставить себе на рабочий стол. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Журналист Международного информационное агентство и радио Sputnik на Марсе. На ней модный многослойный уличный костюм для Марса: свободная парка с магнитными застежками, под которой — компрессионный термокомбинезон. Респиратор-трансформер с узором в виде созвездий фильтрует пыль. Сапоги на гибкой подошве, адаптированные для ходьбы по реголиту. На спине — прозрачный рюкзак с марсианскими растениями, купленными в оранжерее, чтобы поставить себе на рабочий стол.

© Sputnik / AI generated/Anna MаrkelovaЖурналист Международного информационного агентства и радио Sputnik в живом уголке на космической станции Венеры
Журналист Международного информационного агентства и радио Sputnik в живом уголке на космической станции Венеры - Sputnik Узбекистан
2/8
© Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova
Журналист Международного информационного агентства и радио Sputnik в живом уголке на космической станции Венеры
© Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Фотограф Международного информационного агентства и радио Sputnik на Луне. На нем – комбинезон, накапливающий кинетическую энергию. Самонагревающаяся одежда имеет съемные части (для жизни в помещении).

Фотограф Международного информационного агентства и радио Sputnik на Луне. На нем – комбинезон, накапливающий кинетическую энергию. Самонагревающаяся одежда имеет съемные части (для жизни в помещении). - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Фотограф Международного информационного агентства и радио Sputnik на Луне. На нем – комбинезон, накапливающий кинетическую энергию. Самонагревающаяся одежда имеет съемные части (для жизни в помещении).

© Sputnik / AI generated/Anna MаrkelovaРедакция Sputnik в 2200 году, где команда редакторов работает над последними межзвездными трансляциями. Бильдредактор пролистывает плавающие голографические изображения последних новостей — бунты колоний на Марсе, слухи о первом контакте, прогресс терраформирования.
Бильдредактор за работой в редакции Sputnik на планете Kepler-442b - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova
Редакция Sputnik в 2200 году, где команда редакторов работает над последними межзвездными трансляциями. Бильдредактор пролистывает плавающие голографические изображения последних новостей — бунты колоний на Марсе, слухи о первом контакте, прогресс терраформирования.
© Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Гонки на Европе стали очень популярны после создания колонии и разработки сверхпрочной техники. Это стало самым экстремальным спортом в Солнечной системе!

Гонки на Европе стали очень популярны после создания колонии и разработки сверхпрочной техники. Это стало самым экстремальным спортом в Солнечной системе! - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Гонки на Европе стали очень популярны после создания колонии и разработки сверхпрочной техники. Это стало самым экстремальным спортом в Солнечной системе!

© Sputnik / AI generated/Anna MаrkelovaВедущая Международного информационного агентства и радио Sputnik в панорамной студии записи на планете TRAPPIST-1 e
Ведущая Международного информационного агентства и радио Sputnik в панорамной студии записи на планете TRAPPIST-1 e - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova
Ведущая Международного информационного агентства и радио Sputnik в панорамной студии записи на планете TRAPPIST-1 e
© Sputnik / AI generated / Ярослав Пронько

Каждый год проходит крупнейший Межгалактический саммит с участием всех рас, населяющих просторы галактики. Корреспондент Sputnik как всегда вещает прямо с места события.

Каждый год проходит крупнейший Межгалактический саммит с участием всех рас, населяющих просторы галактики. Корреспондент Sputnik как всегда вещает прямо с места события. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / AI generated / Ярослав Пронько

Каждый год проходит крупнейший Межгалактический саммит с участием всех рас, населяющих просторы галактики. Корреспондент Sputnik как всегда вещает прямо с места события.

© Sputnik / AI generated / Ярослав Пронько

А ведь когда-то на парад планет люди смотрели с Земли через телескопы... Теперь ультра-яркое космическое событие можно увидеть в репортажах Sputnik прямо из невесомости.

А ведь когда-то на парад планет люди смотрели с Земли через телескопы... Теперь ультра-яркое космическое событие можно увидеть в репортажах Sputnik прямо из невесомости. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik / AI generated / Ярослав Пронько

А ведь когда-то на парад планет люди смотрели с Земли через телескопы... Теперь ультра-яркое космическое событие можно увидеть в репортажах Sputnik прямо из невесомости.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0