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https://uz.sputniknews.ru/20250414/uzbekistan-pakistan-obsujdayut-perspektivnye-proekty-turizm-48876578.html
Узбекистан и Пакистан обсуждают перспективные проекты в сфере туризма
Узбекистан и Пакистан обсуждают перспективные проекты в сфере туризма
Sputnik Узбекистан
Речь идет в том числе о сотрудничестве в разработке туристических маршрутов, охватывающих историко-культурное и национальное наследие, достопримечательности и объекты паломнического туризма.
2025-04-14T15:29+0500
2025-04-14T17:50+0500
пакистан
узбекистан
туризм
паломничество
экономика
архитектурное наследие
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Исламабаде рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Пакистаном. Об этом сообщает ИА "Дунё".Делегация Узбекистана во главе с председателем Комитета по туризму Умидом Шодиевым встретилась со специальным помощником Премьер-министра Пакистана — министром промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом, ответственным за развитие сотрудничества с Узбекистаном.Во встрече приняли участие посол Узбекистана Алишер Тухтаев и глава пакистанской корпорации по развитию туризма Афтаб ур-Рехман Рана.Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Пакистаном, а также рассмотрели предложения по реализации перспективных совместных проектов в этой сфере.Особое внимание уделили вопросам расширения туристического обмена между двумя странами, регулярной организации специальных рекламных и ознакомительных мероприятий.Стороны выразили обоюдную заинтересованность в активизации сотрудничества, в частности, в разработке туристических маршрутов, охватывающих историко-культурное и национальное наследие, достопримечательности и объекты паломнического туризма. Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономической дипломатии.
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узбекистан пакистан туризм исламабад проекты
узбекистан пакистан туризм исламабад проекты

Узбекистан и Пакистан обсуждают перспективные проекты в сфере туризма

15:29 14.04.2025 (обновлено: 17:50 14.04.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристы в Узбекистане
Туристы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Речь идет в том числе о сотрудничестве в разработке туристических маршрутов, охватывающих историко-культурное и национальное наследие, достопримечательности и объекты паломнического туризма.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Исламабаде рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Пакистаном. Об этом сообщает ИА "Дунё".
Делегация Узбекистана во главе с председателем Комитета по туризму Умидом Шодиевым встретилась со специальным помощником Премьер-министра Пакистана — министром промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом, ответственным за развитие сотрудничества с Узбекистаном.
Во встрече приняли участие посол Узбекистана Алишер Тухтаев и глава пакистанской корпорации по развитию туризма Афтаб ур-Рехман Рана.
© ИА "Дунё"Узбекистан и Пакистан обсуждают предложения по реализации перспективных совместных проектов в сфере туризма
Узбекистан и Пакистан обсуждают предложения по реализации перспективных совместных проектов в сфере туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2025
Узбекистан и Пакистан обсуждают предложения по реализации перспективных совместных проектов в сфере туризма
© ИА "Дунё"

"Мы с энтузиазмом занимаемся реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита Премьер-министра Пакистана в Узбекистан, и готовы совместно с нашими узбекскими партнерами работать над реализацией каждого пункта договоренностей", — отметил помощник главы пакистанского правительства.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Пакистаном, а также рассмотрели предложения по реализации перспективных совместных проектов в этой сфере.
Особое внимание уделили вопросам расширения туристического обмена между двумя странами, регулярной организации специальных рекламных и ознакомительных мероприятий.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в активизации сотрудничества, в частности, в разработке туристических маршрутов, охватывающих историко-культурное и национальное наследие, достопримечательности и объекты паломнического туризма.

"Достигнута договоренность о совместной проработке всех организационных вопросов, связанных с увеличением взаимного потока туристов, принятии мер по дальнейшему упрощению действующих процедур", — говорится в сообщении.

Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономической дипломатии.
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