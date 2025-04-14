https://uz.sputniknews.ru/20250414/uzbekistan-pakistan-obsujdayut-perspektivnye-proekty-turizm-48876578.html

Узбекистан и Пакистан обсуждают перспективные проекты в сфере туризма

Узбекистан и Пакистан обсуждают перспективные проекты в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

Речь идет в том числе о сотрудничестве в разработке туристических маршрутов, охватывающих историко-культурное и национальное наследие, достопримечательности и объекты паломнического туризма.

2025-04-14T15:29+0500

2025-04-14T15:29+0500

2025-04-14T17:50+0500

пакистан

узбекистан

туризм

паломничество

экономика

архитектурное наследие

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Исламабаде рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Пакистаном. Об этом сообщает ИА "Дунё".Делегация Узбекистана во главе с председателем Комитета по туризму Умидом Шодиевым встретилась со специальным помощником Премьер-министра Пакистана — министром промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом, ответственным за развитие сотрудничества с Узбекистаном.Во встрече приняли участие посол Узбекистана Алишер Тухтаев и глава пакистанской корпорации по развитию туризма Афтаб ур-Рехман Рана.Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Пакистаном, а также рассмотрели предложения по реализации перспективных совместных проектов в этой сфере.Особое внимание уделили вопросам расширения туристического обмена между двумя странами, регулярной организации специальных рекламных и ознакомительных мероприятий.Стороны выразили обоюдную заинтересованность в активизации сотрудничества, в частности, в разработке туристических маршрутов, охватывающих историко-культурное и национальное наследие, достопримечательности и объекты паломнического туризма. Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономической дипломатии.

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