https://uz.sputniknews.ru/20250414/rossiya-predlojit-stranam-evrazii-sistemu-po-proverke-faktov-48870045.html
Россия предложит странам Евразии систему по проверке фактов
Россия предложит странам Евразии систему по проверке фактов
Sputnik Узбекистан
АНО "Диалог" и ТАСС создали международную ассоциацию по проверке фактов. Это позволит СМИ на евразийском пространстве вместе бороться с фейками.
2025-04-14T12:32+0500
2025-04-14T12:32+0500
2025-04-14T12:49+0500
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форум
россия
евразия
фейки
факты
борьба
сотрудничество
ассоциация
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россия предложит странам Евразии систему по проверке фактов АНО "Диалог" и ТАСС создали международную ассоциацию по проверке фактов. Это позволит СМИ на евразийском пространстве вместе бороться с фейками. В Москве завершился международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей". Мероприятие, которое проходило в Национальном центре "Россия", собрало более 600 участников из стран постсоветского пространства, в том числе из Узбекистана. Эксперты обсудили такие важные вопросы, как сохранение культурного наследия, укрепление духовно-нравственных ориентиров и формирование будущего на основе традиционных ценностей. Тема, которой уделили особое внимание, стала борьба с фейками. На форуме объявили о создании международной ассоциации по проверке фактов при участии Автономной некоммерческой организации "Диалог" и ТАСС. По словам Андрея Кондрашова, на эти фейки, и в частности дипфейки, работает искусственный интеллект. В интернете регулярно появляются, например, "подделки" разных медийных людей, в том числе глав государств.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
фейк евразия россия узбекистан сми факт ассоциация искусственный интеллект
фейк евразия россия узбекистан сми факт ассоциация искусственный интеллект
Россия предложит странам Евразии систему по проверке фактов
12:32 14.04.2025 (обновлено: 12:49 14.04.2025)
Анна Желиховская
Корреспондент
АНО "Диалог" и ТАСС создали международную ассоциацию по проверке фактов. Это позволит СМИ на евразийском пространстве вместе бороться с фейками.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россия предложит странам Евразии систему по проверке фактов АНО "Диалог" и ТАСС создали международную ассоциацию по проверке фактов. Это позволит СМИ на евразийском пространстве вместе бороться с фейками.
В Москве завершился международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей". Мероприятие, которое проходило в Национальном центре "Россия", собрало более 600 участников из стран постсоветского пространства, в том числе из Узбекистана.
Эксперты обсудили такие важные вопросы, как сохранение культурного наследия, укрепление духовно-нравственных ориентиров и формирование будущего на основе традиционных ценностей. Тема, которой уделили особое внимание, стала борьба с фейками.
На форуме объявили о создании международной ассоциации по проверке фактов при участии Автономной некоммерческой организации "Диалог" и ТАСС.
"Это то, что мы будем предлагать нашим друзьям в Евразии для того, чтобы мы вместе с вами при помощи искусственного интеллекта, при помощи наших общих специалистов боролись с фейками, — рассказал генеральный директор ТАСС, член Попечительского совета АНО "Евразия" Андрей Кондрашов. — Согласно опросам, 60% населения России и, соответственно, всех наших евразийских друзей сталкиваются с фейками каждый день. С 2020 года в России АНО "Диалог" зафиксировало 30 млн копий фейковой информации и 15 тыс. уникальных фейков".
По словам Андрея Кондрашова, на эти фейки, и в частности дипфейки, работает искусственный интеллект. В интернете регулярно появляются, например, "подделки" разных медийных людей, в том числе глав государств.
"С этим легко справиться уже сегодня. У нас существуют механизмы — такой же искусственный интеллект. Они, искусственные интеллекты, друг друга видят издалека. Так вот, у нас скоро появится серьезный механизм, которым мы будем делиться со всеми средствами массовой информации Евразии. Абсолютно на безвозмездной основе", — отметил Кондрашов.