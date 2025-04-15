https://uz.sputniknews.ru/20250415/mirziyoyev-andijan-aeroport-modernizatsiya-48890679.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с модернизацией Андижанского международного аэропорта

Шавкат Мирзиёев ознакомился с модернизацией Андижанского международного аэропорта

Sputnik Узбекистан

Уже завершен первый этап реконструкции. По окончании всех работ воздушная гавань сможет принимать крупные самолеты Boeing и Airbus, включая рейсы в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях. Это позволит увеличить число ежедневных рейсов в 10 раз

2025-04-15T15:00+0500

2025-04-15T15:00+0500

2025-04-15T15:00+0500

общество

узбекистан

андижанская область

аэропорт

модернизация

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область ознакомился с модернизацией Андижанского международного аэропорта, сообщает пресс-служба главы государства.Аэропорт, построенный в 1978 году, перестал соответствовать современным требованиям. Из-за ограниченной грузоподъемности взлетно-посадочной полосы, отсутствия современной системы освещения и другой инфраструктуры он мог принимать ограниченное количество рейсов.После завершения этих работ аэропорт сможет принимать крупные самолеты Boeing и Airbus, включая рейсы в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях. Это позволит увеличить количество ежедневных рейсов в 10 раз.В настоящее время в аэропорту уже выполняют регулярные рейсы по маршруту Ташкент – Андижан – Ташкент.В последние годы обновили аэропорты в Самарканде, Термезе, Ургенче, Шахрисабзе, Муйнаке, Коканде и Заамине. Реконструкция продолжается и в ряде других регионов, добавили в пресс-службе.Напомним, что международный аэропорт "Андижан" начал принимать регулярные пассажирские авиарейсы с 20 марта.

узбекистан

андижанская область

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