https://uz.sputniknews.ru/20250412/uzbekistan-gruziya-sotrudnichestvo-proizvodstvo-olivok-48850961.html

Узбекистан и Грузия налаживают сотрудничество в производстве оливок

Узбекистан и Грузия налаживают сотрудничество в производстве оливок

Sputnik Узбекистан

В рамках сотрудничества планируется обмен специалистами, проведение научных исследований по эффективному уходу за оливковыми плантациями и освоение передового опыта в повышении урожайности.

2025-04-12T15:48+0500

2025-04-12T15:48+0500

2025-04-12T16:40+0500

грузия

узбекистан

сотрудничество

минсельхоз узбекистана

сельское хозяйство

оливки

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева при Национальном центре с грузинской компанией “Global Olive Corporation”, в Узбекистан привезли 4200 саженцев сорта оливы "Гемлик", которые высадили на территории научно-экспериментальной станции в Бандихане.Вместе с тем, в рамках сотрудничества планируется обмен специалистами, проведение научных исследований по эффективному уходу за оливковыми плантациями и освоение передового опыта в повышении урожайности.В министерстве отметили, что выращивание оливок важно не только для развития пищевой промышленности. Это будет способствовать увеличению экспортного потенциала страны, развитию перерабатывающей отрасли и созданию новых рабочих мест.В дальнейшем планируется реализация дополнительных проектов по расширению оливковых площадей в Узбекистане, созданию перерабатывающих мощностей и комплексному развитию отрасли.

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