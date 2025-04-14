https://uz.sputniknews.ru/20250414/vsu-za-sutki-vosem-raz-atakovali-energoobekty-v-rossii-48877098.html

ВСУ за сутки восемь раз атаковали энергообъекты в России

ВСУ за сутки восемь раз атаковали энергообъекты в России

Sputnik Узбекистан

Ударам подверглись объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской областях и ЛНР.

2025-04-14T16:08+0500

2025-04-14T16:08+0500

2025-04-14T16:25+0500

спецоперация россии по защите донбасса

всу

сво

россия

украина

безопасность

лнр

энергетика

атака

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0d/47946516_0:0:2137:1202_1920x0_80_0_0_e951e9e697fccdb4c0a31f64b844a911.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. За минувшие сутки украинские войска восемь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, ударам подверглись объекты в пяти регионах:Президент России Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее, ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.

россия

украина

лнр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

энергетика всу сво россия украина безопасность