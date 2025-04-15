В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
16:10 15.04.2025 (обновлено: 16:14 15.04.2025)
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"
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Акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о подвигах солдат и простых граждан.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы", приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Проект рассказывает молодежи о подвигах солдат и простых граждан.
Перед участниками выступили уроженец Алмалыка, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, а также известные артисты РУз — Мансур Ташматов, Абзал Рафиков, Анастасия Пенькова и Феруза Халдарова.
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"
Речь шла о вкладе Узбекистана в общую победу: на фронт ушли около 2 млн человек, а в тылу работали перебазированные заводы, научные учреждения и творческие объединения. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных людей.
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"
Прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Ильи Эренбурга, Шарафа Рашидова, Гафура Гуляма и других авторов.
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"
© Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"
Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан.