https://uz.sputniknews.ru/20250414/tashkent-mejdunarodnaya-konferentsiya-analiticheskix-tsentrov-stran-uchastnits-otg-48873468.html
В Ташкенте стартовала международная конференция аналитических центров стран-участниц ОТГ
В Ташкенте стартовала международная конференция аналитических центров стран-участниц ОТГ
Sputnik Узбекистан
Глава ЦЭИР Обид Хакимов: общий внешнеторговый оборот государств-членов и наблюдателей ОТГ превысил 1,2 трлн долларов.
2025-04-14T13:39+0500
2025-04-14T13:39+0500
2025-04-14T17:10+0500
ташкент
транспорт
конференция
общество
торговля
отг
организация тюркских государств
энергетика
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Общий внешнеторговый оборот государств-членов и наблюдателей Организации тюркоязычных государств превысил $1,2 трлн, а номинальный ВВП составил более 2,1 трлн, или 1,91% глобального ВВП. Об этом сообщил директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов на конференции в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Ташкенте начала свою работу международная конференция на тему: "Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения". Директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов на конференции обозначил ключевые направления сотрудничества стран ОТГ. В числе приоритетов он отметил: развитие транспортного маршрута "Средний коридор", устранение торговых барьеров, привлечение инвестиций через Тюркский инвестиционный фонд, совместные экологические инициативы и внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект.По его словам, эти шаги усилят интеграцию и конкурентоспособность экономик тюркских государств.Он добавил, что в условиях растущей нестабильности на мировых рынках важна координация усилий, и Узбекистан рассматривает ТТП как ключевую платформу для углубления экономической интеграции.По словам заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств Мерея Мукаджана, тюркские страны в совокупности являются третьим крупнейшим поставщиком энергии в мире, что придает региону дополнительные стратегические преимущества. Энергетические ресурсы стран ОТГ включают доказанные запасы природного газа в объеме 19,9 трлн кубометров, нефти — 38,2 млрд баррелей и угля — 42 млрд тонн, что подчеркивает их стратегическую роль на глобальном энергетическом рынке.Вице-президент Тюркской академии Асхат Кесикбаев назвал основные области для перспективного сотрудничества стран, а также отметил важность стратегических партнерств и инновационных решений в рамках ОТГ.По его словам, ключевые меры развития включают: В своем выступлении советник директора Международного института Центральной Азии Саидмухтор Саидкасымов уделил внимание технологическому развитию центральноазиатского региона.
ташкент
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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цэир обид хакимов вто отг ташкент конференция ввп
цэир обид хакимов вто отг ташкент конференция ввп
В Ташкенте стартовала международная конференция аналитических центров стран-участниц ОТГ
13:39 14.04.2025 (обновлено: 17:10 14.04.2025)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Глава ЦЭИР Обид Хакимов: Общий внешнеторговый оборот государств-членов и наблюдателей ОТГ превысил 1,2 трлн долларов.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik
. Общий внешнеторговый оборот государств-членов и наблюдателей Организации тюркоязычных государств превысил $1,2 трлн, а номинальный ВВП составил более 2,1 трлн, или 1,91% глобального ВВП. Об этом сообщил директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов на конференции в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В Ташкенте начала свою работу международная конференция на тему: "Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения".
Директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов на конференции обозначил ключевые направления сотрудничества стран ОТГ.
В числе приоритетов он отметил: развитие транспортного маршрута "Средний коридор", устранение торговых барьеров, привлечение инвестиций через Тюркский инвестиционный фонд, совместные экологические инициативы и внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект.
"Тюркский инвестиционный фонд с капиталом в 600 млн долларов, созданный в 2023 году, открывает новые горизонты для финансирования инфраструктурных проектов", — отметил он.
По его словам, эти шаги усилят интеграцию и конкурентоспособность экономик тюркских государств.
"В 2024 году совокупный внешний торговый оборот государств-членов и наблюдателей ОТГ превысил 1,2 трлн долларов, а номинальный ВВП составил более 2,1 трлн долларов, или 1,91% глобального ВВП. Кроме того, объем торговли между государствами-членами с 2016 года вырос в 2,7 раза, составив 36,7 млрд долларов", — сообщил глава ЦЭИР Обид Хакимов.
Он добавил, что в условиях растущей нестабильности на мировых рынках важна координация усилий, и Узбекистан рассматривает ТТП как ключевую платформу для углубления экономической интеграции.
"Находясь в сердце Центральной Азии, мы имеем уникальную возможность объединить знания и создать мощные партнерства, которые сделают наши экономики более интегрированными и конкурентоспособными", — сказал он.
По словам заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств Мерея Мукаджана, тюркские страны в совокупности являются третьим крупнейшим поставщиком энергии в мире, что придает региону дополнительные стратегические преимущества. Энергетические ресурсы стран ОТГ включают доказанные запасы природного газа в объеме 19,9 трлн кубометров, нефти — 38,2 млрд баррелей и угля — 42 млрд тонн, что подчеркивает их стратегическую роль на глобальном энергетическом рынке.
"Внутригрупповая торговля между государствами-членами ОТГ выросла с $38,3 млрд в 2023 году до $58,17 млрд, что составляет впечатляющий рост на 52%. По итогам 2024 года внутренняя торговля между странами-членами ОТГ составляет около 7% от их общего торгового оборота, который в прошлом году достиг $850 млрд. Еще несколько лет назад эта доля составляла лишь 3%, что свидетельствует о положительной динамике. Однако наша текущая цель — как можно скорее довести этот показатель до минимум 10%, и в этом процессе предложения от национальных аналитических центров крайне востребованы", — отметил Мерей Мукажан.
Вице-президент Тюркской академии Асхат Кесикбаев назвал основные области для перспективного сотрудничества стран, а также отметил важность стратегических партнерств и инновационных решений в рамках ОТГ.
По его словам, ключевые меры развития включают:
укрепление координации политики между государствами-членами ОТГ для содействия инвестициям в инфраструктуру и гармонизации нормативно-правовой базы;
расширение партнерства между государственным и частным секторами с целью ускоренного развития проектов в сфере транспорта и энергетики;
углубление научного сотрудничества для изучения инновационных технологий, оптимизирующих торговые маршруты и распределение энергии и продвижение цифровых решений в транспортной логистике и управлении энергетикой с целью повышения эффективности и устойчивости.
В своем выступлении советник директора Международного института Центральной Азии Саидмухтор Саидкасымов уделил внимание технологическому развитию центральноазиатского региона.
"Нам необходимо уделять приоритетное внимание технологическому развитию всего нашего региона — как Центральной Азии, так и в рамках ОТГ. Мы заметно отстаем от мировых стандартов, и, учитывая наши ресурсы, особенно такой важный позитивный фактор, как демография, должны сосредоточить еще больше усилий именно на технологическом прогрессе", — отметил Саидкасымов.