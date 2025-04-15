https://uz.sputniknews.ru/20250415/rossiyskie-voyska-blokirovali-ostatki-pexoty-vsu-v-kurskom-gornale-48898707.html

СВО: Российские войска блокировали остатки пехоты ВСУ в курском Горнале

СВО: Российские войска блокировали остатки пехоты ВСУ в курском Горнале

Sputnik Узбекистан

Благодаря активным действиям группировки войск "Север" отрезаны все пути подвоза и отхода для сил ВСУ

2025-04-15T17:45+0500

2025-04-15T17:45+0500

2025-04-15T17:45+0500

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Российские войска заблокировали остатки украинских боевиков в селе Горналь и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск "Север".Напомним, Горналь и Олешня — два последних населенных пункта Курской области, где пока остаются подразделения ВСУ. Сейчас там идут бои.Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области, так как в здании есть толстые стены и подвалы. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1 100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 000 военных и 407 танков.

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