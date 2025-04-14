https://uz.sputniknews.ru/20250414/rossiya-predlojit-stranam-evrazii-sistemu-po-proverke-faktov-48870045.html

Россия предложит странам Евразии систему по проверке фактов

Россия предложит странам Евразии систему по проверке фактов

Sputnik Узбекистан

АНО "Диалог" и ТАСС создали международную ассоциацию по проверке фактов. Это позволит СМИ на евразийском пространстве вместе бороться с фейками.

2025-04-14T12:32+0500

2025-04-14T12:32+0500

2025-04-14T12:49+0500

узбекистан

форум

россия

евразия

фейки

факты

борьба

сотрудничество

ассоциация

искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россия предложит странам Евразии систему по проверке фактов АНО "Диалог" и ТАСС создали международную ассоциацию по проверке фактов. Это позволит СМИ на евразийском пространстве вместе бороться с фейками. В Москве завершился международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей". Мероприятие, которое проходило в Национальном центре "Россия", собрало более 600 участников из стран постсоветского пространства, в том числе из Узбекистана. Эксперты обсудили такие важные вопросы, как сохранение культурного наследия, укрепление духовно-нравственных ориентиров и формирование будущего на основе традиционных ценностей. Тема, которой уделили особое внимание, стала борьба с фейками. На форуме объявили о создании международной ассоциации по проверке фактов при участии Автономной некоммерческой организации "Диалог" и ТАСС. По словам Андрея Кондрашова, на эти фейки, и в частности дипфейки, работает искусственный интеллект. В интернете регулярно появляются, например, "подделки" разных медийных людей, в том числе глав государств.

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2025

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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фейк евразия россия узбекистан сми факт ассоциация искусственный интеллект