https://uz.sputniknews.ru/20250415/rossiyskie-voyska-blokirovali-ostatki-pexoty-vsu-v-kurskom-gornale-48898707.html
СВО: Российские войска блокировали остатки пехоты ВСУ в курском Горнале
СВО: Российские войска блокировали остатки пехоты ВСУ в курском Горнале
Sputnik Узбекистан
Благодаря активным действиям группировки войск "Север" отрезаны все пути подвоза и отхода для сил ВСУ
2025-04-15T17:45+0500
2025-04-15T17:45+0500
2025-04-15T17:45+0500
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Российские войска заблокировали остатки украинских боевиков в селе Горналь и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск "Север".Напомним, Горналь и Олешня — два последних населенных пункта Курской области, где пока остаются подразделения ВСУ. Сейчас там идут бои.Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области, так как в здании есть толстые стены и подвалы. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1 100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 000 военных и 407 танков.
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сво россия войска всу
СВО: Российские войска блокировали остатки пехоты ВСУ в курском Горнале
Благодаря активным действиям группировки войск "Север" отрезаны все пути подвоза и отхода для сил ВСУ.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik
. Российские войска заблокировали остатки украинских боевиков в селе Горналь и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в группировке войск "Север".
"ВСУ испытывают большие проблемы в рядах пехоты, оставшейся на переднем крае в Горнале. Благодаря активным действиям нашей группировки отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована", — рассказал собеседник агентства.
Напомним, Горналь и Олешня — два последних населенных пункта Курской области, где пока остаются подразделения ВСУ. Сейчас там идут бои.
Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области, так как в здании есть толстые стены и подвалы.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1 100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 000 военных и 407 танков.