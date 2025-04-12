https://uz.sputniknews.ru/20250412/bessmertnyy-polk-tashkent-simvoly-pobedy-48849626.html

"Бессмертный полк" в Ташкенте должен пройти под символами Победы – организатор акции

"Бессмертный полк" в Ташкенте должен пройти под символами Победы – организатор акции

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте с 2014 года акция проводится на территории мемориального комплекса "Братские могилы". С 1999 года в Узбекистане 9 мая отмечается как День памяти и почестей.

2025-04-12T13:20+0500

2025-04-12T13:20+0500

2025-04-12T13:20+0500

узбекистан

день победы

9 мая

общество

ташкент

акция "бессмертный полк"

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Акция "Бессмертный полк" должна проходить под символами Великой отечественной войны, один из которых – Красное знамя Победы. Об этом РИА Новости сообщил организатор акции в Ташкенте Тимур Исмаилов.Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.Активист отметил, что ежегодно в соцсетях и обществе в Узбекистане тема проведения "Бессмертного полка" вызывает дискуссию, ряд блогеров и политиков негативно относятся к появлению красных знамен среди участников акции. Он также отметил, в Узбекистане законодательно не запрещено использование символов Великой Отечественной войны, как нет запрета на любую другую символику, связанную с историей республики.По его оценке, существующая правовая неопределенность в отношении проведения в республике уличных шествий пока не позволяет провести "Бессмертный полк" по улицам Ташкента. В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

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