https://uz.sputniknews.ru/20250412/kompaniya-oae-postroit-geneticheskuyu-laboratoriyu-v-uzbekistane-48846614.html
Компания из ОАЭ построит генетическую лабораторию в Узбекистане
Компания из ОАЭ построит генетическую лабораторию в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Проект позволит внедрить передовые медицинские практики в области выявления генетической предрасположенности к заболеваниям, широкое использование биомаркеров и методов скрининга в республике.
2025-04-12T10:11+0500
2025-04-12T10:11+0500
2025-04-12T10:25+0500
узбекистан
оаэ
генетика
проект
лаборатория
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Министерстве инвестиций промышленности и торговли Узбекистана обсудили с представителями компании из Объединенных Арабских Эмиратов реализацию проекта по созданию генетической лаборатории в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе МИПТ.В Ташкенте состоялась встреча заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Шохруха Гуламова и вице-президента компании M42 Халед Аль-Зааби. В ходе переговоров стороны обсудили различные модели реализации проекта по созданию генетической лаборатории в Узбекистане. Было подчеркнуто, что проект позволит внедрить передовую медицинскую практику в выявлении генетической предрасположенности к заболеваниям.Он также предусматривает развитие научного сотрудничества, организацию обучения узбекских специалистов в ОАЭ и обмен передовым опытом, добавили в ведомстве.M42 — крупнейшая компания в ОАЭ, занимающаяся генетикой. Компания предоставляет широкий спектр услуг в области здравоохранения, включая диагностику, лечение и профилактику заболеваний с использованием инновационных технологий, таких как геномика и искусственный интеллект.
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оаэ узбекистан проект генетика лаборатория мипт
оаэ узбекистан проект генетика лаборатория мипт
Компания из ОАЭ построит генетическую лабораторию в Узбекистане
10:11 12.04.2025 (обновлено: 10:25 12.04.2025)
Проект позволит внедрить передовые медицинские практики в области выявления генетической предрасположенности к заболеваниям, широкое использование биомаркеров и методов скрининга в республике.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
В Министерстве инвестиций промышленности и торговли Узбекистана обсудили с представителями компании из Объединенных Арабских Эмиратов реализацию проекта по созданию генетической лаборатории в Узбекистане. Об этом сообщили
в пресс-службе МИПТ.
В Ташкенте состоялась встреча заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Шохруха Гуламова и вице-президента компании M42 Халед Аль-Зааби.
В ходе переговоров стороны обсудили различные модели реализации проекта по созданию генетической лаборатории в Узбекистане. Было подчеркнуто, что проект позволит внедрить передовую медицинскую практику в выявлении генетической предрасположенности к заболеваниям.
"Проект призван внедрить передовые медицинские практики в области выявления генетической предрасположенности к заболеваниям, широкое использование биомаркеров и методов скрининга в нашей стране", – отметили в ведомстве.
Он также предусматривает развитие научного сотрудничества, организацию обучения узбекских специалистов в ОАЭ и обмен передовым опытом, добавили в ведомстве.
M42 — крупнейшая компания в ОАЭ, занимающаяся генетикой. Компания предоставляет широкий спектр услуг в области здравоохранения, включая диагностику, лечение и профилактику заболеваний с использованием инновационных технологий, таких как геномика и искусственный интеллект.