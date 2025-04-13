https://uz.sputniknews.ru/20250413/uzbekistanskiy-bokser-shaxram-giyasov-nokautiroval-sopernika-48861640.html
"Победу посвящаю дочери": узбекистанский боксер Шахрам Гиясов нокаутировал соперника
"Победу посвящаю дочери": узбекистанский боксер Шахрам Гиясов нокаутировал соперника
Sputnik Узбекистан
Спортсмен одолел аргентинца Максимилиано Окампо в 4-м раунде. Гиясов одержал 17 побед на профессиональном ринге
2025-04-13T13:20+0500
2025-04-13T13:20+0500
2025-04-13T13:20+0500
спорт
узбекистан
сша
бокс
узбекистанец
шахрам гиясов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/04/18144362_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_ecbe76c547a530fe84f6f048a58b4672.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистанский боксер Шахрам Гиясов досрочно победил аргентинца Франко Максимилиано Окампо, сохранив статус обязательного претендента WBA. Бой прошел в ночь на 13 апреля в Атлантик-Сити (США), сообщают организаторы мероприятия.Спортсмены встретились в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг). Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно.Узбекистанец отправил соперника в нокдаун уже в стартовой трехминутке. Тот смог продолжить бой, но продержался до четвертого раунда. Поединок закончился после того, как Гиясов ударом правой по корпусу вновь отправил оппонента на настил.Таким образом, 31-летний Гиясов выиграл все 17 боев на профессиональном ринге (10 — нокаутами).Аргентинец впервые проиграл досрочно за почти восемь лет профессиональной карьеры.Гиясов заявил, что этот бой он посвятил своей двухлетней дочери, которая скончалась за месяц до поединка.Теперь уроженцу Бухарской области предстоит встретиться с победителем главного боя вечера между Джароном Эннисом (33−0, 29 КО) и Эймантасом Станенисом (15−0, 9 КО).
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/04/18144362_126:0:2487:1771_1920x0_80_0_0_5f622792eecce0728cac10ae1d417ca8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистанец боксер шахрам гиясов нокаут соперник
узбекистанец боксер шахрам гиясов нокаут соперник
"Победу посвящаю дочери": узбекистанский боксер Шахрам Гиясов нокаутировал соперника
Спортсмен одолел аргентинца Максимилиано Окампо в 4-м раунде. Гиясов одержал 17 побед на профессиональном ринге.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистанский боксер Шахрам Гиясов досрочно победил аргентинца Франко Максимилиано Окампо, сохранив статус обязательного претендента WBA. Бой прошел в ночь на 13 апреля в Атлантик-Сити (США), сообщают организаторы мероприятия.
Спортсмены встретились в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг). Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно.
Узбекистанец отправил соперника в нокдаун уже в стартовой трехминутке. Тот смог продолжить бой, но продержался до четвертого раунда. Поединок закончился после того, как Гиясов ударом правой по корпусу вновь отправил оппонента на настил.
Таким образом, 31-летний Гиясов выиграл все 17 боев на профессиональном ринге (10 — нокаутами).
Аргентинец впервые проиграл досрочно за почти восемь лет профессиональной карьеры.
Гиясов заявил, что этот бой он посвятил своей двухлетней дочери, которая скончалась за месяц до поединка.
"Для меня это было очень, очень, очень тяжело. Это был трудный тренировочный лагерь, потому что я потерял свою дочь. Она видит меня. Она молится за меня. Я люблю ее. Этот бой — для моей дочери. Эта победа — для нее. Следующий бой… Я обещаю своей дочери — я стану чемпионом мира. Она верила в меня. Я знаю это. Дайте мне шанс — и я сделаю это", — сказал он.
Теперь уроженцу Бухарской области предстоит встретиться с победителем главного боя вечера между Джароном Эннисом (33−0, 29 КО) и Эймантасом Станенисом (15−0, 9 КО).