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https://uz.sputniknews.ru/20250415/v-tashkentskom-muzee-istorii-proshli-chteniya-pobedy-48894081.html
В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
Sputnik Узбекистан
Акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о подвигах солдат и простых граждан
2025-04-15T16:10+0500
2025-04-15T16:14+0500
общество
победа
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы", приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Проект рассказывает молодежи о подвигах солдат и простых граждан.Перед участниками выступили уроженец Алмалыка, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, а также известные артисты РУз — Мансур Ташматов, Абзал Рафиков, Анастасия Пенькова и Феруза Халдарова.Речь шла о вкладе Узбекистана в общую победу: на фронт ушли около 2 млн человек, а в тылу работали перебазированные заводы, научные учреждения и творческие объединения. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных людей.Прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Ильи Эренбурга, Шарафа Рашидова, Гафура Гуляма и других авторов.Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан.
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ташкент музей истории чтения победы акция
ташкент музей истории чтения победы акция

В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"

16:10 15.04.2025 (обновлено: 16:14 15.04.2025)
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
В ташкентском Музее истории прошли Чтения Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2025
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"
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Эксклюзив
Акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о подвигах солдат и простых граждан.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы", приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Проект рассказывает молодежи о подвигах солдат и простых граждан.
Перед участниками выступили уроженец Алмалыка, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, а также известные артисты РУз — Мансур Ташматов, Абзал Рафиков, Анастасия Пенькова и Феруза Халдарова.
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
В ташкентском Музее истории прошли Чтения Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2025
В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"
Речь шла о вкладе Узбекистана в общую победу: на фронт ушли около 2 млн человек, а в тылу работали перебазированные заводы, научные учреждения и творческие объединения. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных людей.
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
В ташкентском Музее истории прошли Чтения Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2025
В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"
Прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Ильи Эренбурга, Шарафа Рашидова, Гафура Гуляма и других авторов.
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
В ташкентском Музее истории прошли Чтения Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2025
В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"
Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан.
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