Sputnik 2200: Революция космической журналистики – фото

Первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту вывели на земную орбиту 12 апреля 1961 года. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в космос
Сегодня исполняется 64 года с того дня, когда Юрий Гагарин на корабле "Восток" совершил первый в истории человечества полет в космос. В далеком 1961 году прошлого столетия корабль-спутник "Восток" был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту. Старт корабля прошел успешно. После этого полета советский космонавт стал символом покорения космоса и одним из самых известных людей 20-го века. Его полет вызвал огромное восхищение во всем мире. Многие страны начали разрабатывать свои космические программы. За прошедшие годы на околоземной орбите побывали более 600 человек из почти 40 стран мира.Мы решили представить, как в 2200 году журналисты Sputnik работают не только на Земле, но и в самых отдаленных уголках освоенного космоса. От марсианских хроник до гонок на Европе, от прямых эфиров с TRAPPIST-1e до редакции на Kepler-442b — эта серия иллюстраций показывает, как изменится новостная индустрия, когда человечество расселится по другим мирам.Как это будет выглядеть в далеком будущем, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту вывели на земную орбиту 12 апреля 1961 года. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в космос.
Сегодня исполняется 64 года с того дня, когда Юрий Гагарин на корабле "Восток" совершил первый в истории человечества полет в космос. В далеком 1961 году прошлого столетия корабль-спутник "Восток" был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту. Старт корабля прошел успешно.
После этого полета советский космонавт стал символом покорения космоса и одним из самых известных людей 20-го века. Его полет вызвал огромное восхищение во всем мире. Многие страны начали разрабатывать свои космические программы. За прошедшие годы на околоземной орбите побывали более 600 человек из почти 40 стран мира.
Мы решили представить, как в 2200 году журналисты Sputnik работают не только на Земле, но и в самых отдаленных уголках освоенного космоса. От марсианских хроник до гонок на Европе, от прямых эфиров с TRAPPIST-1e до редакции на Kepler-442b — эта серия иллюстраций показывает, как изменится новостная индустрия, когда человечество расселится по другим мирам.
Журналист Международного информационное агентство и радио Sputnik на Марсе. На ней модный многослойный уличный костюм для Марса: свободная парка с магнитными застежками, под которой — компрессионный термокомбинезон. Респиратор-трансформер с узором в виде созвездий фильтрует пыль. Сапоги на гибкой подошве, адаптированные для ходьбы по реголиту. На спине — прозрачный рюкзак с марсианскими растениями, купленными в оранжерее, чтобы поставить себе на рабочий стол.
Журналист Международного информационное агентство и радио Sputnik на Марсе. На ней модный многослойный уличный костюм для Марса: свободная парка с магнитными застежками, под которой — компрессионный термокомбинезон. Респиратор-трансформер с узором в виде созвездий фильтрует пыль. Сапоги на гибкой подошве, адаптированные для ходьбы по реголиту. На спине — прозрачный рюкзак с марсианскими растениями, купленными в оранжерее, чтобы поставить себе на рабочий стол.
Фотограф Международного информационного агентства и радио Sputnik на Луне. На нем – комбинезон, накапливающий кинетическую энергию. Самонагревающаяся одежда имеет съемные части (для жизни в помещении).
Фотограф Международного информационного агентства и радио Sputnik на Луне. На нем – комбинезон, накапливающий кинетическую энергию. Самонагревающаяся одежда имеет съемные части (для жизни в помещении).
Редакция Sputnik в 2200 году, где команда редакторов работает над последними межзвездными трансляциями. Бильдредактор пролистывает плавающие голографические изображения последних новостей — бунты колоний на Марсе, слухи о первом контакте, прогресс терраформирования.