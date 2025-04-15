https://uz.sputniknews.ru/20250415/uzbekistan-i-kitay-zapustyat-proizvodstvo-umnoy-plenki-dlya-teplits-48885996.html
Узбекистан и Китай запустят производство "умной" пленки для теплиц
Узбекистан и Китай запустят производство "умной" пленки для теплиц
Sputnik Узбекистан
Цель — снизить энергозатраты, расход воды на орошение и повысить урожайность
2025-04-15T14:30+0500
2025-04-15T14:30+0500
2025-04-15T14:30+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
сельское хозяйство
теплица
технологии
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан и Китай налаживают производство "умной" терморегулирующей пленки для теплиц, сообщает пресс-служба Академии наук РУз. Ученые Института материаловедения АН Узбекистана первые в мире синтезировали нанокомпозитные частицы, входящие в состав пленок для теплиц и выполняющие функцию терморегулирования. При этом, прочность пленки возрастает в 3 раза. Эти наночастицы преобразуют ультрафиолетовое излучение солнечного света в ближний инфракрасный диапазон. В результате температура внутри теплицы, даже при внешних температурах –3…–7 °C, поддерживается на уровне +5…+7 °C без дополнительного обогрева. Для сравнения: в обычных пленках она составляет 0…+2 °C. В жаркое время температура внутри теплицы опускается на 5–8 °C. Благодаря увеличению количества фотонов в инфракрасном диапазоне ускоряется фотосинтез, и растения растут в 1,5–2 раза быстрее. При этом энергозатраты снижаются более чем на 60%, расход воды на орошение — на 30%, а при использовании гидрогелей — до 90%, а урожайность увеличивается на 35–50%. Испытания уже прошли в Ташкентской, Джизакской, Ферганской и Андижанской областях. В настоящее время Шанхайская академия сельскохозяйственных наук проводит их в различных почвенно-климатических условиях КНР. Стороны подписали соответствующее соглашение. Согласно плану, в 2025 году произведут 1 тонну наночастиц, в 2026 году — 10 тонн. Для увеличения объема производства до 2 000 тонн в год построят завод по производству нанопорошков.
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узбекистан китай теплицы урожайность
узбекистан китай теплицы урожайность
Узбекистан и Китай запустят производство "умной" пленки для теплиц
Цель — снизить энергозатраты, расход воды на орошение и повысить урожайность.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Узбекистан и Китай налаживают производство "умной" терморегулирующей пленки для теплиц, сообщает
пресс-служба Академии наук РУз.
Ученые Института материаловедения АН Узбекистана первые в мире синтезировали нанокомпозитные частицы, входящие в состав пленок для теплиц и выполняющие функцию терморегулирования.
При этом, прочность пленки возрастает в 3 раза.
Эти наночастицы преобразуют ультрафиолетовое излучение солнечного света в ближний инфракрасный диапазон. В результате температура внутри теплицы, даже при внешних температурах –3…–7 °C, поддерживается на уровне +5…+7 °C без дополнительного обогрева. Для сравнения: в обычных пленках она составляет 0…+2 °C. В жаркое время температура внутри теплицы опускается на 5–8 °C.
Благодаря увеличению количества фотонов в инфракрасном диапазоне ускоряется фотосинтез, и растения растут в 1,5–2 раза быстрее. При этом энергозатраты снижаются более чем на 60%, расход воды на орошение — на 30%, а при использовании гидрогелей — до 90%, а урожайность увеличивается на 35–50%.
Испытания уже прошли в Ташкентской, Джизакской, Ферганской и Андижанской областях. В настоящее время Шанхайская академия сельскохозяйственных наук проводит их в различных почвенно-климатических условиях КНР.
"Достигнута договоренность с компанией Shanghai Daedon Science and Technology Ltd. о создании совместного опытно-промышленного производства нанопорошков на базе Института материаловедения в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Стороны подписали соответствующее соглашение. Согласно плану, в 2025 году произведут 1 тонну наночастиц, в 2026 году — 10 тонн.
Для увеличения объема производства до 2 000 тонн в год построят завод по производству нанопорошков.