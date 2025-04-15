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Узбекистан стал одним из основных экспортеров детских товаров в Россию
Узбекистан стал одним из основных экспортеров детских товаров в Россию
Sputnik Узбекистан
Федеральная таможенная служба РФ: За 12 месяцев 2024 года в Россию ввезли 315 тыс. тонн товаров для детей общей стоимостью почти $3 млрд
2025-04-15T12:10+0500
2025-04-15T14:22+0500
россия
узбекистан
экспорт
товары
дети
таможня
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан вместе с КНР и Турцией стал основным экспортером детских товаров в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника отдела риск-категорирования Главного управления "Центр мониторинга и оперативного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ" Никиту Лаврентьева.На Конгрессе индустрии детских товаров Лаврентьев представил презентацию с результатами анализа перемещения через таможенную границу товаров для детей и проведения в отношении данных товаров таможенного контроля.Согласно озвученным данным, импорт детских товаров в Россию за 2024 год составил 315 тыс. тонн общей стоимостью почти $3 млрд.При этом в прошлом году в общем объеме ввоза детских товаров в Россию наибольшую долю (30%) традиционно составили игрушки. 26% — детские пеленки и подгузники, 24% — детская одежда, 11% — обувь и 4% — детские коляски.
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узбекистан экспорт детские товары россия
узбекистан экспорт детские товары россия

Узбекистан стал одним из основных экспортеров детских товаров в Россию

12:10 15.04.2025 (обновлено: 14:22 15.04.2025)
© Sputnik / Рамиль СитдиковМагазин "ЦДМ Игрушки"
Магазин ЦДМ Игрушки - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Федеральная таможенная служба РФ: за 12 месяцев 2024 года в Россию ввезли 315 тыс. тонн товаров для детей общей стоимостью почти $3 млрд.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан вместе с КНР и Турцией стал основным экспортером детских товаров в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника отдела риск-категорирования Главного управления "Центр мониторинга и оперативного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ" Никиту Лаврентьева.
На Конгрессе индустрии детских товаров Лаврентьев представил презентацию с результатами анализа перемещения через таможенную границу товаров для детей и проведения в отношении данных товаров таможенного контроля.
Согласно озвученным данным, импорт детских товаров в Россию за 2024 год составил 315 тыс. тонн общей стоимостью почти $3 млрд.

"Так, Китай (в том числе Гонконг) в 2024 экспортировал 251,4 тысячи тонн детских товаров (79,8% от общего объема) стоимостью 1,896 миллиарда долларов США. Следом идет Узбекистан — 12,9 тысячи тонн (4,1%) на 207,3 миллиона долларов США. Эти две страны были лидерами и в 2023 году. На третьем месте в 2024 году — Турция (2,9% от общего веса), на четвертом — ОАЭ (1,9%), а Бангладеш — на пятом (1,8%). Общий итог этих стран-экспортеров составил 285,3 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

При этом в прошлом году в общем объеме ввоза детских товаров в Россию наибольшую долю (30%) традиционно составили игрушки. 26% — детские пеленки и подгузники, 24% — детская одежда, 11% — обувь и 4% — детские коляски.
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