https://uz.sputniknews.ru/20250415/trudosposobnoe-naselenie-uzbekistan-48897372.html

Трудоспособное население Узбекистана — инфографика

Трудоспособное население Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

В республике к работоспособной части населения относятся женщины от 16 до 55 лет и мужчины от 16 до 60 лет

2025-04-15T17:15+0500

2025-04-15T17:15+0500

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По данным Национального статистического комитета, численность постоянного населения Узбекистана на 1 апреля 2025 года составила 37,7 млн человек.Из них более 21 миллиона или 56% от общего числа населения — люди трудоспособного возраста.Младше трудоспособного возраста находятся 12,1 млн человек.Старше трудоспособного возраста — 4,5 млн. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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