"Победу посвящаю дочери": узбекистанский боксер Шахрам Гиясов нокаутировал соперника

"Для меня это было очень, очень, очень тяжело. Это был трудный тренировочный лагерь, потому что я потерял свою дочь. Она видит меня. Она молится за меня. Я люблю ее. Этот бой — для моей дочери. Эта победа — для нее. Следующий бой… Я обещаю своей дочери — я стану чемпионом мира. Она верила в меня. Я знаю это. Дайте мне шанс — и я сделаю это", — сказал он.