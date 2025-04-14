ВСУ за сутки восемь раз атаковали энергообъекты в России
16:08 14.04.2025 (обновлено: 16:25 14.04.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
© Sputnik / Евгений Биятов/
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Ударам подверглись объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской областях и ЛНР.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. За минувшие сутки украинские войска восемь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано восемь атак ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.
По информации ведомства, ударам подверглись объекты в пяти регионах:
в Белгородской области из-за удара отключилась высоковольтная линия, без света остались 735 потребителей Грайвороновского района;
в Брянской области зафиксировали три атаки: повреждение линий и трансформаторов оставило без электроснабжения тысячи человек в Севском, Суземском и Погарском районах;
в Курской области отключились две высоковольтные линии;
в Запорожской области обстрел со стороны ВСУ оборвал провода, лишив электроснабжения жителей города Каменка-Днепровская;
в ЛНР беспилотник атаковал электроподстанцию "Троицкая", из-за отключения высоковольтной линии Сватово — Троицкая без света остались около 36,6 тысячи человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.
Президент России Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее, ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.