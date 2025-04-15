https://uz.sputniknews.ru/20250415/uzbeksko-kitayskix-fakultetov-v-vuzax-i-kolledjax-ruz-mojet-stat-bolshe-48883673.html
Узбекско-китайских факультетов в вузах и колледжах РУз может стать больше
Узбекско-китайских факультетов в вузах и колледжах РУз может стать больше
Sputnik Узбекистан
Стороны заинтересованы в реализации совместных образовательных проектов
2025-04-15T11:00+0500
2025-04-15T11:00+0500
2025-04-15T11:00+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
образование
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В вузах и колледжах Узбекистана могут появиться узбекско-китайские факультеты, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи в Посольстве РУз в Пекине с заместителем партийного секретаря Ляонинского колледжа механики, электротехники и технологий Ань Ганом обсуждались перспективы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, спорта и туризма.Стороны договорились о сотрудничестве и обмене визитами между вузами Узбекистана и Китая. Для справки: Ляонинский колледж механики, электротехники и технологий — ведущее высшее профессиональное учебное заведение КНР, специализирующееся на подготовке высококвалифицированных специалистов в области машиностроения, электротехники и приборостроения. В настоящее время в колледже обучаются более 10 тыс. студентов и работают 480 преподавателей-профессоров.
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вузы колледжи узбекистан китай факультеты
вузы колледжи узбекистан китай факультеты
Узбекско-китайских факультетов в вузах и колледжах РУз может стать больше
Стороны заинтересованы в реализации совместных образовательных проектов.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
В вузах и колледжах Узбекистана могут появиться узбекско-китайские факультеты, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе встречи в Посольстве РУз в Пекине с заместителем партийного секретаря Ляонинского колледжа механики, электротехники и технологий Ань Ганом обсуждались перспективы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, спорта и туризма.
"Ань Ган выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве с узбекской стороной, реализации совместных образовательных проектов и создании факультетов по направлениям механика, электротехника и машиностроение с вузами и колледжами нашей страны", — говорится в сообщении.
Стороны договорились о сотрудничестве и обмене визитами между вузами Узбекистана и Китая.
Для справки: Ляонинский колледж механики, электротехники и технологий — ведущее высшее профессиональное учебное заведение КНР, специализирующееся на подготовке высококвалифицированных специалистов в области машиностроения, электротехники и приборостроения. В настоящее время в колледже обучаются более 10 тыс. студентов и работают 480 преподавателей-профессоров.