https://uz.sputniknews.ru/20250413/novosibirskiy-teatr-kukol-gastroli-uzbekistan-48857781.html

Новосибирский театр кукол начинает гастроли в Узбекистане — репертуар

Новосибирский театр кукол начинает гастроли в Узбекистане — репертуар

Sputnik Узбекистан

Маленькие зрители республики увидят самые популярные и любимые поколениями сибиряков спектакли "Айболит" и "Лесные приключения"

2025-04-13T09:50+0500

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россия

новосибирск

театр кукол

гастроли

культура

общество

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Новосибирский областной театр кукол 13-22 апреля находится с гастролями в Узбекистане, артисты покажут 18 спектаклей — в Фергане, Самарканде и Ташкенте, сообщает РИА Новости.Маленьким узбекистанцам представят самые популярные и любимые поколениями сибиряков спектакли "Айболит" и "Лесные приключения"."Айболит" — сказка Корнея Чуковского для самых маленьких зрителей. Она рассказывает о добром докторе, всегда готовым прийти на помощь и лисице, и волку, вылечить крокодила и акулу. Их играют очень разные куклы: планшетные и теневые.Также покажут занимательную сказку-игру "Лесные приключения" по пьесе Нины Гернет. Юные зрители становятся полноценными героями сказки и могут спасти от хитрой лисы гусенка Дорофея и помочь котенку найти маму.

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