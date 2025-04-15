https://uz.sputniknews.ru/20250415/v-tashkentskom-muzee-istorii-proshli-chteniya-pobedy-48894081.html

В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"

В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы"

Sputnik Узбекистан

Акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает молодежи о подвигах солдат и простых граждан

2025-04-15T16:10+0500

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общество

победа

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В ташкентском Музее истории прошли "Чтения Победы", приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Проект рассказывает молодежи о подвигах солдат и простых граждан.Перед участниками выступили уроженец Алмалыка, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, а также известные артисты РУз — Мансур Ташматов, Абзал Рафиков, Анастасия Пенькова и Феруза Халдарова.Речь шла о вкладе Узбекистана в общую победу: на фронт ушли около 2 млн человек, а в тылу работали перебазированные заводы, научные учреждения и творческие объединения. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных людей.Прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Ильи Эренбурга, Шарафа Рашидова, Гафура Гуляма и других авторов.Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан.

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