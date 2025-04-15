https://uz.sputniknews.ru/20250415/uzbeksko-kitayskix-fakultetov-v-vuzax-i-kolledjax-ruz-mojet-stat-bolshe-48883673.html

Узбекско-китайских факультетов в вузах и колледжах РУз может стать больше

Узбекско-китайских факультетов в вузах и колледжах РУз может стать больше

Sputnik Узбекистан

Стороны заинтересованы в реализации совместных образовательных проектов

2025-04-15T11:00+0500

2025-04-15T11:00+0500

2025-04-15T11:00+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

образование

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В вузах и колледжах Узбекистана могут появиться узбекско-китайские факультеты, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи в Посольстве РУз в Пекине с заместителем партийного секретаря Ляонинского колледжа механики, электротехники и технологий Ань Ганом обсуждались перспективы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, спорта и туризма.Стороны договорились о сотрудничестве и обмене визитами между вузами Узбекистана и Китая. Для справки: Ляонинский колледж механики, электротехники и технологий — ведущее высшее профессиональное учебное заведение КНР, специализирующееся на подготовке высококвалифицированных специалистов в области машиностроения, электротехники и приборостроения. В настоящее время в колледже обучаются более 10 тыс. студентов и работают 480 преподавателей-профессоров.

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