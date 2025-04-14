https://uz.sputniknews.ru/20250414/uzbekistane-besplatnye-operatsii-udaleniye-katarakty-48875838.html

В Ташкенте и Самарканде проведут бесплатные операции по удалению катаракты

В Ташкенте и Самарканде проведут бесплатные операции по удалению катаракты

Sputnik Узбекистан

В республике стартовала благотворительная акция по оказанию офтальмологической хирургической помощи больным катарактой.

2025-04-14T14:36+0500

2025-04-14T14:36+0500

2025-04-14T14:56+0500

минздрав узбекистана

акция

операция

ташкент

самарканд

офтальмолог

благотворительность

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане 1 000 граждан, нуждающихся в социальной защите, пройдут бесплатное обследование, а пациентам с диагнозом катаракта будет проведена имплантация искусственного хрусталика. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.В республике стартовала благотворительная акция по оказанию офтальмологической хирургической помощи больным катарактой.Акция проводится министерством здравоохранения, Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром микрохирургии глаза и международной организацией Объединенных Арабских Эмиратов "NOOR Dubai".Акция пройдет в Ташкенте с 14 по 17 апреля, а с 17 по 19 апреля — в Самарканде в филиале центра.Отмечается, что для продолжения лечения после операции пациентам также предоставят бесплатные медикаменты.

ташкент

самарканд

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