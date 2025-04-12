https://uz.sputniknews.ru/20250412/samarkand-forum-oon-voprosy-gosudarstvennoy-slujby-48850366.html

В Самарканде состоится Форум ООН по вопросам государственной службы

В Самарканде состоится Форум ООН по вопросам государственной службы

Sputnik Узбекистан

Форум послужит площадкой для дискуссий на высоком уровне, инновационных решений и стратегического партнерства, направленного на совершенствование государственного управления и повышение эффективности государственной службы.

2025-04-12T14:40+0500

2025-04-12T14:40+0500

2025-04-12T15:00+0500

узбекистан

форум

самарканд

цифровые технологии

оон

управление

технологии

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Самарканде 23-25 ​​июня этого года пройдет Форум ООН по общественным услугам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровых технологий Узбекистана.Форум пройдет под девизом “Пять лет до 2030 года: ускорение предоставления государственных услуг для устойчивого будущего”. Мероприятие посвятят роли цифровой трансформации государственного управления для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).В ходе дискуссий особое внимание участники форума уделят цифровым преобразованиям, инновациям и сотрудничеству как ключевым факторам улучшения государственных услуг.Работа форума официально начнется 23 июня, в День государственной службы ООН, и продлится до 25 июня.

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