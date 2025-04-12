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https://uz.sputniknews.ru/20250412/uzbekistan-gruziya-sotrudnichestvo-proizvodstvo-olivok-48850961.html
Узбекистан и Грузия налаживают сотрудничество в производстве оливок
Узбекистан и Грузия налаживают сотрудничество в производстве оливок
Sputnik Узбекистан
В рамках сотрудничества планируется обмен специалистами, проведение научных исследований по эффективному уходу за оливковыми плантациями и освоение передового опыта в повышении урожайности.
2025-04-12T15:48+0500
2025-04-12T16:40+0500
грузия
узбекистан
сотрудничество
минсельхоз узбекистана
сельское хозяйство
оливки
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева при Национальном центре с грузинской компанией “Global Olive Corporation”, в Узбекистан привезли 4200 саженцев сорта оливы "Гемлик", которые высадили на территории научно-экспериментальной станции в Бандихане.Вместе с тем, в рамках сотрудничества планируется обмен специалистами, проведение научных исследований по эффективному уходу за оливковыми плантациями и освоение передового опыта в повышении урожайности.В министерстве отметили, что выращивание оливок важно не только для развития пищевой промышленности. Это будет способствовать увеличению экспортного потенциала страны, развитию перерабатывающей отрасли и созданию новых рабочих мест.В дальнейшем планируется реализация дополнительных проектов по расширению оливковых площадей в Узбекистане, созданию перерабатывающих мощностей и комплексному развитию отрасли.
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узбекистан грузия сотрудничество производство оливки
узбекистан грузия сотрудничество производство оливки

Узбекистан и Грузия налаживают сотрудничество в производстве оливок

15:48 12.04.2025 (обновлено: 16:40 12.04.2025)
© Министерство сельского хозяйстваВ Узбекистане налажено сотрудничество с Грузией в сфере выращивания оливок
В Узбекистане налажено сотрудничество с Грузией в сфере выращивания оливок - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
© Министерство сельского хозяйства
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В рамках сотрудничества планируется обмен специалистами, проведение научных исследований по эффективному уходу за оливковыми плантациями и освоение передового опыта в повышении урожайности.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
"Впервые в Узбекистане сделан практический шаг по промышленному выращиванию оливок", – говорится в сообщении.
В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева при Национальном центре с грузинской компанией “Global Olive Corporation”, в Узбекистан привезли 4200 саженцев сорта оливы "Гемлик", которые высадили на территории научно-экспериментальной станции в Бандихане.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаУзбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок.
Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
"Данный проект направлен на расширение инновационного подхода в аграрной отрасли Узбекистана, внедрение современных технологий на основе международного обмена опытом, а также развитие производства оливок", – подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем, в рамках сотрудничества планируется обмен специалистами, проведение научных исследований по эффективному уходу за оливковыми плантациями и освоение передового опыта в повышении урожайности.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаУзбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок.
Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
Узбекистан наладил сотрудничество с Грузией в сфере производства оливок.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
В министерстве отметили, что выращивание оливок важно не только для развития пищевой промышленности. Это будет способствовать увеличению экспортного потенциала страны, развитию перерабатывающей отрасли и созданию новых рабочих мест.
В дальнейшем планируется реализация дополнительных проектов по расширению оливковых площадей в Узбекистане, созданию перерабатывающих мощностей и комплексному развитию отрасли.
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