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В Самарканде состоится Форум ООН по вопросам государственной службы
В Самарканде состоится Форум ООН по вопросам государственной службы
Sputnik Узбекистан
Форум послужит площадкой для дискуссий на высоком уровне, инновационных решений и стратегического партнерства, направленного на совершенствование государственного управления и повышение эффективности государственной службы.
2025-04-12T14:40+0500
2025-04-12T14:40+0500
2025-04-12T15:00+0500
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самарканд
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Самарканде 23-25 июня этого года пройдет Форум ООН по общественным услугам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровых технологий Узбекистана.Форум пройдет под девизом “Пять лет до 2030 года: ускорение предоставления государственных услуг для устойчивого будущего”. Мероприятие посвятят роли цифровой трансформации государственного управления для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).В ходе дискуссий особое внимание участники форума уделят цифровым преобразованиям, инновациям и сотрудничеству как ключевым факторам улучшения государственных услуг.Работа форума официально начнется 23 июня, в День государственной службы ООН, и продлится до 25 июня.
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самарканд форум оон государственная служба
самарканд форум оон государственная служба
В Самарканде состоится Форум ООН по вопросам государственной службы
14:40 12.04.2025 (обновлено: 15:00 12.04.2025)
Форум послужит площадкой для дискуссий на высоком уровне, инновационных решений и стратегического партнерства, направленного на совершенствование государственного управления и повышение эффективности государственной службы.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
В Самарканде 23-25 июня этого года пройдет Форум ООН по общественным услугам. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства цифровых технологий Узбекистана.
"Впервые в Узбекистане исторический город Самарканд примет престижный Форум государственной службы ООН 2025 года. Это глобальное мероприятие объединит министров, высокопоставленных правительственных чиновников, лидеров гражданского общества и новаторов для обмена мнениями о будущем государственной службы", — говорится в отчете.
Форум пройдет под девизом “Пять лет до 2030 года: ускорение предоставления государственных услуг для устойчивого будущего”. Мероприятие посвятят роли цифровой трансформации государственного управления для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).
В ходе дискуссий особое внимание участники форума уделят цифровым преобразованиям, инновациям и сотрудничеству как ключевым факторам улучшения государственных услуг.
Работа форума официально начнется 23 июня, в День государственной службы ООН, и продлится до 25 июня.