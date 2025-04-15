Шавкат Мирзиёев ознакомился с модернизацией Андижанского международного аэропорта
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область и ознакомился с ходом модернизации международного аэропорта Андижана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Уже завершен первый этап реконструкции. По окончании всех работ воздушная гавань сможет принимать крупные самолеты Boeing и Airbus, включая рейсы в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях. Это позволит увеличить число ежедневных рейсов в 10 раз.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область ознакомился с модернизацией Андижанского международного аэропорта, сообщает пресс-служба главы государства.
Аэропорт, построенный в 1978 году, перестал соответствовать современным требованиям. Из-за ограниченной грузоподъемности взлетно-посадочной полосы, отсутствия современной системы освещения и другой инфраструктуры он мог принимать ограниченное количество рейсов.
“На сегодняшний день завершен первый этап реконструкции. Построены новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 300 метров и шириной 60 метров, рулежная дорожка и места стоянки для воздушных судов. Обновлена дренажная система, устранены подземные воды. Продолжается строительство второй рулежной дорожки, а также установка современного радиолокационного, метеорологического и светосигнального оборудования категории CAT-II в соответствии со стандартами ИКАО”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область и ознакомился с ходом модернизации международного аэропорта Андижана.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область и ознакомился с ходом модернизации международного аэропорта Андижана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После завершения этих работ аэропорт сможет принимать крупные самолеты Boeing и Airbus, включая рейсы в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях. Это позволит увеличить количество ежедневных рейсов в 10 раз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область и ознакомился с ходом модернизации международного аэропорта Андижана.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область и ознакомился с ходом модернизации международного аэропорта Андижана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“На втором этапе запланировано строительство нового пассажирского терминала. Пропускная способность возрастет с 300 до 1 000 пассажиров в час, а количество рейсов — с 584 до 3 700 в год. Это значительно расширит возможности авиасообщения с городом Андижаном и всей Ферганской долиной”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область и ознакомился с ходом модернизации международного аэропорта Андижана.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область и ознакомился с ходом модернизации международного аэропорта Андижана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время в аэропорту уже выполняют регулярные рейсы по маршруту Ташкент – Андижан – Ташкент.
“Президент поручил организовать эффективное управление аэропортом, повысить доступность услуг и увеличить количество как внутренних, так и международных рейсов”, — говорится в сообщении.
В последние годы обновили аэропорты в Самарканде, Термезе, Ургенче, Шахрисабзе, Муйнаке, Коканде и Заамине. Реконструкция продолжается и в ряде других регионов, добавили в пресс-службе.
Напомним, что международный аэропорт "Андижан" начал принимать регулярные пассажирские авиарейсы с 20 марта.