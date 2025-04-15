https://uz.sputniknews.ru/20250415/trudosposobnoe-naselenie-uzbekistan-48897372.html
Трудоспособное население Узбекистана — инфографика
Трудоспособное население Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
В республике к работоспособной части населения относятся женщины от 16 до 55 лет и мужчины от 16 до 60 лет
2025-04-15T17:15+0500
2025-04-15T17:15+0500
2025-04-15T17:41+0500
инфографика
узбекистан
население
общество
статистика
труд
работа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0f/48896398_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_114dca3c882b058f87c0e28e841fdd15.png
По данным Национального статистического комитета, численность постоянного населения Узбекистана на 1 апреля 2025 года составила 37,7 млн человек.Из них более 21 миллиона или 56% от общего числа населения — люди трудоспособного возраста.Младше трудоспособного возраста находятся 12,1 млн человек.Старше трудоспособного возраста — 4,5 млн. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0f/48896398_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f2beebddf36914dac6109a86adde53d5.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан население инфографика
узбекистан население инфографика
Трудоспособное население Узбекистана — инфографика
17:15 15.04.2025 (обновлено: 17:41 15.04.2025)
В республике к работоспособной части населения относятся женщины от 16 до 55 лет и мужчины от 16 до 60 лет.
По данным Национального статистического комитета, численность постоянного населения Узбекистана на 1 апреля 2025 года составила 37,7 млн человек.
Из них более 21 миллиона или 56% от общего числа населения — люди трудоспособного возраста.
Младше трудоспособного возраста находятся 12,1 млн человек.
Старше трудоспособного возраста — 4,5 млн.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.