https://uz.sputniknews.ru/20250415/uzbekistan-stal-odnim-osnovnyx-eksporterov-detskix-tovarov-v-rossiyu-48886805.html

Узбекистан стал одним из основных экспортеров детских товаров в Россию

Узбекистан стал одним из основных экспортеров детских товаров в Россию

Sputnik Узбекистан

Федеральная таможенная служба РФ: За 12 месяцев 2024 года в Россию ввезли 315 тыс. тонн товаров для детей общей стоимостью почти $3 млрд

2025-04-15T12:10+0500

2025-04-15T12:10+0500

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узбекистан

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товары

дети

таможня

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан вместе с КНР и Турцией стал основным экспортером детских товаров в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника отдела риск-категорирования Главного управления "Центр мониторинга и оперативного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ" Никиту Лаврентьева.На Конгрессе индустрии детских товаров Лаврентьев представил презентацию с результатами анализа перемещения через таможенную границу товаров для детей и проведения в отношении данных товаров таможенного контроля.Согласно озвученным данным, импорт детских товаров в Россию за 2024 год составил 315 тыс. тонн общей стоимостью почти $3 млрд.При этом в прошлом году в общем объеме ввоза детских товаров в Россию наибольшую долю (30%) традиционно составили игрушки. 26% — детские пеленки и подгузники, 24% — детская одежда, 11% — обувь и 4% — детские коляски.

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