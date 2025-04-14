https://uz.sputniknews.ru/20250414/uzbekistane-besplatnye-operatsii-udaleniye-katarakty-48875838.html
В Ташкенте и Самарканде проведут бесплатные операции по удалению катаракты
В Ташкенте и Самарканде проведут бесплатные операции по удалению катаракты
Sputnik Узбекистан
В республике стартовала благотворительная акция по оказанию офтальмологической хирургической помощи больным катарактой.
2025-04-14T14:36+0500
2025-04-14T14:36+0500
2025-04-14T14:56+0500
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане 1 000 граждан, нуждающихся в социальной защите, пройдут бесплатное обследование, а пациентам с диагнозом катаракта будет проведена имплантация искусственного хрусталика. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.В республике стартовала благотворительная акция по оказанию офтальмологической хирургической помощи больным катарактой.Акция проводится министерством здравоохранения, Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром микрохирургии глаза и международной организацией Объединенных Арабских Эмиратов "NOOR Dubai".Акция пройдет в Ташкенте с 14 по 17 апреля, а с 17 по 19 апреля — в Самарканде в филиале центра.Отмечается, что для продолжения лечения после операции пациентам также предоставят бесплатные медикаменты.
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ташкент самарканд катаракта благотворительность акция операция
ташкент самарканд катаракта благотворительность акция операция
В Ташкенте и Самарканде проведут бесплатные операции по удалению катаракты
14:36 14.04.2025 (обновлено: 14:56 14.04.2025)
В республике стартовала благотворительная акция по оказанию офтальмологической хирургической помощи больным катарактой.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане 1 000 граждан, нуждающихся в социальной защите, пройдут бесплатное обследование, а пациентам с диагнозом катаракта будет проведена имплантация искусственного хрусталика. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
В республике стартовала благотворительная акция по оказанию офтальмологической хирургической помощи больным катарактой.
Акция проводится министерством здравоохранения, Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром микрохирургии глаза и международной организацией Объединенных Арабских Эмиратов "NOOR Dubai".
"В рамках акции в Ташкенте и Самарканде в общей сложности 1 000 пациентов, нуждающихся в социальной защите, из всех регионов нашей страны пройдут высокотехнологичные скрининговые обследования, а лицам с диагнозом катаракта будет проведена операция по имплантации искусственного хрусталика высокотехнологичным методом ультразвуковой факоэмульсификации, основанным на "золотом стандарте" лечения", — говорится в сообщении.
Акция пройдет в Ташкенте с 14 по 17 апреля, а с 17 по 19 апреля — в Самарканде в филиале центра.
Отмечается, что для продолжения лечения после операции пациентам также предоставят бесплатные медикаменты.