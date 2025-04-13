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Новосибирский театр кукол начинает гастроли в Узбекистане — репертуар
Новосибирский театр кукол начинает гастроли в Узбекистане — репертуар
Sputnik Узбекистан
Маленькие зрители республики увидят самые популярные и любимые поколениями сибиряков спектакли "Айболит" и "Лесные приключения"
2025-04-13T09:50+0500
2025-04-13T09:50+0500
2025-04-13T13:39+0500
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Новосибирский областной театр кукол 13-22 апреля находится с гастролями в Узбекистане, артисты покажут 18 спектаклей — в Фергане, Самарканде и Ташкенте, сообщает РИА Новости.Маленьким узбекистанцам представят самые популярные и любимые поколениями сибиряков спектакли "Айболит" и "Лесные приключения"."Айболит" — сказка Корнея Чуковского для самых маленьких зрителей. Она рассказывает о добром докторе, всегда готовым прийти на помощь и лисице, и волку, вылечить крокодила и акулу. Их играют очень разные куклы: планшетные и теневые.Также покажут занимательную сказку-игру "Лесные приключения" по пьесе Нины Гернет. Юные зрители становятся полноценными героями сказки и могут спасти от хитрой лисы гусенка Дорофея и помочь котенку найти маму.
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новосибирск театр кукол гастроли узбекистан
новосибирск театр кукол гастроли узбекистан
Новосибирский театр кукол начинает гастроли в Узбекистане — репертуар
09:50 13.04.2025 (обновлено: 13:39 13.04.2025)
Маленькие зрители республики увидят самые популярные и любимые поколениями сибиряков спектакли "Айболит" и "Лесные приключения".
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Новосибирский областной театр кукол 13-22 апреля находится с гастролями в Узбекистане, артисты покажут 18 спектаклей — в Фергане, Самарканде и Ташкенте, сообщает РИА Новости.
"Это наш весенний подарок Узбекистану. Мы проводим гастроли в рамках подписанного во время III Международного фестиваля театров кукол "Перекресток" договора о сотрудничестве. Для этих гастролей мы выбрали спектакли для самых маленьких, веселые истории, в которых много интерактива, работы с залом. Надеемся, что наши спектакли запомнятся и станут началом долгой истории сотрудничества", — сказал директор театра Юрий Горлатых.
Маленьким узбекистанцам представят самые популярные и любимые поколениями сибиряков спектакли "Айболит" и "Лесные приключения".
"Айболит" — сказка Корнея Чуковского для самых маленьких зрителей. Она рассказывает о добром докторе, всегда готовым прийти на помощь и лисице, и волку, вылечить крокодила и акулу. Их играют очень разные куклы: планшетные и теневые.
Также покажут занимательную сказку-игру "Лесные приключения" по пьесе Нины Гернет. Юные зрители становятся полноценными героями сказки и могут спасти от хитрой лисы гусенка Дорофея и помочь котенку найти маму.