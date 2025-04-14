https://uz.sputniknews.ru/20250414/tashkent-mejdunarodnaya-konferentsiya-analiticheskix-tsentrov-stran-uchastnits-otg-48873468.html

В Ташкенте стартовала международная конференция аналитических центров стран-участниц ОТГ

В Ташкенте стартовала международная конференция аналитических центров стран-участниц ОТГ

Sputnik Узбекистан

Глава ЦЭИР Обид Хакимов: общий внешнеторговый оборот государств-членов и наблюдателей ОТГ превысил 1,2 трлн долларов.

2025-04-14T13:39+0500

2025-04-14T13:39+0500

2025-04-14T17:10+0500

ташкент

транспорт

конференция

общество

торговля

отг

организация тюркских государств

энергетика

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Общий внешнеторговый оборот государств-членов и наблюдателей Организации тюркоязычных государств превысил $1,2 трлн, а номинальный ВВП составил более 2,1 трлн, или 1,91% глобального ВВП. Об этом сообщил директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов на конференции в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Ташкенте начала свою работу международная конференция на тему: "Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения". Директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов на конференции обозначил ключевые направления сотрудничества стран ОТГ. В числе приоритетов он отметил: развитие транспортного маршрута "Средний коридор", устранение торговых барьеров, привлечение инвестиций через Тюркский инвестиционный фонд, совместные экологические инициативы и внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект.По его словам, эти шаги усилят интеграцию и конкурентоспособность экономик тюркских государств.Он добавил, что в условиях растущей нестабильности на мировых рынках важна координация усилий, и Узбекистан рассматривает ТТП как ключевую платформу для углубления экономической интеграции.По словам заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств Мерея Мукаджана, тюркские страны в совокупности являются третьим крупнейшим поставщиком энергии в мире, что придает региону дополнительные стратегические преимущества. Энергетические ресурсы стран ОТГ включают доказанные запасы природного газа в объеме 19,9 трлн кубометров, нефти — 38,2 млрд баррелей и угля — 42 млрд тонн, что подчеркивает их стратегическую роль на глобальном энергетическом рынке.Вице-президент Тюркской академии Асхат Кесикбаев назвал основные области для перспективного сотрудничества стран, а также отметил важность стратегических партнерств и инновационных решений в рамках ОТГ.По его словам, ключевые меры развития включают: В своем выступлении советник директора Международного института Центральной Азии Саидмухтор Саидкасымов уделил внимание технологическому развитию центральноазиатского региона.

ташкент

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2025

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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