Узбекистан и Грузия налаживают сотрудничество в производстве оливок
15:48 12.04.2025 (обновлено: 16:40 12.04.2025)
© Министерство сельского хозяйстваВ Узбекистане налажено сотрудничество с Грузией в сфере выращивания оливок
© Министерство сельского хозяйства
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В рамках сотрудничества планируется обмен специалистами, проведение научных исследований по эффективному уходу за оливковыми плантациями и освоение передового опыта в повышении урожайности.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
"Впервые в Узбекистане сделан практический шаг по промышленному выращиванию оливок", – говорится в сообщении.
В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева при Национальном центре с грузинской компанией “Global Olive Corporation”, в Узбекистан привезли 4200 саженцев сорта оливы "Гемлик", которые высадили на территории научно-экспериментальной станции в Бандихане.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаУзбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок.
Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
"Данный проект направлен на расширение инновационного подхода в аграрной отрасли Узбекистана, внедрение современных технологий на основе международного обмена опытом, а также развитие производства оливок", – подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем, в рамках сотрудничества планируется обмен специалистами, проведение научных исследований по эффективному уходу за оливковыми плантациями и освоение передового опыта в повышении урожайности.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаУзбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок.
Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
В министерстве отметили, что выращивание оливок важно не только для развития пищевой промышленности. Это будет способствовать увеличению экспортного потенциала страны, развитию перерабатывающей отрасли и созданию новых рабочих мест.
В дальнейшем планируется реализация дополнительных проектов по расширению оливковых площадей в Узбекистане, созданию перерабатывающих мощностей и комплексному развитию отрасли.